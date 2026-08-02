AGRO PONTINO
Era il punto d’incontro del paese: la nuova vita del Dopolavoro di Borgo San Donato
A Borgo San Donato (Lt) i fratelli Gianmarco ed Emanuela Campana riaprono lo storico Dopolavoro dando vita a "Campana Dopolavoro Gastronomico". L'edificio torna attivo con una cucina legata al territorio e alla condivisione
Borgo San Donato, frazione del comune di Sabaudia (Lt) nel cuore dell'Agro Pontino, ritrova uno dei suoi luoghi più rappresentativi. L'edificio che per decenni ha ospitato il Dopolavoro - centro della vita sociale, delle festività e delle cene comunitarie del paese - riapre al pubblico sotto la veste di Campana Dopolavoro Gastronomico. L'iniziativa, firmata dai Fratelli Campana, punta a restituire una funzione contemporanea a una struttura fondamentale per l'identità locale.
Il restauro conservativo dello storico Dopolavoro di Sabaudia
L'intervento architettonico ha preservato l'architettura e l'atmosfera originale dell'immobile, aggiornandone la fruibilità interna. La struttura torna a proporsi come spazio di aggregazione aperto a cene, aperitivi, ricorrenze ed eventi private, affiancando alla memoria del luogo un'offerta di ristorazione contemporanea.
La proposta gastronomica di Gianmarco ed Emanuela Campana
La gestione operativa vede Gianmarco Campana alla guida della cucina ed Emanuela Campana alla direzione della sala. L'impostazione del servizio punta su un'accoglienza informale e su una linea culinaria basata su ingredienti di stagione, materie prime del territorio e ricette della ristorazione italiana rivisitate per la condivisione al tavolo. «Non volevamo semplicemente aprire un ristorante. Volevamo riaprire un luogo. Restituire alla comunità uno spazio che per tanti anni è stato parte della vita del borgo e farlo tornare a essere un punto di riferimento, attraverso ciò che da sempre unisce le persone: la tavola.»
Un hub per i produttori e gli artigiani dell'Agro Pontino
Oltre all'attività di ristorazione ordinaria, Campana Dopolavoro Gastronomico si propone come spazio per iniziative culturali, cene a tema ed eventi enogastronomici realizzati in collaborazione con produttori locali e realtà artigianali del territorio pontino, mantenendo la vocazione sociale originaria della struttura. L'investimento su Borgo San Donato mira a valorizzare il patrimonio edilizio e storico della pianura pontina, inserendo l'edificio nei percorsi di turismo gastronomico in provincia di Latina. Durante la stagione estiva la struttura è aperta dal giovedì alla domenica esclusivamente per il servizio della cena. Le prenotazioni sono gestite al recapito telefonico
La riqualificazione dei Dopolavoro nell'Agro Pontino
La riapertura di spazi storici come i Dopolavoro dell'Agro Pontino rappresenta un modello di recupero che va oltre la semplice offerta ristorativa. Mantenere presidi di socialità nelle frazioni rurali attraverso la valorizzazione della filiera alimentare locale consente di salvaguardare l'architettura della bonifica e di offrire nuove mete al turismo enogastronomico della provincia di Latina.