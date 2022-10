Il Pinot noir in mostra a Voghera. Due giorni con 67 espositori

Ad uno dei vitigni più famosi al mondo, il Pinot noir è dedicato un festival del gusto e dell'olfatto che si svolge nella capitale storica dell'Oltrepò Pavese: Voghera, il centro abitato più grande delle “Quattro Province” nonché punto d’incontro di due arterie stradali importanti del Nord - Milano/Genova e Torino/Piacenza.

Da segnare in calendario

Un'idea che riunisce gli appassionati

Un format vincente ed elegante per armonizza le esigenze di vignaioli, realtà commerciali della città e wine lovers, fortemente atteso dal primo al secondo anno e, con la riapertura di Vinitaly, aziende fuori regione si sono garantite la partecipazione a questa terza edizione. Questo significa permettere a Voghera di essere raggiunta non solo dai wine lovers provenienti dal Nord - Centro Italia ma anche da addetti ai lavori provenienti da tutta Italia, portando un indotto economico nel comparto della ricettività turistica.

Ricca offerta, 67 espositori

Oltre cinquanta punti di degustazione (67 per l'esattezza), novanta etichette diverse per celebrare il versatile vitigno all’interno dei negozi cittadini, nei locali e nei ristoranti, nei Cortiletti Internazionali, in un percorso itinerante alla scoperta dei mille modi in cui può essere vinificato.

Un raffinato shopping a giro di calice senza assembramenti.