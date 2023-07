La deliziosa alchimia tra il Molise e i suoi preziosi tartufi

Il Molise, così piccino e così affascinante, continua a stupire. Proiezioni recenti indicano un incremento di affluenza di turisti, sia italiani che stranieri di circa il 40% sulla scorsa estate 2022 che a sua volta, registrava, sull'estate 2021 un incremento del 35%. Anche questa estate, quindi, nei mesi clou di luglio e agosto si vivrà il fenomeno del sold-out nella ricettività.

Numeri così fortemente positivi si riscontrano anche nell'export di prodotti agroalimentari. Ma qual è il gioiello gastronomico nascosto (letteralmente nascosto in quanto ipogeo) del Molise ? Sì, il suo tartufo; meglio, i suoi tartufi! Il tartufo è un fungo ipogeo (che vive sottoterra) a forma di tubero, simbiotico con le radici di alcune piante, quali la quercia, il tiglio, il nocciolo, il carpino e il pioppo.

Il Molise è un'immensa tartufaia naturale con boschi incontaminati

La massa carnosa, chiamata “gleba”, è rivestita da una corteccia chiamata “peridio”. Il Molise, si potrebbe ben dire, è un'immensa tartufaia naturale, con boschi incontaminati. Il Molise, quanto non lo sanno e quanti non “vogliono” saperlo, possiede il 40% della raccolta nazionale di tartufi. I tartufi, nelle loro diverse varietà, nel Molise si trovano ovunque, sia nella parte Alta, quella interna, che nella parte più vicina al mare, denominata Basso Molise. Le zone più umide, vale a dire l’entroterra delle province di Isernia e Campobasso sono ideali per la crescita del tartufo bianco, mentre le zone più asciutte abbondano di scorzone e uncinato. Due le realtà tartuficole molisane che hanno saputo strutturarsi per poter dare operoso e profittevole sbocco commerciale all'attività primigenia di cavatori di tartufi: Sabetta Tartufi e Centro Tartufi Molise.

I sapori autentici del Molise: le sfiziosità al tartufo di Angelo Sabetta

Parliamo di Angelo Sabetta, cavatore di tartufi molisani da oltre trent'anni. Da qualche anno lo affianca il figlio Nico. Ovviamente, come sempre quando si parla di cavatori, inscindibile è il binomio con il cane. Angelo Sabetta ha saputo investire tempo e denaro creando la sua azienda Sabetta Tartufi, realizzando il laboratorio di trasformazione del tartufo appena cavato, addivenendo ad un governo completo della filiera che gli consente, di creare la pregiata linea in vasetti “Alto Palato” che va dalla crema al carpaccio di tartufo bianco, alla “piccantella”, una saporita salsa piccante a base di tartufo nero e funghi.

Sabetta Tartufi ha un laboratorio di trasformazione del tartufo appena cavato. In foto il tartufo nero

Memorabile la crema con caciocavallo e tartufi. Ottimo anche l'olio extravergine d'oliva al tartufo. Tutti gli ingredienti delle sue sfiziosità al tartufo sono prodotti della terra locale, lavorati freschi. Il tutto condito con olio di oliva extravergine molisano.

Sabetta Tartufi | Contrada Quercigliole 1 - 86025 Ripalimosani (Cb) | Tel 0874 39423

Dalla terra alla tavola: l'eccellenza dei tartufi molisani con Centro Tartufi Molise

E parliamo di Angelo Palombo, fondatore dell'azienda Centro Tartufi Molise. C'è la vendita del prodotto stagionale fresco, e c'è una gamma di prelibatezze sottovetro in olio evo per i gourmet di tutto il mondo. Deliziose le creme di porcini e tartufo bianco, di zucca e tartufo nero estivo, di asparagi e tartufo, di carciofi e tartufo. Memorabile il Carpaccio di Tartufo Nero estivo.

Centro Tartufi Molise realizza prodotti con il tartufo nero e non solo

L'iter di queste due aziende può costituire benchmark per tanti cavatori che, cominciando finalmente a cooperare piuttosto che ad agire in sfrontata quanto nociva solitudine, con l'ausilio di competenze, che non mancano soprattutto tra i giovani, e di provvidenze mirate della Regione Molise, potrebbero valorizzare il loro mestiere mirando a renderlo più profittevole ed appagante mediante il presidio della vendita nei canali e-commerce, ristorazione e dettaglio specializzato, con mercato non solo l'Italia bensì il mondo.

Centro Tartufi Molise | Contrada Vicenne - 86010 Castropignano (Cb) | Tel 0874 503688