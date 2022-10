La magia dei tarocchi e le bollicine di Montelvini: ecco “Bubbles & Tarots”

Chi non ha mai ceduto, anche solo per gioco, alla lettura dei tarocchi? Ed esiste un vino che più si abbina al nostro carattere? La cartomanzia ha il dono di affascinare, divertire e interpretare. Montelvini, realtà vitivinicola con sede a Venegazzù, piccola frazione di Volpago del Montello, in provincia di Treviso, organizza “Bubbles & Tarots”, un evento leggero e vivace sotto la guida di Massimo Giannone, celebre astrologo e percettivo, durante il quale gli ospiti potranno interrogare le carte alla ricerca di consigli personali su amore e lavoro e scoprire l’etichetta che si avvicina maggiormente alla loro personalità e ai loro gusti.

Sono cinque le etichette selezionate da Montelvini per essere associate da Massimo Giannone alla lettura dei tarocchi

I protagonisti saranno vini e astrologia

Grazie a uno speciale mazzo di tarocchi realizzato in esclusiva per Montelvini dall’illustratore Gianluca Biscalchin, che, con il suo stile inconfondibile, ha ritratto i ventidue arcani maggiori ispirandosi alla cantina veneta, vini e astrologia saranno davvero i protagonisti di un momento unico, aperto al pubblico gratuitamente (previa iscrizione), che si svolgerà martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, dalle ore 17.00 alle 19.00, all’interno di una stanza esperienziale, nel cuore delle 5Vie a Milano, allestita in collaborazione con Jannelli&Volpi.

La presentazione di un progetto speciale

A fare da scenario alla combo bollicine e tarocchi sarà la carta da parati Constellation a tema zodiacale firmata Missoni Home Wallcovering04, nata dalla collaborazione tra l’azienda fondata da Oreste Jannelli, leader da oltre sessant’anni nei rivestimenti murali e nelle carte da parati made in Italy, e la casa di moda: su uno sfondo blu notte con diverse striature, su cui si intravede il motivo iconico fiammato Missoni colorato in ton sur ton, risaltano i simboli astrali interpretati come preziosi ricami a rilievo.

Le eccellenze accompagnate dalla magia dei tarocchi

«Siamo un’azienda familiare basata su valori importanti: la dedizione al lavoro, la responsabilità sociale e la qualità dei nostri vini. Questo ci ha permesso nel corso degli anni di ricevere importanti premi come la Corona di Vinibuoni d’Italia per Serenitatis Asolo Prosecco Superiore Docg Extra Brut Millesimato 2021, e salire sul podio più alto al Prosecco Trophy 2022 promosso da Falstaff con il Prosecco Doc Rosé Treviso Brut Millesimato 2020 sempre, della Collezione Serenitatis - dichiara Alberto Serena, ceo di Montelvini - Contemporaneamente siamo una realtà moderna, vogliamo parlare ad un ampio pubblico di appassionati e coinvolgerli in attività piacevoli e divertenti: ecco perché in occasione sarà possibile scoprire le nostre eccellenze accompagnati dalla magia dei tarocchi».

Cinque le etichette selezionate da Montelvini

Per essere associate da Massimo Giannone alla lettura dei tarocchi, ognuna dalle caratteristiche uniche e inconfondibili e tutte dalla qualità elevata che meglio esprimono e rappresentano i profumi e le sfaccettature del territorio asolano: per la collezione Serenitatis, lo stile fragrante e originale del FM333, la finezza e armonia sensoriale di Asolo Extra Brut, Asolo Extra Dry e il delicato perlage del Prosecco Rosé Treviso; per la collezione Vintage della cantina, il Luna Storta, un bianco passito ottenuto da uve selezionate della collina del Montello.