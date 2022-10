Degustando arriva a Milano. Protagonisti cuochi stellati e cantine da tutta Italia

Dopo venti edizioni svolte in Piemonte, Degustando, il format ideato dalla To-be Events, diventa "on tour” e arriva a Milano. L'evento che porta l'alta cucina di grandi Chef e selezionati produttori vitivinicoli da tutta Italia nelle location più prestigiose della penisola ha scelto il nhow Hotel di via Tortona 35, hotel dallo stile unconventional del Gruppo NH, per la sua ventunesima edizione, che avrà luogo mercoledì 19 ottobre dalle ore 20.

Dopo il successo ottenuto dall'ultimo evento Degustando a Torino, durante l"Eurovision Song Contest" in Nuvola Lavazza, Milano sarà la prima città di un tour che si svolgerà per tutto il 2023 in selezionate mete italiane.

10 chef e illustri cantine per deliziare gli ospiti

Un format itinerante

Una cena itinerante tra postazioni di chef, produttori gastronomici ed eccellenze vinicole, per una serata all'insegna del buon cibo e dell'ottimo vino in perfetto stile milanese. 10 chef, alcuni dei quali stellati Michelin, prepareranno durante uno show cooking 10 piatti di alta gastronomia declinandoli in chiave street food. Dal Piemonte alla Sicilia, si potranno degustare prestigiose etichette di diverse denominazioni vitivinicole delle cantine Montalbera e Gancia in Monferrato, Fontanafredda nelle Langhe e Duca di Salaparuta e Florio in Sicilia. Presente anche, con i suoi premium beverage, il brand piemontese Lurisia.

Gli chef presenti alla serata

Stellati Michelin

Fabrizio Tesse, La Pista (Lingotto)

Theo Penati, Pierino Penati

Emin Haziri, Cannavacciuolo Bistrot Torino Sergio Vineis - Il Patio Pollone di Biella

Gli altri

Andrea Mainardi, Officina Cucina

Andrea Mattiucci, Penelope a casa

Lorenzo Battistello,Tascaro Bacaro

Enzo Barillà, Eragoffi

Gianluca Caracciolo, Casa Matilda

Roberto Balgisi, Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort

Un'edizione passata a Nuvola Lavazza

Scopo benefico

Grazie alla collaborazione con Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in sinergia con il brand Driade, 100 Mini Nemo saranno messe a disposizione da Driade per l'acquisto da parte dei partecipanti ed il ricavato verrà interamente devoluto dall’organizzatore di Degustando alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

Come partecipare

Per partecipare all"evento è necessaria la prenotazione, effettuabile solo online su degustandonline.it

Dopo la prenotazione si potrà effettuare l'acquisto del biglietto. Il prezzo del biglietto, che comprende i 10 piatti degli chef, due calici di vino a scelta tra quelli dei produttori presenti e la degustazione dei prodotti gastronomici proposti dai produttori è di 70 euro a persona.

Il biglietto è cedibile (previa comunicazione), ma non rimborsabile.

Degustando è un evento itinerante, non sono quindi previsti posti a sedere, ma solo sedute sparse.