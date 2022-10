Il Castello di San Giusto ospita il primo festival dei vini ambrati

Il Castello di San Giusto sarà la prestigiosa sede per il primo festival dei vini Ambrati in Trieste. L’Amber Wine Festival si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 ottobre in questa magnifica magione di proprietà del Comune di Trieste che è co-coordinatore di questo importante evento.

Amber Wine Festival a Trieste

Investimenti per valorizzare Trieste e il territorio

Lo diceva durante la conferenza stampa, svoltasi presso la sala della Giunta del Comune di Trieste, dove l’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, ha dato il via a questa nuova avventura. L’assessore dice che questo è un primo passo per promuovere il rilancio del Castello di San Giusto e della città tutta sempre di più rivolta verso l’accoglienza dei turisti. (Finalmente se ne sono resi conto, diciamo noi). Dice anche che nel 2023 ci saranno grandi investimenti da parte del Comune di Trieste per la valorizzazione della città e dei prodotti del territorio. Uno dei quali è il vino. Ancora oggi, dopo la metà di ottobre, la città è ancora invasa da turisti e questo non era mai successo. Queste le considerazioni di David Pizzigar direttore del Gal Carso che assieme a Slow Food è all’interno dell’organizzazione di questo evento. Ma chi son anni che sogna, e finalmente vedrà realizzato questo suo desiderio, è Diego Colarich che ha un ulteriore obbiettivo. Far diventare Trieste la capitale dei vini bianchi macerati.

Cosa sono gli Amber Wine?

Ma cosa sono questi Amber Wine. Sono dei vini bianchi che vengono vinificati come i vini rossi. Ci sarebbe molto da parlare su questi vini che sempre di più son apprezzati da un pubblico attento. In questo festival è stato fatta una selezione ristretta e rigorosa a conferma della purezza e della serietà dei produttori. Due caratteristiche essenziale per poter presentare dei produttori che fanno la differenza. Vini puliti ed emozionali che provengono da uve perfettamente mature coltivate con il massimo rispetto del territorio e del vitigno. 40 saranno i produttori scelti per rappresentare questa tipologia di vini che presenteranno circa 120 vini in libera degustazione.

Castello di San Giusto a Trieste

Mirko Giannella, maestro di taglio del prosciutto crudo

Ci sarà anche una parte gastronomica per accompagnare adeguatamente questi nettari. Sarà presente alla prima edizione di Amber Wine il Campione del mondo di taglio Mirko Giannella, tagliatore romano di giovane età, è anche Maestro di taglio e il fondatore della prima accademia italiana dedicata al mondo del taglio professionale del prosciutto crudo.

C’è chi sostiene che esiste un modo spagnolo e uno italiano di affettare ma sbaglia: esiste semplicemente una tecnica corretta e una non corretta. Quella corretta permette di ottenere il massimo rendimento da un prosciutto, di ottenere fette omogenee per quantità di grasso e magro, permette di creare piatti coreografici di assoluta bellezza che sottolineano l’estro del tagliatore ma soprattutto le caratteristiche sensoriali del prosciutto.

Biglietti per l'Amber Wine Festival

Il costo del biglietto sarà di 50 euro, 10% in meno per soci ONAV, AIS, DDV con il bicchiere in regalo. Per il parcheggio, se non si dovesse trovare spazio vicino al castello ci segnalano il grande parcheggio sottostante, incassato nella roccia, che con un ascensore, aperto a tutti, porta nel piazzale del castello.