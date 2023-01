Cassoeula e champagne, chef Sadler e l'abbinamento che non ti aspetti

La cucina della tradizione lombarda, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio, torna protagonista da Chic’n Quick, la trattoria moderna dello chef stellato Claudio Sadler (membro Euro-Toques), in una speciale doppia cena dedicata a un amato piatto tipico: la cassoeula. Ad accompagnare la ricetta milanese per eccellenza, ci sarà lo champagne Nicolas Feuillatte, la più giovane delle grandi maison di champagne, che ha scelto Claudio Sadler per il suo progetto internazionale "Nicolas Feuillatte & Friends". Si tratta di una community di chef, sommelier e food lover, tutti guidati da una forte passione per il buon cibo, che creano piatti esclusivi in abbinamento agli champagne della Maison.

Lo chef Claudio Sadler

Il menu di Chic'n Quick

Il menu proposto dallo chef per le due serate sarà il seguente:

Involtino di bresaola tartufata con robiolino e soncino

Zuppa alla pavese a modo mio

Cassoeula alla milanese con polenta di Storo

Panna cotta al lychees con gelè di mandarino

La cena avrà il costo di 75 euro a persona, includendo una bottiglia ogni due persone di Nicolas Feuillatte "Terroir Premier Cru".

Chic'n Quick

Via Cardinale, Via Ascanio Sforza, 77, 20141 Milano (Mi)

Tel. 0289503222