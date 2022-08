Strada dei formaggi della Savoia: viaggio alla scoperta di 8 eccellenze casearie d’oltralpe

L’unione fa la forza, sempre! Ma se ad unirsi sono 8 formaggi Igp e Dop e 76 tra cooperative, aziende agricole, alpeggi, caseifici, cantine di stagionatura e siti museali che aderiscono volontariamente ad un rigidissimo protocollo, allora diventa un’unione praticamente invincibile. Stiamo parlando della “Route des Fromages de Savoie” (la Strada dei formaggi della Savoia), associazione che si identifica con un percorso attraverso 8 formaggi tipici, deliziosi e preziosi: Abondance, Beaufort, Chevrotin, Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, Reblochon, Tomme des Bauges, Tomme de Savoie.

A parlarcene è Elise Vermuse, giovane, simpatica e preparatissima “animatrice” (così si definisce) della Route des Fromages de Savoie. «La Strada dei formaggi della Savoia è nata dall’impegno dell’Aftalp (associazione dei formaggi tradizionali delle Alpi savoiarde) proprio per rafforzare il valore dei singoli prodotti e produttori e per mantenere la ricchezza di una tradizione e di un savoir-faire agropastorale unici. L’adesione, che si rinnova annualmente, è su base volontaria. Per essere certi che tutto sia sempre perfettamente rispettato abbiamo anche creato una specie di “visitatore misterioso” che senza farsi riconoscere effettua tutte le verifiche per conto dell’associazione».

Si seguono precisi disciplinari di produzione

Tutti i formaggi sono prodotti da razze di capre e vacche di montagna locali, l’Abondance, la Tarine (originaria del Pays de Savoie) e la Montbéliarde, che si distinguono per le dimensioni - sono infatti più piccole - ma soprattutto per l’alimentazione che segue precisi disciplinari, specifici per ogni formaggio. Il disciplinare stabilisce le proporzioni minime di erba fresca e di fieno, il cui acquisto fuori dalla Savoia così come l’utilizzo di mangimi complementari è limitato e rigorosamente regolamentato, mentre è vietato l’uso di qualsiasi alimento Ogm.

Incontri, attività educative e momenti di degustazione

La strada dei formaggi è quindi un percorso unico che si snoda nella Savoia e nell’Alta Savoia: ogni sito offre periodicamente incontri, attività educative e momenti di degustazione, spesso abbinando i formaggi ai vini tipici. Tutto viene realizzato direttamente dai produttori, che sono giustamente orgogliosi dei propri prodotti che amano presentare e condividere con turisti e visitatori, come nel caso della giornata di degustazione organizzata dalla Cooperativa della Val d’Arly insieme all’Aftalp. Nata oltre 50 anni fa, ha sede a Flumet, riunisce 80 produttori ed è rinomata per la produzione di Reblochon; il suo presidente, il giovane Sebastien Jiguet, partecipa all’incontro e risponde con passione e orgoglio alle domande e alle richieste di precisazioni da parte dei presenti. Un esempio di come ogni tappa “valga il viaggio” e di quanto l’intero percorso sia da percorrere se si vogliono degustare e conoscere davvero questi formaggi deliziosi proprio dove vengono prodotti.

Ed ecco le caratteristiche degli otto formaggi, tutti a base di latte crudo, tranne quello per la raclette che può essere leggermente riscaldato.

Aop Abondance

Formaggio pressato a metà cottura

40 cm di diametro, da 7 a 8 cm di altezza, circa 10 kg

Pasta morbida e fondente, di colore da avorio a giallo paglierino

Sapore fruttato, lievi note di nocciola, ananas o agrumi

Epoca ottimale di maturazione: almeno 100 giorni (4 mesi consigliati)

Grassi: 45% minimo di grasso secco, 33% sul peso totale

Aop Beaufort

Formaggio pressato cotto

54 cm di diametro in media e da 11 a 16 cm di altezza, circa 40 Kg

Crosta da gialla a marrone

Pasta liscia e fondente, di colore da avorio a giallo paglierino

Gusto unico sia fruttato che floreale, aromi complessi di animali, vegetali e frutta grigliata

Periodo di maturazione ottimale: da 6 a 9 mesi (minimo 5 mesi)

Grassi: 48% minimo di grasso secco, 32% rispetto al peso totale

Aop Chevrotin

L’unico formaggio di capra a marchio di qualità Savoia

Formaggio pressato crudo

Da 9 a 12 cm di diametro e da 3 a 4,5 cm di altezza, circa 300 g

Crosta fine, leggermente rosata, ricoperta da una finissima spuma bianca

Impasto liscio, crosta sottile

Gusto delicato di formaggio di capra, note lattiche e floreali

Epoca ottimale di maturazione: da 3 settimane a 1 mese (minimo 21 giorni)

Grassi: 45% minimo di grasso secco, 25% sul peso totale

Igp Emmental di Savoia

Formaggio pressato cotto

75 cm di diametro e da 14 a 32 cm di altezza, circa 70 Kg

Crosta giallo dorato, marcatura “Savoie” in rosso sul tallone della forma

Pasta da giallo paglierino a giallo dorato con buchi (occhi) ciliegia/noce.

Sensazione morbida

Sapore dolce e fruttato

Epoca ottimale di maturazione: minimo 75 giorni

Grassi: 45% minimo di grasso secco, 28% sul peso totale

Igp Raclette di Savoia

A base di latte crudo o leggermente riscaldato

Formaggio pressato crudo

30 cm di diametro e 7 cm di altezza, circa 6 kg

Crosta liscia di colore dal giallo all’arancione o addirittura marrone

Pasta morbida e fondente, di colore da bianco a giallo paglierino

Sapore equilibrato e tipico, con aromi lattiginosi

Stagionatura: minimo 8 settimane, su tavole di legno

Grasso: dal 48 al 52% di grasso secco

Aop Reblochon

Formaggio pressato crudo

14 cm di diametro e 3,5 cm di altezza, 250/500 gr

Crosta fine, giallo-arancio schiumata di bianco

Pasta cremosa ed elastica

Sapore di crema con un pizzico di nocciola, arachidi

Periodo di maturazione ottimale: da 3 a 4 settimane (minimo 15 giorni)

Grassi: 45% minimo di grasso secco, 25% sul peso totale

Aop Tome di Bauges

Formaggio pressato crudo

Da 18 a 20 cm di diametro e da 3 a 5 cm di altezza, 1,1/ 1,4 Kg

Crosta grigia tormentata su cui possono svilupparsi fiori di colore giallo, rosso, rosa, bianco

Impasto morbido e fondente

Gusto tipico e aromatico con note lattiche, vegetali e tostate

Periodo di maturazione ottimale: minimo 5 settimane, consigliate da 5 a 8 settimane

Grassi: 45% minimo di grasso secco, 25% sul peso totale

Igp Tomme di Savoia