Torna a Milano la rassegna Olio Officina Festival

La rassegna Olio Officina Festival torna di scena a Palazzo delle Stelline di Milano da giovedì 2 a sabato 4 marzo con ingresso libero e tutte le sfumature del nettare d’oliva e un programma ricco di iniziative. Al centro della 12^ edizione il tema “L’olio è progresso”.

Durante la rassegna degustazioni e assaggi

Il programma

L’evento è ideato e diretto da Luigi Caricato, il grande happening internazionale dedicato all’olio extra vergine di oliva e ai “condimenti per il palato e la mente”.



Il programma della tre giorni incentrata su uno dei tesori del settore agroalimentare italiano, prevede una rassegna di oli internazionali, laboratori di assaggio con sessioni di degustazione e abbinamento con cibo e incontri con i produttori.

Non mancheranno anche momenti di approfondimento con esperti dedicati all’economia dell’olio, agli utilizzi in cucina e nella cosmesi, al packaging, all’arte e alla letteratura.

Focus sui giovani

L’edizione 2023 presenta inoltre un focus sull’olio e i bambini, degustatori ritenuti straordinari perché ancora privi del pregiudizio sensoriale che vizia le valutazioni degli adulti. Nella proposta di eventi studiata dagli organizzatori anche scuola di cucina, sessioni di assaggi e gioco, e la possibilità di imparare come si produce l’olio: dall’albero alla tavola.

Luigi Caricato, ideatore e direttore di OOF



«L’educazione alimentare è fondamentale - spiega Luigi Caricato, ideatore e direttore di OOF-, sia per la salute fisica dell’individuo, sia per la salute dell’ambiente in cui viviamo. E parlando di progresso, chi se non i giovani, saranno gli innovatori del domani più prossimo?» Luigi Caricato, scrittore, giornalista e oleologo, ha pubblicato per Mondadori Oli d’Italia (2001), Olio di lago (2010) e Atlante degli oli italiani (2015) e, presso altri editori specializzati, una nutrita serie di manuali e saggi. Nell’ottobre 2021, per le edizioni Olio Officina, ha dato alle stampe Il grande libro dell’olio. Guida ragionevole ai migliori extra vergini del mondo in commercio, primo volume visual al mondo interamente dedicato alla cultura olearia, in edizione bilingue italiano/inglese.