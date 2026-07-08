Da locanda del Quattrocento a hotel di lusso: rinasce Palazzo 1880 a Lecce

L'espansione di Tivoli Hotels & Resorts in Italia prosegue con l'apertura del Tivoli Palazzo 1880 Lecce Hotel, prima struttura del marchio in Puglia e quarto indirizzo italiano del brand appartenente a Minor Hotels. Il nuovo hotel cinque stelle nasce dal recupero di uno storico edificio nel centro di Lecce, con l'obiettivo di coniugare ospitalità di alto livello, valorizzazione del patrimonio architettonico e servizi dedicati al benessere e alla ristorazione.

L'elegante facciata ottocentesca del Tivoli Palazzo 1880 Lecce, dove la pietra leccese incontra il fascino senza tempo della storia salentina

L'elegante facciata ottocentesca del Tivoli Palazzo 1880 Lecce, dove la pietra leccese incontra il fascino senza tempo della storia salentina

Gonzalo Aguilar, ceo di Minor Hotels Europe & Americas, ha commentato: «Siamo lieti dell’apertura del Tivoli Palazzo 1880 Lecce Hotel, che rappresenta la prima struttura di Minor Hotels in Puglia. L’hotel costituisce un’importante aggiunta al panorama dell’ospitalità di lusso a Lecce, combinando l’heritage consolidato e l’esperienza operativa di Tivoli con una proposta ispirata alla destinazione e al carattere distintivo del territorio».

Un hotel cinque stelle nel centro storico di Lecce

Situato in via Imperatore Augusto 19, tra Piazza Sant'Oronzo e Piazzetta Santa Chiara, il Tivoli Palazzo 1880 Lecce Hotel permette di raggiungere a piedi alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui l'Anfiteatro Romano, la Basilica di Santa Croce e il Duomo di Lecce. La posizione rappresenta anche un punto di partenza strategico per visitare il Salento e le principali località della costa pugliese. Dopo un importante intervento di recupero conservativo, la struttura si propone come nuovo riferimento dell'ospitalità di lusso nel territorio, rivolgendosi a chi desidera vivere un soggiorno all'insegna di arte, cultura, benessere ed enogastronomia.

Il benvenuto nella lobby dell'hotel: dettagli in marmo, volte storiche e un design contemporaneo che dialoga con il passato

Il benvenuto nella lobby dell'hotel: dettagli in marmo, volte storiche e un design contemporaneo che dialoga con il passato

Palazzo 1880: storia, camere e suite di un edificio simbolo

L'edificio custodisce una storia che attraversa diversi secoli. Nato nel XV secolo come luogo di pellegrinaggio e di commercio delle spezie, divenne successivamente una locanda, fino alla trasformazione in albergo nobiliare inaugurato nel 1880. Oggi il palazzo ospita 48 camere, tra cui 13 suite, distribuite tra categorie Deluxe, Premium con balcone o vista e diverse soluzioni dedicate agli ospiti che ricercano maggiore esclusività. L'offerta comprende Junior Suite, Suite con jacuzzi, suite con spa privata e una Presidential Suite con terrazza privata affacciata direttamente sull'Anfiteatro Romano.

Il risveglio perfetto a Lecce: una suite dove il comfort moderno si affaccia direttamente sugli storici campanili della città d'arte La quintessenza dell'eleganza nella Suite Presidenziale, caratterizzata da ampi spazi, alti soffitti decorati, arredi d'epoca e delicate tonalità cerulee Dettagli di stile e calde atmosfere dorate definiscono questa Junior Suite, pensata per offrire un soggiorno rilassante e luminoso Splendida fusione tra storiche volte a stella e comfort contemporaneo in una delle nostre Junior Suite dedicate al benessere degli ospiti Un'oasi privata sui tetti di Lecce: terrazza esclusiva con vasca idromassaggio, per indimenticabili momenti di relax sotto il cielo del Salento ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il risveglio perfetto a Lecce: una suite dove il comfort moderno si affaccia direttamente sugli storici campanili della città d'arte La quintessenza dell'eleganza nella Suite Presidenziale, caratterizzata da ampi spazi, alti soffitti decorati, arredi d'epoca e delicate tonalità cerulee Dettagli di stile e calde atmosfere dorate definiscono questa Junior Suite, pensata per offrire un soggiorno rilassante e luminoso Splendida fusione tra storiche volte a stella e comfort contemporaneo in una delle nostre Junior Suite dedicate al benessere degli ospiti Un'oasi privata sui tetti di Lecce: terrazza esclusiva con vasca idromassaggio, per indimenticabili momenti di relax sotto il cielo del Salento

