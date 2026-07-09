Andrea Provenzani apre IL Retrobottega, il nuovo ristorante nascosto di Milano

IL Retrobottega è il nuovo progetto di ristorazione firmato dallo chef Andrea Provenzani che apre nel cuore di Milano, all’interno del quartiere Portanuova, a pochi passi dallo storico ristorante Il Liberty. Un luogo raccolto e volutamente discreto che interpreta in chiave contemporanea l’identità maturata negli anni dal locale milanese, trasformandola in un’esperienza più informale, dinamica e orientata alla condivisione.

L'ingresso de IL Retrobottega

L'ingresso de IL Retrobottega

Il progetto nasce come naturale evoluzione di un percorso gastronomico consolidato e si sviluppa tra ambienti interni ed esterni progettati dallo Studio di architettura Carlo Donati. L’obiettivo è creare un nuovo spazio urbano dove il cibo diventa occasione di incontro, capace di unire ricerca culinaria, atmosfera rilassata e attenzione alla qualità delle materie prime.

IL Retrobottega Milano: il nuovo ristorante nascosto nel cuore di Portanuova

La caratteristica distintiva di IL Retrobottega è già racchiusa nel nome: si tratta di un luogo non immediatamente visibile dalla strada, un indirizzo da scoprire attraverso un percorso che accompagna il visitatore verso un ambiente inaspettato. L’accesso avviene tramite un breve passaggio coperto dalle pareti gialle, pensato per creare una sensazione di attesa prima dell’arrivo al cortile interno.

Il cortile interno de IL Retrobottega

Il cortile interno de IL Retrobottega

Superato il corridoio si apre un cortile urbano circondato dal verde, uno spazio intimo e riservato che rappresenta il cuore del progetto soprattutto durante la stagione estiva. Qui è possibile vivere il ristorante all’aperto, sia a pranzo sia a cena, immersi in un’atmosfera caratterizzata da illuminazione soffusa e dettagli studiati per favorire una pausa dai ritmi della città. Il cortile di IL Retrobottega Milano si propone così come una sorta di rifugio urbano, un ambiente capace di coniugare il carattere metropolitano di Portanuova con una dimensione più rilassata e conviviale.

La cucina di Andrea Provenzani tra ingredienti selezionati e sapori milanesi

La proposta gastronomica di IL Retrobottega nasce dall’esperienza dello chef Andrea Provenzani e si fonda su una cucina che valorizza la stagionalità degli ingredienti, la qualità delle materie prime e il legame con il territorio. Il menu cambia nel tempo seguendo la disponibilità dei prodotti e propone piatti capaci di raccontare Milano attraverso preparazioni riconoscibili, affiancate da contaminazioni provenienti dalle diverse culture gastronomiche italiane.

Chef Andrea Provenzani

Chef Andrea Provenzani

«La mia idea di cucina - commenta lo stesso chef - nasce dalla convivialità. Credo che la tavola debba essere un momento da vivere insieme, senza fretta. Taglieri di salumi e formaggi selezionati con cura, la nostra giardiniera artigianale, la focaccia multicereali appena sfornata… e poi arrivano i mondeghili e l’inconfondibile parmigiana in teglia. E questo è solo il primo passo di un viaggio tutto da condividere». La proposta punta quindi su una cucina semplice e gustosa, dove ogni ingrediente mantiene un ruolo centrale. Tra i protagonisti trovano spazio prodotti selezionati, preparazioni artigianali e ricette legate alla memoria gastronomica italiana, reinterpretate attraverso un linguaggio più contemporaneo.

Il bancone gastronomico al centro dell’esperienza di IL Retrobottega

All’interno del locale il fulcro dello spazio è rappresentato da un grande bancone in ferro, progettato dallo Studio di architettura Carlo Donati per ricreare l’idea di una cucina circolare e aperta. Non un semplice piano di lavoro, ma un vero bancone gastronomico attorno al quale si sviluppa l’esperienza del cliente: dalla preparazione dei piatti alla relazione diretta con lo chef e la brigata, senza separazioni tra cucina e sala.

Il bancone gastronomico attorno al quale si sviluppa l’esperienza del cliente a IL Retrobottega

Il bancone gastronomico attorno al quale si sviluppa l’esperienza del cliente a IL Retrobottega

Il bancone accompagna diversi momenti della giornata, dal pranzo all’aperitivo fino alla cena, permettendo agli ospiti di osservare il lavoro quotidiano della cucina e di vivere più da vicino la preparazione delle proposte gastronomiche. A valorizzare ulteriormente questo elemento è una struttura sospesa sopra la zona operativa, luminosa e rivestita in plexiglass giallo, che crea un contrasto con le superfici metalliche e con le tonalità più profonde degli interni. Il soffitto blu notte dialoga con i mattoni a vista e con il pavimento dalle texture industriali, costruendo un ambiente caratterizzato da continuità tra materiali, colori e atmosfere.

Un ristorante contemporaneo a Milano tra design, eventi e convivialità

A completare l’identità del progetto contribuisce l’installazione al neon realizzata da Pietro Terzini, con la frase “Not easy to find, impossible to forget”, che significa "Non facile da trovare, impossibile da dimenticare", che sintetizza il carattere di un luogo discreto ma destinato a rimanere nella memoria. IL Retrobottega supera il concetto tradizionale di ristorante per diventare uno spazio in continua trasformazione, capace di adattarsi alle diverse occasioni.

L’installazione al neon realizzata da Pietro Terzini con la frase “Not easy to find, impossible to forget”

L’installazione al neon realizzata da Pietro Terzini con la frase “Not easy to find, impossible to forget”

Il locale è aperto a pranzo e a cena e ospita anche degustazioni, incontri ed eventi privati, grazie alla flessibilità degli ambienti. La possibilità di modulare gli spazi consente di creare esperienze personalizzate, mantenendo sempre centrale il rapporto tra cucina, ospitalità e condivisione. Nel panorama della ristorazione milanese, IL Retrobottega si presenta quindi come un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica informale ma curata, dove design, territorio e cucina convivono all’interno di un ambiente nascosto nel cuore della città.