eCommerce di prodotti tipici online: alla riscoperta del “fatto come una volta”

Sul mercato italiano si sono fatti spazio rivenditori molto particolari che hanno saputo unire l’immediatezza del web alla tradizione enogastronomico del Paese. Questi shop hanno riscontrato un enorme successo, tant’è che nel giro di un biennio hanno ufficialmente preso il posto di comparto economico trainante dell’economia nazionale in materia di vendite virtuali. Ci riferiamo agli eCommerce prodotti tipici online, negozi nati dall’intuito di chi ha intravisto nel capitale di conoscenze e tradizioni enogastronomiche italiane un tesoro da proteggere e su cui scommettere e investire.





Tradizione e innovazione: il vero valore di questi shop

Comprare prodotti tipici online, solo qualche anno fa, poteva sembrare un’eresia. Oggi, invece, la situazione è completamente ribaltata perché questa attività si è trasformata in una vera e propria consuetudine.

I momenti di maggior flusso di vendite si registrano in occasione delle feste natalizie, quando le persone acquistano prodotti tipici da regalare ad amici e parenti come buon auspicio. Oltre ai cesti natalizi e alle strenne regionali, tuttavia, i consumatori italiani hanno compreso il reale vantaggio di servirsi presso eCommerce di prodotti tipici online, ovvero quello di comprare ottimo cibo in modo semplice e immediato.





Perché scegliere gli eCommerce di prodotti tipici online?

Per quanto riguarda i vantaggi dell’eCommerce, da una parte abbiamo l’immediatezza del web tipica di qualsiasi negozio online che permette ai consumatori di fare acquisti in totale comodità. Dall’altra questi shop offrono tutto il piacere di tornare alle tradizioni di una volta e, quindi, di avere maggior controllo sulla tracciabilità degli alimenti e degli ingredienti che li compongono. Infine l’acquisto di prodotti tipici online permette di migliorare l’alimentazione attraverso scelte stagionali, ideali per seguire una dieta sana e variegata in ogni momento dell’anno.

La vendita alimentari online oggi rappresenta una scelta consapevole per numerose ragioni, in parte già elencate qui sopra. Innanzitutto permette alle persone di selezionare prodotti garantiti dalla filiera corta, una logica produttiva che si fonda sulla qualità e non sulla quantità.





Un beneficio per l’intera collettività

Questo tipo di consumi, di conseguenza, produce effetti benefici sui contesti locali dove sorgono piccole aziende artigianali, spesso schiacciate dalle logiche commerciali di scala. Parliamo di realtà a conduzione familiare che resistono strenuamente ai cambiamenti dei mercati portando in tavola solo genuina e rigorosa bontà fatta a mano, come una volta.

Pertanto acquistare questi prodotti significa anche proteggere il capitale enogastronomico del Paese che, come tutti sanno, è oggetto di numerose attenzioni sul commercio internazionale. Oltre a difendere il pregio del Made In Italy questa scelta di consumo preserva l’ambiente dal momento che tali produzioni operano in pieno regime di sostenibilità.





Una scelta sostenibile

Queste aziende utilizzano prodotti stagionali e locali, conducono una filiera produttiva a chilometro zero e, soprattutto, operano senza causare sprechi. Consumare in modo responsabile e salutare, quindi, non coincide con ridurre gli acquisti o privarsi del gusto ma, semplicemente, seguire la stagionalità degli ingredienti e prediligere preparazioni prive di conservanti artificiali e derivanti da processi artigianali che, per l’appunto, gli eCommerce specializzati in prodotti tipici online sono in grado di garantire.