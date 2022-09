EquipHotel, il salone dell’ospitalità, torna a Parigi

Dal 6 al 10 novembre torna in Francia a Parigi EquipHotel, il Salone internazionale di riferimento per gli albergatori e i ristoratori. Valorizza le innovazioni, i prodotti e i servizi di oltre 1.200 aziende espositrici francesi ed internazionali. Durante 5 giorni, gli operatori del settore Horeca potranno incontrarsi, scoprire numerose soluzioni pratiche e concrete, entrare in contatto con nuovi fornitori, restare aggiornati sul mercato. E questo, grazie a conferenze, workshop, master class, concorsi ed esperienze da vivere.

Una conferenza dell'Equipehotel (foto sito Equipehotel)

A Parigi a novembre torna EquipHotel, il salone per albergatori e ristoratori

Il tema di questa nuova edizione di EquipHotel sarà l’ospitalità consapevole. I clienti di hotel e ristoranti vogliono essere rassicurati, essere sempre connessi anche fuori casa, beneficiare di offerte ragionate e ragionevoli. Le dinamiche rispettose dell’ambiente sono particolarmente apprezzate. Territori, « slow tech » e « slow living», risparmio energetico o mobilità dolce sono i nuovi punti di forza di una struttura attenta alla Guest Experience.

L’Employee Experience diventa un’altra priorità. Attrattività, spirito d’equipe, inclusione, fidelizzazione sono al centro dell’organizzazione di un hotel o di un ristorante.

«La società evolve. I comportamenti e le professioni anche. Bisogna adattarsi. EquipHotel moltiplicherà dunque i dibattiti e i punti di vista di esperti, per aiutare gli operatori dell’hospitality e della ristorazione ad anticipare questi cambiamenti, prevederli, superarli », spiega Béatrice Gravier, direttrice del salone e della divisione Hospitality & Food di RX France.

Bar e ristoranti diventano luoghi di vite

L’impegno, è anche un nuovo modo di pensare una struttura ricettiva. E questo, molto prima della posa della prima pietra o l’inizio di una ristrutturazione. «Nel 2022, hotel e ristoranti diventano luoghi di vite», constata Béatrice Gravier. La parola «vite» è volontariamente al plurale, perchè la clientela si aspetta, da parte degli operatori, spazi non solo per dormire, pranzare o cenare, ma anche lavorare, ritrovarsi, creare, rilassarsi, divertirsi, ricaricare le batterie, immergersi in una cultura o in una natura di prossimità.

Una volta ancora, albergatori e ristoratori devono fare prova di agilità, abilità, flessibilità, addirittura reinventarsi e così adattarsi meglio ai desideri dei clienti dai profili tanto svariati così come le loro esigenze. Clienti che possono, durante la stessa settimana, pranzare con un hamburger ordinato con il takeaway, pernottare in un hotel «economico» il tempo di un viaggio d’affari, compiacere sé stessi cenando in un ristorante gourmet e passare il weekend in un hotel chic, con vista sul mare…

Le cinque tematiche di EquipHotel

Per questa nuova edizione, EquipHotel declinerà la nozione di « vite » attraverso cinque tematiche « impegnate » : la sostenibilità, l’attrattività, il digital, il design e il benessere. Temi prioritari per posizionarsi e distinguersi dalla concorrenza, farsi quindi ricordare dai clienti.

1 - Proiettarsi nel tempo in modo sostenibile

Responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile necessitano un altro sguardo sull’ospitalità ´. un altro modo di pensare un progetto, gestire un cantiere, organizzare un team di lavoro, rendere dinamica una struttura focalizzandosi sul chilometro zero, o il circuito corto e l’« upcycling ». Tutti ne traggono vantaggio: gli albergatori, i ristoratori, i loro dipendenti, i loro clienti, i loro fornitori e… il pianeta.

2 - Guadagnare in attrattività

Formazione iniziale e continua, orari flessibili, compenso incoraggiante, partecipazione agli utili, riconoscimento e altra valorizzazione dei savoir-faire sono leve e argomenti per sedurre giovani o fidelizzare talenti già confermati.

3 - Pensare il digitale con un volto umano

La digitalizzazione propone applicazioni e soluzioni per semplificare il quotidiano di albergatori e ristoratori, ma anche per migliorare performance e posizionamento delle strutture. Quando si tratta di servizi per clienti/ospiti, la tecnologia è la chiave per gli spazi ibridi e di coworking. Ma digitale non significa scomparsa delle relazioni umane. Al contrario: i due vanno a braccetto.

4 - Fare del bello con le buone prartiche



Nel 2022, lusso significa: spazio, comfort, tempo, silenzio, natura... Un universo nel quale arte e artigianato hanno un loro posto, per evocare la bellezza di un gesto, la sottigliezza di un savoir-faire e l’importanza del tramandare la tradizione. Il tutto nel rispetto dell’ambiente.

5 - Concentrarsi sulla cura di se stessi



Incoraggiare il desiderio di natura e di aria pura di una clientela in cerca di una pausa dall’effervescenza dalle grandi città. Da qui la nuova passione per le spa, la talassoterapia, le terme, i ritiri yoga, il cocooning… Un distanziamento ma senza isolarsi dagli altri. Una sensazione di evasione per ritrovare se stessi.