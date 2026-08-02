Borgo San Donato , frazione del comune di Sabaudia (Lt) nel cuore dell' Agro Pontino , ritrova uno dei suoi luoghi più rappresentativi. L'edificio che per decenni ha ospitato il Dopolavoro - centro della vita sociale, delle festività e delle cene comunitarie del paese - riapre al pubblico sotto la veste di Campana Dopolavoro Gastronomico . L'iniziativa, firmata dai Fratelli Campana , punta a restituire una funzione contemporanea a una struttura fondamentale per l'identità locale.

L'intervento architettonico ha preservato l'architettura e l'atmosfera originale dell'immobile, aggiornandone la fruibilità interna. La struttura torna a proporsi come spazio di aggregazione aperto a cene, aperitivi, ricorrenze ed eventi private , affiancando alla memoria del luogo un'offerta di ristorazione contemporanea .

La gestione operativa vede Gianmarco Campana alla guida della cucina ed Emanuela Campana alla direzione della sala. L'impostazione del servizio punta su un'accoglienza informale e su una linea culinaria basata su ingredienti di stagione, materie prime del territorio e ricette della ristorazione italiana rivisitate per la condivisione al tavolo. «Non volevamo semplicemente aprire un ristorante. Volevamo riaprire un luogo. Restituire alla comunità uno spazio che per tanti anni è stato parte della vita del borgo e farlo tornare a essere un punto di riferimento, attraverso ciò che da sempre unisce le persone: la tavola.»