Magie natalizie in Val d’Ega

In corrispondenza con l’inizio della stagione sciistica, la Val d’Ega (Bz) indossa l’abito delle grandi occasioni, vestendo a festa uno degli angoli più suggestivi e incantevoli delle Dolomiti. Luci, colori e profumi che ispirano una meravigliosa sensazione di calore invadono pacificamente le sponde del lago di Carezza, teatro di un sogno stagionale che prende la forma del tradizionale mercatino sostenibile “Magie Natalizie al Lago di Carezza”.

La magia del lago ghiacciato



Aspettando il Natale

A soli 20 minuti da Bolzano, il ricordo della città non lascia spazio solo alla montagna ma anche a una dimensione sognante inserita nello scenario del suggestivo specchio d’acqua ghiacciato, incorniciato dalle Dolomiti del Latemar e del Catinaccio.

Il presepe a grandezza d'uomo

Dal 26 novembre al 18 dicembre 2022, nei fine settimana d’Avvento, una corona di casette di legno che sembrano grandi lanterne illuminate espongono prodotti tipici e artigianali altoatesini, tra sculture di ghiaccio e neve che rievocano le leggende dolomitiche, un presepe a grandezza d’uomo e varie stufe a legna per riscaldarsi, in quella che si presenta come un’esperienza natalizia unica. La musica alpina natalizia di gruppi locali e i profumi accompagneranno i visitatori nel tuffo in un favoloso mondo invernale, da esplorare passeggiando intorno al lago anche quando il sole lascia spazio alla luna.

Aperto dalle 10 alle 20, il mercatino Magie Natalizie al Lago di Carezza è visitabile nei giorni 26 e 27 novembre, 3 e 4 dicembre, tra l’8 e l’11 dicembre, 17 e 18 dicembre 2022.



Facile da raggiungere

Il mercatino può essere raggiunto da Bolzano con i mezzi pubblici. Gli ospiti della Val d’Ega ricevono invece il ticket gratuito Guest Pass, con cui è possibile utilizzare illimitatamente tutti gli skibus e tutti i mezzi di trasporto pubblico, come autobus urbani, extraurbani e citybus).