Ristorante Godot, rooftop panoramico e cucina mediterranea

La proposta gastronomica rappresenta uno dei punti di forza dell'hotel e si sviluppa attraverso tre ambienti distinti: Godot Restaurant, Rooftop Terrace & Lounge Bar e Lobby Bar. Il nome Godot richiama l'opera di Samuel Beckett e interpreta l'idea dell'attesa che trova finalmente compimento. Il ristorante, aperto anche agli ospiti esterni, propone una cucina mediterranea che valorizza paste artigianali, pesce fresco, materie prime stagionali e una selezione di vini italiani. Sul tetto dell'edificio trova spazio il Rooftop Terrace & Lounge Bar, con vista sul centro storico e sul campanile del Duomo. Lo spazio può ospitare fino a 100 persone in piedi oppure 40 sedute ed è aperto ogni giorno dalle 17 alle 23, diventando una delle location dedicate agli aperitivi e agli eventi serali.

Il Ristorante "Godot" e il cocktail bar situato nella lobby: un viaggio sensoriale tra alta cucina e design ricercato

Il Ristorante "Godot" e il cocktail bar situato nella lobby: un viaggio sensoriale tra alta cucina e design ricercato

Spa, piscina e palestra: l'area wellness del Tivoli Palazzo 1880

L'offerta dedicata al benessere comprende una spa con due cabine per trattamenti e massaggi, piscina interna riscaldata con acqua salata, bagno turco, sauna, area relax con tisaneria e una palestra completamente attrezzata collegata direttamente al rooftop, creando un percorso tra ambienti interni ed esterni.

Il cuore sotterraneo del benessere: la piscina interna riscaldata, custodita sotto suggestive e autentiche volte in pietra leccese

Il cuore sotterraneo del benessere: la piscina interna riscaldata, custodita sotto suggestive e autentiche volte in pietra leccese

Esperienze nel Salento tra beach club ed escursioni

Per favorire la scoperta del territorio, gli ospiti possono accedere a una selezione di beach club distribuiti tra la costa adriatica e quella ionica. È inoltre disponibile una convenzione con una piscina situata a circa quattro chilometri dall'hotel, dotata di aree riservate e servizi dedicati. La posizione consente di raggiungere facilmente località balneari come San Cataldo, Torre dell'Orso, Porto Cesareo e Gallipoli, mentre la stazione ferroviaria di Lecce dista circa un chilometro. L'aeroporto di Brindisi è raggiungibile in circa 35 minuti, quello di Bari in circa due ore.

La magia di affacciarsi dalla propria camera e respirare la storia millenaria di Lecce direttamente dalla terrazza privata del Tivoli Palazzo 1880

La magia di affacciarsi dalla propria camera e respirare la storia millenaria di Lecce direttamente dalla terrazza privata del Tivoli Palazzo 1880

Spazi per meeting ed eventi nel cuore di Lecce

Aperto durante tutto l'anno, il Tivoli Palazzo 1880 Lecce Hotel dispone anche di spazi dedicati agli eventi. Due sale meeting possono ospitare fino a 40 persone, mentre all'interno del Godot Restaurant è disponibile una sala privata per una decina di ospiti, adatta a cene riservate, incontri di lavoro e piccoli eventi. Con questa apertura, Minor Hotels consolida la presenza del marchio Tivoli Hotels & Resorts nel mercato italiano, dove sono già presenti Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, Tivoli Palazzo Gaddi Firenze e Tivoli President Milano Hotel.