Skirama Dolomiti, un'app fa la coda per gli sciatori

L'attesa è stata eccezionalmente lunga, mettendo a dura prova la resistenza dei tanti appassionati di sci che non vedevano l'ora di poter tornare in pista. Il countdown è ufficialmente partito. E con esso, anche le fasi che preannunciano la riapertura imminente delle piste da sci. Skirama Dolomiti, consorzio che riunisce otto dei più importanti comprensori sciistici trentini per un totale di 400 chilometri di piste (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Marilleva, Pejo3000, Pontedilegno-Tonale, Paganella Ski, Monte Bondone e Alpe Cimbra) ha avviato la prevendita degli skipass stagionali invernali Superskirama per la stagione 2021-2022. Chi ama solcare le piste appena aperte potrà usarli fra una manciata di giorni: il primo comprensorio ad aprire, come da tradizione, sarà Pontedilegno-Tonale a inizio novembre con le suggestive piste del Ghiacciaio Presena. Seguiranno poi Madonna di Campiglio nella seconda metà del mese e tutte le altre località con l’inizio di dicembre. E con l'avvio della stagione sciistica entrerà in azione l'app che permette di prenotare il proprio posto sugli impianti di risalita quando si è ancora in hotel.

Skirama, Bondone, GranPista



Riaperture in piena sicurezza

L'avvio della stagione segue ovviamente l'approvazione delle linee guida per l'uso degli impianti di risalita da parte del Comitato tecnico scientifico. Gli addetti ai lavori del Consorzio Skirama hanno quindi lavorato alacremente per implementarle e garantire agli utenti il massimo livello di sicurezza anti-Covid: percorsi che riducono gli assembramenti, sanificazione periodica di funivie e cabinovie, incentivi in favore dei pagamenti elettronici contactless per comprare gli skipass.



L’app che fa saltare le code

Ma, oltre alle altre prescrizioni contenute nel protocollo comune valido in tutte le località sciistiche italiane, in diversi comprensori di Skirama gli sciatori troveranno qualcosa in più al loro servizio. Una “chicca tecnologica” pensata per evitare che si creino pericolose code alle stazioni di funivie, cabinovie e rifugi: un'app per il cellulare – dal nome molto significativo, “Qoda Fila virtuale” – che permette ai possessori di uno skipass di prenotare il proprio posto in fila agli impianti quando si è ancora in hotel o ci si sta accingendo a infilare gli scarponi.



Come funziona?

«L'applicazione – spiega Fabio Sacco, presidente Skirama Dolomiti – funziona con gli impianti di primo accesso ai comprensori. Ti fa scegliere la funivia o cabinovia per la quale vuoi metterti in coda, fornisce un numero di prenotazione e, cinque minuti prima del tuo turno, avviserà che è arrivato il momento di recarsi in stazione». Il sistema permette quindi di “virtualizzare la coda”. Un modo efficace per tagliare drasticamente i tempi morti.



L'introduzione di Qoda sarà un ulteriore tassello nella strategia anti-assembramenti che nei comprensori aderenti a Skirama prevede, tra l'altro, anche l'incentivo all'acquisto online del proprio skipass: o sull'area e-shop dei diversi comprensori, o attraverso i circuiti SnowIt, MyPass e TelepassPay. Il ritiro fisico dell'abbonamento può poi avvenire in casse dedicate oppure con consegna direttamente nell'hotel.