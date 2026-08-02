ALTA BADIA SPA
A Corvara apre una delle spa più grandi delle Dolomiti: oltre 2.000 m² di relax
Il Col Alto di Corvara (Bz) presenta il nuovo Wellness Centre Martagon: oltre 2.000 mq dedicati al relax con saune panoramiche, idromassaggio esterno e trattamenti a base di prodotti locali
Corvara (Bz) segna un momento importante per l'offerta ricettiva dell'Alta Badia con l'apertura del Wellness Centre Martagon presso l'Hotel Col Alto. L'intervento porta a oltre 2.000 metri quadrati l'estensione dell'area relax, collocando la struttura tra i complessi benessere più ampi e completi del territorio. Gli spazi, progettati secondo i canoni dell'architettura contemporanea, mettono al centro la natura alpina grazie a soluzioni stilistiche luminose e ampie vetrate affacciate sul paesaggio dolomitico.
Il nome scelto per la struttura, Martagon, rende omaggio al giglio selvatico delle Alpi, fiore noto per la sua resistenza ed eleganza. Questa scelta simbolica sottolinea la continuità tra la proposta dell'hotel e l'ambiente naturale circostante, che diventa elemento strutturale dell'esperienza di soggiorno.
Un percorso benessere di 2.000 mq tra saune panoramiche e relax indoor
L'area benessere dell'Hotel Col Alto si sviluppa all'interno della dependance Martagon, collegata al corpo centrale dell'albergo tramite un passaggio sotterraneo. L'offerta del centro include:
- Sauna panoramica con vista diretta sulle cime delle Dolomiti.
- Vasca idromassaggio esterna per sessioni di relax all'aria aperta.
- Sauna finlandese, bagno turco classico e bagno turco aromatico.
- Vasca di immersione e diverse zone relax allestite con lettini ad acqua.
- Palestra panoramica dotata di macchinari d'avanguardia per l'allenamento.
- Spazi specifici dedicati al relax delle famiglie.
L'offerta è integrata da una carta di trattamenti benessere che impiega esclusivamente prodotti naturali alpini 100% locali. Tra le proposte figurano opzioni classiche come linfodrenaggio, massaggio antistress e riflessologia plantare, affiancate da trattamenti quali Hot Stone Massage, massaggio Thai con canne di bambù, rituali Ayurvedici con cristalli e impacchi detox al fango alpino e pino mugo.
Soggiornare a Corvara: dall'ospitalità storica alla gastronomia ladina
Fondato nel 1938, l'Hotel Col Alto (4 stelle superior) rappresenta una delle strutture storiche di Corvara in Badia. Situato sulla via principale del paese e a poca distanza dagli impianti del carosello Dolomiti Superski, l'albergo ha ottenuto nel 2025 la certificazione GSTC per i suoi standard di sostenibilità. La struttura dispone di diverse tipologie di sistemazione, tra cui 20 camere Superior recentemente ristrutturate, oltre a suite con sauna privata orientate verso il Gruppo del Sella e il Passo Gardena, suite Sellaronda con doppi servizi e la suite Panorama dotata di caminetto e vasca whirlpool in terrazza.
La proposta per gli ospiti comprende anche la Cigar-Lounge, l'Iceberg Lounge per aperitivi e cocktail, e il ristorante guidato dallo chef Vincenzo Cannone. La cucina propone piatti della tradizione italiana affiancati da specialità della gastronomia ladina e altoatesina, come canederli, cajincí aréstis, fettuccine di grano saraceno al ragù di cervo e linzer torte preparata con farina di nocciole. Per la stagione estiva e d'inizio autunno, con tariffe valide dal 1° luglio al 4 ottobre 2026, la struttura propone pacchetti dedicati al soggiorno e al benessere che combinano pernottamento in mezza pensione e trattamenti nella nuova spa.
Il valore aggiunto dell'accoglienza in Alta Badia
L'ampliamento degli spazi benessere dell'Hotel Col Alto risponde a una domanda sempre più orientata verso un turismo capace di fondere attività outdoor e cura della persona. L'integrazione di materiali locali, l'attenzione all'architettura panoramica e l'impiego di risorse naturali nei trattamenti confermano l'importanza di proporre un'offerta radicata nel territorio. In un contesto competitivo come quello dell'Alta Badia, investire sulla qualità degli ambienti e sul recupero delle tradizioni locali si dimostra una scelta strategica per valorizzare l'accoglienza alpina in ogni stagione.