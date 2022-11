Il Grand Tour delle Marche fa tappa a Cagli per Terre del fungo

Ogni periodo è caratterizzato dal suo fungo e ogni mese è buono per reperire funghi. E per promuovere questa importante risorsa naturale, nella giornata di sabato 26 novembre l’amministrazione comunale di Cagli (Pu), elegante cittadina delle Alte Marche posta al centro di un suggestivo lembo d’Appennino, un selvaggio ambiente disseminato da rilievi coperti di boschi, organizza la seconda edizione di “Cagli, Terre del fungo”, una manifestazione nata con il fine di esplorare il misterioso, affascinante e multiforme mondo dei funghi, che si avvale della collaborazione delle Pro Loco di Cagli, Pianello e Secchiano.

“Cagli, Terre del fungo” è sede di tappa del Grand Tour delle Marche 2022 di Tipicità e Anci - Associazione nazionale comuni italiani Marche, con la partnership progettuale di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Funghi prataioli

Fungo, un elemento di eccellenza nel settore agroalimentare

Per questo appuntamento il Comune di Cagli ha coinvolto importanti realtà che fanno del fungo un elemento di eccellenza nel settore agroalimentare, ma anche di discussione, tantoché la giornata sarà articolata in maniera tale da esplorare i diversi aspetti che caratterizzano questo prezioso dono della natura. L’intero programma si svolgerà a palazzo Berardi Mochi-Zamperoli. Alle 10 talk show della serie Conversazioni intorno al fungo, che vedrà confrontarsi esperti di settore sul tema “Le nuove modifiche alla legge regionale sulla raccolta dei funghi. Più valore all’entroterra”, coordinato da Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde RAI. Ospiti dell’incontro: Alberto Alessandri, presidente dell’Unione Montana Catria e Nerone e Sindaco di Cagli, Giacomo Rossi, consigliere regionale, Roberto Para e Marco Maletti, esperti dell’Associazione micologica la Bresado-la-Gruppo di Pesaro.

Il bosco in un piatto proposto da Ristorante Osteria La Gioconda 1/5 Agnolotti con funghi porcini proposti da Ristorante Le Fontane 2/5 Carpaccio di ovuli con scaglie di grana proposto da Osteria Cucinoteca 3/5 Pizza Monte Nerone proposto da Ristorante Pizzeria Pineta 4/5 Tagliatelle con funghi porcini proposte da Osteria da Sassi 5/5 Previous Next

Gli appuntamenti della giornata

Alle 12:00 inaugurazione della mostra fotografica di Iarno e Massimo Vantaggi, mentre alle 15:30, nel Polo bibliotecario, “Letture, sorprese e laboratori d’autunno”, momento dedicato ai bambini. Alle 17:30 Arte psichedelica e funghi magici, un fantastico viaggio per immagini, protagonisti e illusioni, a cura del professor Elvio Moretti. Alle 18:30, infine, va in scena Aperi-Fungo a Palazzo, con chef Valerio Ferri del Ristorante Le Fontane che, in collaborazione con la Gastrosteria Fontes, appronterà una degustazione di specialità a base di funghi in abbinamento ai vini del territorio. La giornata si concluderà a Teatro con Nino Frassica & Los Plaggers band tour 2000/3000. Per l’occasione i ristoranti di Cagli e del territorio circostante appronteranno golosi piatti a base di funghi, con proposte di menu che, comunque, si rinnovano continuamente adeguandosi alla disponibilità di prodotto che la natura di volta in volta prospetta. Del resto, ci si muove sull’onda dello slogan: “Cagli: funghi tutto l’anno”.