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Borgo San Donato, frazione del comune di Sabaudia (Lt) nel cuore dell'Agro Pontino, ritrova uno dei suoi luoghi più rappresentativi. L'edificio che per decenni ha ospitato il Dopolavoro - centro della vita sociale, delle festività e delle cene comunitarie del paese - riapre al pubblico sotto la veste di Campana Dopolavoro Gastronomico. L'iniziativa, firmata dai Fratelli Campana, punta a restituire una funzione contemporanea a una struttura fondamentale per l'identità locale.

Dopolavoro
La sala interna di Campana Dopolavoro Gastronomico a Borgo San Donato

Il restauro conservativo dello storico Dopolavoro di Sabaudia

L'intervento architettonico ha preservato l'architettura e l'atmosfera originale dell'immobile, aggiornandone la fruibilità interna. La struttura torna a proporsi come spazio di aggregazione aperto a cene, aperitivi, ricorrenze ed eventi private, affiancando alla memoria del luogo un'offerta di ristorazione contemporanea.

Dopolavoro
Gianmarco Campana, alla guida della cucina, insieme al fratello nel nuovo spazio di Borgo San Donato a Sabaudia

La proposta gastronomica di Gianmarco ed Emanuela Campana

La gestione operativa vede Gianmarco Campana alla guida della cucina ed Emanuela Campana alla direzione della sala. L'impostazione del servizio punta su un'accoglienza informale e su una linea culinaria basata su ingredienti di stagione, materie prime del territorio e ricette della ristorazione italiana rivisitate per la condivisione al tavolo. «Non volevamo semplicemente aprire un ristorante. Volevamo riaprire un luogo. Restituire alla comunità uno spazio che per tanti anni è stato parte della vita del borgo e farlo tornare a essere un punto di riferimento, attraverso ciò che da sempre unisce le persone: la tavola.»

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Emanuela Campana, responsabile della sala e dell'accoglienza di Campana Dopolavoro Gastronomico

Un hub per i produttori e gli artigiani dell'Agro Pontino

Oltre all'attività di ristorazione ordinaria, Campana Dopolavoro Gastronomico si propone come spazio per iniziative culturali, cene a tema ed eventi enogastronomici realizzati in collaborazione con produttori locali e realtà artigianali del territorio pontino, mantenendo la vocazione sociale originaria della struttura. L'investimento su Borgo San Donato mira a valorizzare il patrimonio edilizio e storico della pianura pontina, inserendo l'edificio nei percorsi di turismo gastronomico in provincia di Latina. Durante la stagione estiva la struttura è aperta dal giovedì alla domenica esclusivamente per il servizio della cena. Le prenotazioni sono gestite al recapito telefonico

La riqualificazione dei Dopolavoro nell'Agro Pontino

La riapertura di spazi storici come i Dopolavoro dell'Agro Pontino rappresenta un modello di recupero che va oltre la semplice offerta ristorativa. Mantenere presidi di socialità nelle frazioni rurali attraverso la valorizzazione della filiera alimentare locale consente di salvaguardare l'architettura della bonifica e di offrire nuove mete al turismo enogastronomico della provincia di Latina.

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Campana Dopolavoro Gastronomico
Via Migliara 47 04016 San Donato (LT) Italia