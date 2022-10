Milano Wine Week 2022: fiumi di Prosecco Doc per la cerimonia di apertura

La cerimonia di inaugurazione della quinta edizione della Milano Wine Week - il più grande evento non-fieristico d’Italia dedicato alla promozione, al racconto e all’esperienza del vino - è in programma per domenica 9 ottobre, a partire dalle ore 17, al CityLife Shopping District. Il brindisi, organizzato in collaborazione con Prosecco Doc, sarà un grande momento di celebrazione collettivo e darà ufficialmente il via alla manifestazione, che animerà il capoluogo lombardo con un palinsesto ricco di eventi e ospiti da tutto il mondo fino al 16 ottobre.

Prosecco Doc protagonista all'inaugurazione della Milano Wine Week



All’evento, presentato da Tinto Nicola Prudente - volto di Rai 1 e Radio 2 -, parteciperanno Federico Gordini, Presidente di MWW Group; Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare; Andrea Battistella, Vicedirettore del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc; Lorenzo Cafissi Responsabile Vino Italia di Carrefour.



Per professionisti e appassionati

«Dopo due anni di brindisi virtuali, torniamo a inaugurare la manifestazione tutti insieme, dal vivo, e questo è per noi motivo di grande gioia - racconta Federico Gordini, presidente di Mww Group, l’organizzazione che cura l’evento - Diamo così ufficialmente il via alla manifestazione 2022, caratterizzata da un programma ricco di nuovi format, rivolti non solo agli operatori del settore e opinion leader, ma anche agli appassionati, che quest’anno potranno scoprire una moltitudine di iniziative a loro dedicate, tra installazioni, eventi immersivi e walk around tasting disseminati per tutta la città».



Prosecco Doc per il brindisi inaugurale

Il brindisi inaugurale di Milano Wine Week è realizzato in collaborazione con Prosecco Doc. Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco Doc, commenta: «Siamo lieti di confermare la nostra presenza a questo evento che di anno in anno dimostra le sue crescenti potenzialità. Come Consorzio Prosecco Doc ci rallegra particolarmente il fatto di poter presenziare a questa kermesse dedicata al mondo del vino perché le nostre bollicine sono ormai simbolo consolidato di convivialità e nell’immaginario collettivo oggi il Prosecco costituisce il vino di eccellenza per ogni brindisi».



La cerimonia di inaugurazione è aperta al pubblico. Il programma completo della Milano Wine Week è consultabile sul sito www.milanowineweek.com.