Milano Whisky Festival, 3 giorni per scoprire 4mila etichette

L’appuntamento fisso con il whisky di qualità è alle porte: la 17ª edizione del Milano Whisky Festival si terrà da sabato 3 dicembre fino a lunedì 5. Tre giorni di convivialità, degustazioni e masterclass in uno degli edifici milanesi più noti e prestigiosi: il Palazzo delle Stelline, nel centro di Milano. Anche per l’edizione 2022 il Milano Whisky Festival si conferma come uno degli eventi di riferimento per appassionati e operatori del settore alla scoperta delle novità provenienti dalle distillerie di Scotch Whisky, Irish Whiskey, Bourbon e Whisky dall’ Estremo Oriente.

Tre giorni per gli appassionati di whisky

Un giorno in più per gli operatori

Accanto al sabato e alla domenica, l’edizione 2022 conferma la giornata del lunedì per favorire soprattutto gli operatori del settore che spesso durante i fine settimana lavorano. In uno spazio unico di oltre 3mila mq, visitatori e professionisti avranno modo di degustare, acquistare e curiosare tra le 4mila etichette presenti: un’esperienza che ogni anno torna e diventa sempre più attesa.

Il meccanismo è quello ormai collaudato: oltre alla modalità di acquisto in loco del biglietto, è prevista anche la procedura online. Tramite accesso a www.whiskyfestival.it è possibile acquistare il biglietto che comprende anche il kit degustazione (bicchiere, porta bicchiere e la Scotch Whisky Guide 2023). I biglietti sono di due tipologie: giornaliero (10 euro) o per i tre giorni (15 euro).