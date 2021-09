eatPrato Walking, camminare alla scoperta del territorio

La strada si fa camminando. E a non farne, di strada, e quindi a non camminare, è come andare al cinema e stare seduto in sala buia per un paio di ore senza che proiettino alcun film. E di sentieri da fare camminando, ve ne sono tanti in quello che è uno dei posti più belli del nostro Belpaese: Prato, con le sue colline che la contornano e la sua valle.

Alla scoperta di Prato

Camminare per scoprire

Dal 2 al 31 ottobre torna eatPRATO Walking, il brioso ed articolato evento che stimola il desiderio di stare all'aria aperta. Intriganti e graditissime le molteplici soste golose. Quattro fine settimana di ottobre, più la data conclusiva coincidente con la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in cui si esplora il rapporto tra arte, letteratura, natura, gusto con la parola a tessere il racconto che spiega ed affabulando affascina.

Il calendario

In breve, il format: il sabato, con inizio alle ore 10.30, tour storico artistici itineranti e guidati in città, incursioni teatrali, momenti gastronomici che vanno dalla prima colazione al pranzo o all'aperitivo, tappe presso le più note pasticcierie in città, bistrot, enoteche, ristoranti. Oppure, in alternativa c'è il DeliverEat, la eatBox gourmet con prodotti del territorio, ricette tipiche o di nuova creazione.

La domenica, con inizio alle ore 8.30, passeggiate naturalistiche, con guida, nella zona del Montalbano, paesaggi resi celebri dai dipinti di Leonardo, soste per contemplare il paesaggio, tappe al cospetto di abbazie, pievi, antiche rocche. Poi, si sa, l’appetito viene camminando, e allora pranzi e pic nic nel verde presso agriturismi, aziende agricole, frantoi, cantine.

Siamo ad ottobre, il mese in cui l’olivo diventa olio e l’uva diventa vino. Pertanto, trama ed ordito delle passeggiate domenicali saranno i vini della Docg Carmignano e gli oli extravergine di oliva. Solo piccole produzioni di altissima qualità. La giornata conclusiva del calendario di eatPrato Walking, domenica 31 ottobre, coinciderà con la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, evento che propone in diversi comuni italiani itinerari alla scoperta di piccoli gioielli del territorio. Per l’occasione eatPRATO Walking incontra il Turismo Industriale alla scoperta di storie, uomini e attività che hanno segnato il profilo e il carattere della città.

«Come promesso, l'edizione di eatPrato 2021 si articola con tante iniziative durante tutto l'anno - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi - l'edizione autunnale di eatPrato Walking permetterà di riproporre la formula di visitare il territorio tenendo insieme la fruizione artistica, la camminata nella natura o nel centro storico, l'esperienza enogastronomica. Questo mix di esperienze è il tratto caratteristico di eatPrato».