Corvara (Bz) segna un momento importante per l'offerta ricettiva dell'Alta Badia con l'apertura del Wellness Centre Martagon presso l'Hotel Col Alto. L'intervento porta a oltre 2.000 metri quadrati l'estensione dell'area relax, collocando la struttura tra i complessi benessere più ampi e completi del territorio. Gli spazi, progettati secondo i canoni dell'architettura contemporanea, mettono al centro la natura alpina grazie a soluzioni stilistiche luminose e ampie vetrate affacciate sul paesaggio dolomitico.

Il luogo ideale per staccare la spina: la nostra area relax con lettini e vista panoramica

Il nome scelto per la struttura, Martagon, rende omaggio al giglio selvatico delle Alpi, fiore noto per la sua resistenza ed eleganza. Questa scelta simbolica sottolinea la continuità tra la proposta dell'hotel e l'ambiente naturale circostante, che diventa elemento strutturale dell'esperienza di soggiorno.

Un percorso benessere di 2.000 mq tra saune panoramiche e relax indoor

L'area benessere dell'Hotel Col Alto si sviluppa all'interno della dependance Martagon, collegata al corpo centrale dell'albergo tramite un passaggio sotterraneo. L'offerta del centro include:

Sauna panoramica con vista diretta sulle cime delle Dolomiti.

con vista diretta sulle cime delle Dolomiti. Vasca idromassaggio esterna per sessioni di relax all'aria aperta.

per sessioni di relax all'aria aperta. Sauna finlandese , bagno turco classico e bagno turco aromatico .

, classico e . Vasca di immersione e diverse zone relax allestite con lettini ad acqua.

e diverse allestite con lettini ad acqua. Palestra panoramica dotata di macchinari d'avanguardia per l'allenamento.

dotata di macchinari d'avanguardia per l'allenamento. Spazi specifici dedicati al relax delle famiglie.

Sauna panoramica con vista diretta sulle cime delle Dolomiti. Vasca idromassaggio esterna per sessioni di relax all'aria aperta. Sauna finlandese, bagno turco classico e bagno turco aromatico. Vasca di immersione e diverse zone relax allestite con lettini ad acqua. Palestra panoramica dotata di macchinari d'avanguardia per l'allenamento. Spazi specifici dedicati al relax delle famiglie.

L'offerta è integrata da una carta di trattamenti benessere che impiega esclusivamente prodotti naturali alpini 100% locali. Tra le proposte figurano opzioni classiche come linfodrenaggio, massaggio antistress e riflessologia plantare, affiancate da trattamenti quali Hot Stone Massage, massaggio Thai con canne di bambù, rituali Ayurvedici con cristalli e impacchi detox al fango alpino e pino mugo.

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Soggiornare a Corvara: dall'ospitalità storica alla gastronomia ladina

Fondato nel 1938, l'Hotel Col Alto (4 stelle superior) rappresenta una delle strutture storiche di Corvara in Badia. Situato sulla via principale del paese e a poca distanza dagli impianti del carosello Dolomiti Superski, l'albergo ha ottenuto nel 2025 la certificazione GSTC per i suoi standard di sostenibilità. La struttura dispone di diverse tipologie di sistemazione, tra cui 20 camere Superior recentemente ristrutturate, oltre a suite con sauna privata orientate verso il Gruppo del Sella e il Passo Gardena, suite Sellaronda con doppi servizi e la suite Panorama dotata di caminetto e vasca whirlpool in terrazza.

Il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata all'aria aperta: la sala relax con camino Giochi d'acqua, cascata cervicale e idromassaggio nell'ampia area acquatica al coperto L'interno della sauna finlandese nel nuovo Wellness Centre Martagon, realizzata con linee essenziali, legni pregiati e illuminazione d'atmosfera Un'esperienza di vapore avvolgente e cromoterapia nel bagno turco del Wellness Centre Martagon Il luogo perfetto per rimettersi in forma: la palestra con attrezzature Technogym ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata all'aria aperta: la sala relax con camino Giochi d'acqua, cascata cervicale e idromassaggio nell'ampia area acquatica al coperto L'interno della sauna finlandese nel nuovo Wellness Centre Martagon, realizzata con linee essenziali, legni pregiati e illuminazione d'atmosfera Un'esperienza di vapore avvolgente e cromoterapia nel bagno turco del Wellness Centre Martagon Il luogo perfetto per rimettersi in forma: la palestra con attrezzature Technogym

La proposta per gli ospiti comprende anche la Cigar-Lounge, l'Iceberg Lounge per aperitivi e cocktail, e il ristorante guidato dallo chef Vincenzo Cannone. La cucina propone piatti della tradizione italiana affiancati da specialità della gastronomia ladina e altoatesina, come canederli, cajincí aréstis, fettuccine di grano saraceno al ragù di cervo e linzer torte preparata con farina di nocciole. Per la stagione estiva e d'inizio autunno, con tariffe valide dal 1° luglio al 4 ottobre 2026, la struttura propone pacchetti dedicati al soggiorno e al benessere che combinano pernottamento in mezza pensione e trattamenti nella nuova spa.

Il valore aggiunto dell'accoglienza in Alta Badia