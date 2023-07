I tesori olivicoli del Molise: le eccellenze di Giorgio Tamaro e Tenuta Terra Sacra

Il Molise è una piccola regione che diviene grande per la sua doviziosa biodiversità olivicola. Oggettivamente non sono molte le realtà olivicole assurte a ruolo di player in un mercato che esuli da quello regionale.

Ebbene, tra queste relativamente poche realtà, cogliamo fior da fiore due aziende i cui oli extravergine di oliva sono di ragguardevole qualità: Tamaro Giorgio e Tenuta Terra Sacra.

Alcuni oliveti di Colletorto (Cb)

L'azienda olivicola Tamaro Giorgio: una tradizione familiare nel cuore del Molise

L’olivicola Tamaro Giorgio è una piccola azienda a conduzione familiare. Sono circa 4 gli ettari di oliveti, distribuiti in varie contrade poste a una altitudine tra 300 e 550 metri s.l.m. in agro di Colletorto (Cb). Colletorto, che merita una non frettolosa visita, è grazioso borgo Angioino adagiato su ameno colle circondato dal verde di oliveti secolari. A Colletorto si produce quasi la metà di tutto l'olio evo molisano. Ben tre le varietà autoctone: “Oliva Nera di Colletorto”, “Rumignana”, “Cazzarella”. Insomma, come si diceva a proposito del Molise, qui non è che manchi la biodiversità! La famiglia Tamaro è alla quarta generazione: forte e ben radicata la tradizione oliandola. Essa ha inizio negli ultimi anni dell'800 con Teodoro, nonno di Giorgio. Prosegue negli Anni Venti dello scorso secolo con i figli di Teodoro, Antonio e Pasquale, che ampliarono la superficie olivata. Giorgio subentra nella conduzione aziendale negli ultimi anni dello scorso secolo e saggiamente continua nel solco della tradizione dei suoi avi, Giorgio coadiuvato dai figli Antonio e Giuseppe, reimpiantando la Cultivar autoctona “Rumignana”.

La cultivar autoctona Rumignana piantata da Tamaro Giorgio

Adesso, validamente e appassionatamente Giorgio è coadiuvato, giungendo così alla quarta generazione, dai figli Antonio e Giuseppe. Circa 850 le piante di ulivo, pressoché totalmente appartenenti alle suddette tre varietà Autoctone “Oliva Nera di Colletorto”, “Rumignana” e “Cazzarella”. Grande e meritoria la buona pratica dell'agricoltura sostenibile. Le piante vengono allevate a vaso policonico, il sesto di impianto è disposto per la maggior parte a 6 x 6 il resto è a disposizione libera. L’olio viene estratto entro 12/24 ore dalla raccolta delle olive con impianto a ciclo continuo a temperatura controllata.

Imperdibile l'olio Rumignana, monocultivar da sole olive Rumignana. Gradevole il suo spiccato gusto fruttato intenso. In bocca è ampio e di carattere, con toni di lattuga, cardo ed erbe balsamiche. Piacevoli le nuances di menta, rosmarino e salvia. Chiediamoci se gli oli di Giorgio Tamaro sono esportati. La risposta è affermativa ed il mercato di riferimento è il Giappone.

Giorgio Tamaro | Via Po 92 - 86039 Termoli (Cb) | Tel 0875 81703

Tenuta Terra Sacra: l'olio d'eccellenza dalle colline molisane

E parliamo di Tenuta Terra Sacra. Siamo nel minuscolo borgo di Lupara (Cb), a 505 m/slm. L'altitudine, la sua posizione geografica, la fertilità di queste colline silicee, rendono l’Olivicoltura la naturale vocazione delle laboriose genti molisane. Qui si coniuga, come nell'olio (al contrario del vino) sovente avviene, la quantità con l'alta qualità. Fondatore e titolare di Tenuta Terra Sacra è il prode Benedetto Salvatore. Tenuta Terra Sacra ha circa 400 piante di varie Cultivar. Gli oli che ne sortiscono sono fruttato leggero. La molitura è a ciclo continuo a freddo, effettuata ad una temperatura inferiore ai 27°C entro 24 ore dalla raccolta.

Alcuni oliveti della Tenuta Terra Sacra

Imperdibile l'Olio Benedetto, fruttato leggero, ottenuto esclusivamente dalle olive di proprietà della Tenuta e coltivate rispettando il disciplinare di attività biologica imposto dall'ente certificatore. La presenza di siepi e boschi crea la giusta biodiversità per una lotta biologica naturale contro la mosca delle olive, evitando quindi trattamenti antiparassitari. È blend costituito da Leccino 40%, Pendolino 40%, Frantoio 20%. Lo abbineremmo volentieri su cous cous con verdure, e mozzarella di bufala servita con basilico e pomodoro. Ottimi anche gli altri prodotti, tra cui il formidabile Patè di olive bio fatto con olive verdi varietà Nocellara coltivate in Molise. Mercato estero di riferimento, la Svizzera.

Terra Sacra | via Pascoli 6 - 86039 Termoli (Cb) | Tel 346 2377711