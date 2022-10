TuttoFood 2023, hub internazionale nella capitale del mangiar bene italiano

Il gusto non è solo uno dei cinque sensi, ma un’attitudine ad apprezzare il bello e l’autentico, quando la creatività degli chef e l’innovazione delle aziende trasformano le migliori materie prime in esperienze culinarie uniche. Anche questo è TuttoFood 2023, dall’8 all’11 maggio a fieramilano (Rho), grazie anche alla strategica collaborazione con Apci, Associazione professionale cuochi italiani, rinnovata dopo il successo delle ultime edizioni. Ad oggi le aziende registrate sono già circa 600 da oltre 40 Paesi e sono attesi buyer altamente profilati da tutto il mondo: si prevede che i numeri definitivi ritorneranno ai livelli pre-pandemia del 2019.

Dopo il successo della prima edizione nel 2021 ritorna il più nuovo dei settori, TuttoFruit, l’area dedicata al fresco ortofrutticolo e alle innovazioni della IV e V gamma, che si è aggiunta ai più recenti settori lanciati come TuttoHealth, TuttoDigital e TuttoWine. Continua anche il consolidamento di settori storici come TuttoDairy, TuttoDrink, TuttoFrozen, TuttoGrocery, TuttoMeat, TuttoOil, TuttoPasta, TuttoSeafood, TuttoSweet, TuttoWorld.

Altro punto di forza della manifestazione è il ricco palinsesto di eventi. Retail Plaza, in particolare, è il format che mette in primo piano le vive voci dei protagonisti della distribuzione organizzata, non limitandosi ad individuare i trend, ma offrendo anche significative soluzioni. Per gli appuntamenti più gourmand, invece, autorevole partner sarà la Squadra Nazionale Apci Chef Italia, che coordinerà il palinsesto a supporto di “cucine a vista” d’autore. Chef stellati, professionisti di respiro internazionale e i migliori pizzaioli si alterneranno in un’arena di eventi culinari di altissimo livello con momenti di approfondimento sulle novità del mercato.

Riguardo all’innovazione sostenibile, in collaborazione con le testate GdoWeek e MarkUp viene riproposto anche quest’anno il premio Better Future Award, novità dell’edizione 2021, dedicato alle eccellenze alimentari presenti in manifestazione. Tre giurie di esperti selezioneranno fra decine di proposte le tre migliori soluzioni in ciascuna delle categorie: Innovazione, Etica & Sostenibilità e Packaging.

Per informazioni: www.tuttofood.it