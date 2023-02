Gofio, la farina millenaria delle Isole Canarie

Sono più di 1.000 anni che il Gofio delle Canarie viene celebrato come “superfood”. Ancora oggi è preparato con la medesima ricetta del tempo dei guanci, gli aborigeni che popolavano queste terre. Il segreto del suo valore sta nel fatto che, oltre a fornire grande energia, conserva il cento per cento delle sue fibre. È l'ingrediente principale per il pane, serve ad arricchire e insaporire i piatti di carne, pesce e verdure, ma si trova anche in dolci da forno e budini.

Gofio scaldato con brodo di pesce

Se ne richiede il riconoscimento Unesco

Ha l’aspetto di una farina profumatissima e consiste in una miscela di cereali in proporzioni variabili, che vengono tostati a fuoco prima di essere macinati in modo tradizionale nei mulini delle Canarie. È tutelato dall'Unione europea con la denominazione di Indicazione geografica protetta (Igp) ed è in procinto di richiedere il suo riconoscimento da parte dell'Unesco come parte del patrimonio culturale immateriale delle Isole Canarie.

Nell'arciplago sono in funzione 34 mulini che producono Gofio tutto l'anno

Presente in qualsiasi ricetta che contenga farina

Da sempre nell’arcipelago viene usato come ingrediente base della cucina, da solo o impastato con acqua o latte, amalgamato in preparazioni di carne come lo stufato delle Canarie o insieme al brodo di pesce nella zuppa tipica, il sancocho. È presente in qualsiasi ricetta che contenga farina: pane, torte e biscotti. I cuochi della nuova cucina delle Canarie lo usano nelle loro preparazioni, elevandolo a ingrediente gourmet.

È inoltre ricco di minerali, poiché conserva tutti i nutrienti tipici del cereale. Tra gli altri, contiene potassio, calcio, magnesio, zinco, ferro: una notevole varietà che favorisce il funzionamento ottimale dell’organismo. È anche ricco di proteine e carboidrati povero di grassi. È quindi la scelta ideale per rafforzare la muscolatura, mantenere l’equilibrio gastrointestinale e favorire il senso di sazietà. Queste proprietà salutari e il gusto delizioso del Gofio spiegano perché questo alimento sia così amato dagli abitanti delle Canarie e dai turisti che lo assaggiano per la prima volta.

Varianti di mousse a base di Gofio

Integratore alimentare ideale per affrontare il turismo attivo

Un carboidrato a rapido assorbimento che può essere utilizzato come fonte di energia e per l’apporto di fibre, evitando quindi i pericolosi picchi glicemici. In alcuni casi è anche senza glutine. Tutto questo lo rende un integratore alimentare molto utile da mangiare prima e dopo l'allenamento sportivo, l'escursionismo o qualsiasi attività legata al turismo attivo.

Nell'arcipelago 34 mulini rimangono in funzione tutto l'anno per produrre il Gofio delle Canarie perché è un alimento fondamentale ancora oggi nelle isole.

