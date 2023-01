Hospitality, la nuova era dell’accoglienza

Una manifestazione completa che mette in mostra le tendenze. Non solo mercato, prodotti e servizi, ma conoscenza e formazione. Il tutto in un contesto di internazionalità. Questo è Hospitality – Il Salone dell’accoglienza, in programma dal 6 al 9 febbraio presso il quartiere fieristico di Riva del Garda (Tn). Giunta alla 47ª edizione è un’importante vetrina per le aziende e per il territorio.

Roberto Pellegrini, Giovanna Voltolini, Alessandra Albarelli

Tema di quest’anno, “Welcome to the New Era”

Una fiera che nel corso di quasi mezzo secolo ha saputo evolversi con le evoluzioni del turismo. Non a caso il tema di quest’anno è “Welcome to the New Era”. Un benvenuto a 585 espositori, il 40% dei quali rappresentati da nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale. Oltre 100 eventi con 150 speaker tra formazione e iniziative esperienziali per offrire agli operatori dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione soluzioni e strumenti innovativi per far crescere il proprio business e restare competitivi sul mercato.

Otto padiglioni, 40mila metri quadri di superficie espositiva, quattro aree tematiche (Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment, Renovation & Tech) e tre speciali: Solobirra, Rpm-Riva pianeta Mixology e Winescape, dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino e dell’olio.

Presenti a Riva del Garda (Tn) 585 espositori

Certificazione internazionale e partnership di livello

«Un’edizione che si preannuncia molto positiva sia per il numero e la qualità degli espositori che per l’ulteriore impulso che abbiamo dato all’internazionalizzazione – ha dichiarato Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi - Oltre alla certificazione di fiera internazionale, abbiamo stretto rilevanti accordi come quello raggiunto con la Feria de Valladolid e abbiamo intensificato l’attività di scouting per implementare l’incoming di buyer esteri, provenienti in particolare da Europa, Centro e Sud America. La costruzione di questa rete globale rispecchia il lavoro fatto anche a livello nazionale per sviluppare ulteriormente quei segmenti di mercato a maggiore tasso di crescita e che possono fare la differenza per espositori e visitatori. Ricordo le partnership con Faita – FederCamping, Village For All e altre importanti realtà come Slow Food, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Banca del Vino».

In primo piano l'ospitalità accessibile

«Tra le novità 2023 – ha sottolineato Giovanna Voltolini, exhibition manager di Hospitality - un padiglione dedicato al turismo outdoor con più spazio a glamping e ospitalità open-air e grande attenzione al turismo accessibile con la collaborazione con Village for all - V4A, il primo network italiano di ospitalità accessibile. Si amplia anche l’area Winescape dedicata all’enoturismo con la presenza di frantoi che valorizzano la loro offerta in un’ottica turistica innovativa».

«Hospitality – ha puntualizzato Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi - ha tutti gli elementi per essere l’hub di tendenze, idee e innovazioni per fornire agli operatori del settore soluzioni e strumenti per migliorare la propria offerta di ospitalità e ristorazione».

www.hospitalityriva.it