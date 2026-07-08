Al Piccolo Lago i lunedì d'estate si vivono tra brace, cocktail e natura

Dopo il successo della scorsa edizione, tornano i Lunedì al Lago, l'appuntamento estivo firmato dal ristorante Piccolo Lago di Verbania pensato per vivere la cucina d'autore in un'atmosfera rilassata e immersa nella natura. Dal 13 luglio al 31 agosto, per otto lunedì consecutivi, dalle 11 alle 23, il giardino del ristorante si trasforma in uno spazio dedicato alla convivialità, al buon cibo e al relax.

Chef Marco Sacco ogni lunedì preparerà una grigliata speciale per i propri ospiti, servita rigorosamente in giardino

«Sono davvero felice di riproporre i Lunedì al Lago - afferma Marco Sacco, chef del Piccolo Lago e ideatore dell'iniziativa - perché sono un evento a cui tengo molto per la loro capacità di raccontare l’altro volto del Piccolo Lago. Per un intero giorno il ristorante diventa un luogo libero e informale, dove il tempo rallenta e la natura detta il ritmo della giornata. La cucina segue lo stesso spirito: griglia, piatti freschi con ingredienti di stagione e drink leggeri per passare con piacere una giornata insieme. È un modo diverso di vivere il nostro lavoro, ma con la stessa attenzione di sempre alla qualità e all’accoglienza».

Cucina all'aperto, griglia e convivialità sul lago

Il format propone un'esperienza dinamica: gli ospiti possono ordinare piatti e bevande direttamente dalle diverse isole gastronomiche allestite nel giardino, tra cui la celebre griglia di Marco Sacco. Il menu cambia ogni settimana con preparazioni stagionali, accompagnate da cocktail, bollicine e proposte fresche da gustare all'ombra degli alberi o a bordo lago.

Il giardino con vista de Il Piccolo Lago

La formula rappresenta l'elemento distintivo dell'iniziativa. Per un giorno il ristorante rinuncia al tradizionale servizio al tavolo per lasciare spazio a un'esperienza più informale, da vivere in totale libertà, con la possibilità di arrivare e ripartire in qualsiasi momento. Anche il dress code segue questo spirito rilassato: costume da bagno, cappello e infradito sono perfettamente in sintonia con l'atmosfera dell'evento.

Ferragosto e gran finale con gli Ambasciatori del Gusto

Il format sarà proposto anche sabato 15 agosto, in occasione del Ferragosto, mentre l'ultimo appuntamento, previsto per lunedì 31 agosto, ospiterà una speciale cena a sei mani con gli chef Vincenzo e Salvatore Butticè del ristorante Il Moro di Monza.

Oltre agli otto lunedì programmati ci sarà una serata speciale anche a Ferragosto

L'evento, organizzato insieme all'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, rientra nel Gran Tour del Gusto e rappresenterà il momento conclusivo dell'edizione 2026. Per partecipare ai Lunedì al Lago è consigliata la prenotazione tramite il sito del Piccolo Lago, via e-mail o telefonicamente.