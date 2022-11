Tradizione, emozioni, magia: riapre il Mercatino di Natale di Bolzano

I ninnoli e le ciabattine che pendono dai soffitti, le tovaglie tirolesi ricamate, le lanterne e le palline di vetro colorato dipinte a mano, i carillon, gli angioletti, i presepi di legno, gli gnomi, le fate e le streghe di pannolenci o terracotta, ma anche il profumo di cannella e spezie, di legno di montagna e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a festa... È la magia del Natale e a Bolzano tutto è pronto per vivere l’Avvento nel modo più tradizionale e festoso possibile: piazza Walther si accende di luci e di colori per accogliere il Christkindlmarkt, il suo meraviglioso Mercatino di Natale giunto alla 31esima edizione. Una festa per tutti, adulti e bambini, che il 24 novembre alle ore 17 (e fino al 6 gennaio 2023) si ritroveranno nel “salotto buono” della città per assistere all’accensione delle oltre 1300 luci del gigantesco albero di Natale (20 metri) e alzare il sipario su uno degli eventi più attesi dell’anno. Sì perché l’Avvento a Bolzano è qualcosa di davvero magico e unico: per le vie del centro, nei cortili, in piazza e nel parco Alcide Berloffa è tutto un tripudio di luci, decori, alberi e presepi, cori e note di suonatori di corno alpino, canti natalizi e risate dei bambini, profumi e sapori. È il momento in cui la città si trasforma in una magica fiaba d’inverno, in cui l’atmosfera invita bolzanini e turisti a vivere la città da mattina a sera.

Bolzano notturna illuminata per i mercatini di Natale (foto Roberta Rotta)

A Bolzano torna il mercatino di Natale

Un mercatino “diffuso” che, oltre alla piazza principale dove verranno allestiti ben 65 chalet in legno e al Parco di Natale (Parco Alcide Berloffa) che ospiterà altri 32 stand, coinvolgerà altri luoghi della città stringendo tutti in un grande abbraccio corale con un ricco calendario di eventi: dai programmi musicali in diversi punti del centro al trenino elettrico che – dalle ore 10 alle ore 16 – permette di godersi la città da piazza Walther a piazza Gries e ritorno ai tanti appuntamenti artistici e culturali che trasformeranno Bolzano in una destinazione tra le più desiderabili per vivere il Natale a 360°.

Tra le casette di legno che offrono artigianato artistico e delizie gastronomiche, speck e salumi dell’Alto Adige, tornano anche quest’anno la Wine Lounge e lo stand dedicato a grappa e distillati con una selezione di vini autoctoni (come il Santa Maddalena e il Lagrein) ma anche di spumanti tipici dell’Alto Adige.

Le bellissime sale di Palazzo Mercantile ospiteranno invece la settima edizione di Un Natale di Libri, la passerella culturale che vedrà scrittori di fama presentare i loro ultimi best-seller: attesi nomi prestigiosi come Oscar Farinetti, Massimo Cacciari, Mario Giordano, Hubert Messner, Katia Tenti, Francesco Battistini e molti altri. In concomitanza, sempre a Palazzo Mercantile verrà allestita una mostra fotografica su Arturo Benedetti Michelangeli, uno dei più grandi interpreti del pianoforte del XX secolo, con ritratti a cura di Luca Pedrotti e un programma musicale di contorno a cura del conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano.



E ad accompagnare il fitto programma di “Bolzano Città degli Angeli” torna anche l’arte contemporanea con il progetto “Angelus Loci” che attaverserà lo spazio pubblico cittadino con quattro installazioni site specific a cura degli artisti Carla Cardinaletti, Elisa Grezzani, Hubert Kostner e Michael Fliri. L’ “angelo del territorio” sarà dunque messaggero di luce ed energia, si farà vento e movimento, risuonerà di suoni e parole attraverso queste bellissime opere collegate tra loro in un suggestivo percorso tematico per le vie della città.



In Piazza del Grano ci sarà poi un mercatino solidale, con vendita di prodotti il cui ricavato andrà ad associazioni che operano nel tessuto sociale cittadino.

Le luminarie (foto Roberta Rotta)

A Bolzano il Natale dei bambini

Il Natale è la festa dei piccoli, si sa, e Bolzano ha sempre un occhio di riguardo per i più piccini soprattutto quando pensa al calendario di iniziative natalizie. Nel Parco di Natale, per esempio, i bambini potranno ammirare la magica Stella di Natale e salire sulla giostra colorata per divertirsi come più piace a loro. E come resistere poi a un giro – ma anche più di uno! - sul bellissimo carrousel illuminato in sella a un magico cavallo o sul trenino elettrico di Babbo Natale in piazza Walther per vivere tutta la magia del Natale? Anche quest’anno i bambini contribuiranno al progetto “Bolzano Città degli Angeli” con originali decorazioni create dagli alunni delle scuole della città per le vetrine dei negozi e per l’allestimento in Piazza del Grano.

Un decoro dei mercatini di Natale di Bolzano (foto Roberta Rotta)

Torna la lotteria

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno torna a rallegrare il Natale anche la Lotteria “A new Christmas Chance 22/23”: per ogni acquisto minimo di 20 euro presso i negozi aderenti all’iniziativa si potrà tentare di vincere con il proprio biglietto uno dei tanti bellissimi premi in palio. Il primo premio? Un’automobile modello 500 ibrida. La Lotteria è organizzata dal Comune di Bolzano, tutte le categorie economiche (Unione commercio turismo servizi Alto Adige, HGV Unione Albergatori e Pubblici Esercenti, Confesercenti Alto Adige, CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, lvh.apa – Confartigianato Imprese) e l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano con lo scopo di offrire a tutti un’opportunità di vincita e al contempo sostenere l’economia locale.

Un particolare dei decori presenti ai mercatini di Natale (foto di Roberta Rotta)

Un mercatino sempre più green

Anche quest’anno le casette del Mercatino di Natale di Bolzano hanno ottenuto la certificazione “Green Event”: un riconoscimento importante dell’impegno a favore dell’ambiente e del rispetto per la natura. I Mercatini originali dell’Alto Adige sono sinonimo di utilizzo di prodotti regionali e a basso impatto ambientale, di gestione efficace dei rifiuti, di risparmio energetico e di mobilità sostenibile. Per vivere quindi l’Avvento in maniera più ecologica e rispettosa dell’ambiente, l’invito agli ospiti è anche quello di raggiungere il Mercatino in treno. Inoltre, le brochure dedicate saranno stampate su carta 100% riciclata, verranno usate posate e stoviglie riutilizzabili, si eviterà l’uso di bibite in lattina e gli stand gastronomici proporranno cibi e bevande stagionali, regionali, vegetariani e con ingredienti biologici e solo acqua in vetro con il marchio “Mercatino di Bolzano”.

l pacchetto "Magie d'Avvento a Bolzano", valido dal 28 novembre al 6 gennaio con arrivo domenica, lunedì o martedì, offre 3 pernottamenti per 2 persone in camera doppia con colazione (se non altrimenti indicato), partecipazione gratuita a una visita del centro storico, ingresso gratuito al Museo Mercantile e ingresso guidato a Castel Roncolo, la tazzina da collezione del Mercatino di Natale con il design esclusivo di questa edizione e un assaggio di biscotti natalizi. I prezzi variano in base alla struttura prescelta.

Per gli orari di apertura del Mercatino di Natale di Bolzano clicca qui