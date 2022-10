A Voghera 50 sfumature di Pinot Noir

Appuntamento con il grande enoturismo a Voghera (Pv), la più grande città dell'Oltrepò Pavese. Torna, in crescendo, Cinquanta Sfumature di Pinot Noir, la manifestazione che conferma la vocazione di Voghera come capitale italiana di questo affascinante vitigno, dal quale si ottengono alcuni tra i più importanti vini del mondo. Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione di Cinquanta Sfumature di Pinot Noir, evento finanziato dal bando regionale “Ogni Giorno in Lombardia”, in programma a Voghera sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Voghera (Pv), la più grande città dell'Oltrepò Pavese



Oltre 50 punti di degustazione

Organizzata dal Movimento Turismo del Vino Lombardia, la terza edizione di Cinquanta Sfumature di Pinot Noir prevede un programma molto ricco che coinvolgerà vignaioli, realtà commerciali, appassionati e semplici curiosi. Saranno oltre 50 i punti di degustazione dislocati in tutta la città, nei quali sarà possibile degustare vini di altrettante Cantine, ognuna caratterizzata dal proprio originale stile di produzione.



«Il Pinot Noir è per sua natura un vitigno versatile, - commenta Carlo Pietrasanta, presidente Mtv Lombardia, - per questo abbiamo voluto celebrarlo creando un percorso itinerante a Voghera, alla scoperta dei mille modi in cui può essere vinificato: sarà un affascinante e raffinato shopping in città a giro di calice».



Tra i tanti eventi un gioco interattivo

Numerosi gli eventi che impreziosiscono il programma, il più intrigante dei quali è il gioco interattivo “Trova l’intruso”, che consiste nell’identificare un vino che è stato inserito all’interno della manifestazione pur non nascendo da uve Pinot Noir. Vi sarà poi la “Cena di Gala Diffusa”, inedito format all’insegna dell’eleganza, ideato per promuovere la gastronomia della tradizione vogherese (e non solo): tutti i ristoranti aderenti proporranno un menu dedicato a 30 euro, con calice di Pinot Noir incluso (prenotazione direttamente nei locali). Dress Code: elegante “noir”, con un punto di rosso Valentino. All’iniziativa parteciperà anche il ristorante Voghera di Denver, in Colorado (Usa).

Da non perdere anche i Cortili Internazionali! Voghera vanta infatti cortiletti che sono veri e propri gioiellini nei quali, per l’occasione, si potranno degustare i Pinot Noir francesi (Champagne e Borgogna), i Blauburgunder sudtirolesi e austriaci, i Pinot Noir californiani della Napa Valley e quelli del Nuovo Mondo (Cile, Australia, Nuova Zelanda, SudAfrica).



Un nuovo dolce al Pinot Nero

Infine la festa sarà l’occasione per battezzare una nuova specialità gastronomica: un nuovo dolce, il cui ingrediente principale è il proprio il Pinot Noir, dedicato al grande musicista vogherese Pino Calvi, compositore di celebri canzoni e colonne sonore, pianista, direttore d’orchestra.



Cinquanta Sfumature di Pinot Noir è parte del ciclo di manifestazioni “Ogni Giorno in Lombardia” ed è organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Voghera. Per partecipare all’evento, sarà necessario presentarsi al Pinot Noir Point in piazza Duomo 26 a Voghera, dove sarà possibile ritirare il proprio calice, che sarà distribuito insieme alla tasca e alla mappa dei punti degustazione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito mtvlombardia.it e le pagine social dell'associazione. Per prenotazioni online: enonautilus.com.