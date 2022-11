I mercatini di Merano compiono 30 anni. 60 casette pronte per un magico Natale

I Mercatini di Natale di Merano (Bz) festeggiano quest’anno il 30° anniversario e tornano in grande stile dal 25 novembre 2022 al 06 gennaio 2023 con una suggestiva festa di inaugurazione il 24 novembre alle 17. Più di 60 casette in legno saranno protagoniste ai mercatini con il loro moderno design, ispirato alle vette che circondano la città, e ospiteranno un’attenta selezione di prodotti, espressione dell’artigianalità del territorio e della tradizione culinaria altoatesina.

Tutto da vivere e gustare immersi in un’atmosfera autentica natalizia tra il fiume Passirio, i portici, le passeggiate, il Kurhaus, l’illuminazione della città e le montagne tutt’intorno.

Il programma è ricco e gli spunti sono tanti. Ecco dunque una sintesi di quello che proprio non bisogna perdersi.

Torna la magia del Natale a Merano

Il villaggio tirolese

Il villaggio tradizionale tirolese sarà riproposto in piazza della Rena con un progetto tutto nuovo, che porterà in città una tradizionale e accogliente "Almhütte" di ben 100 metri quadrati, decorata secondo il gusto natalizio altoatesino, dove si potranno gustare le migliori specialità culinarie locali.

La Almhütte sarà anche sede del Goldys Club, il progetto di successo dedicato ai bambini dove anche gli adulti avranno possibilità di cimentarsi in laboratori pratici, come la preparazione dei canederli o la creazione di una corona d'Avvento. Per gli amanti delle degustazioni ci sarà, inoltre, una speciale degustazione di gin. Non mancheranno i momenti musicali e un programma completo di laboratori, attività e musica, aggiornato sul sito ufficiale dei Mercatini di Merano.

Indicazioni... magiche

L’Albero infopoint, già punto di riferimento nel cuore della manifestazione per farsi guidare tra i numerosi punti di interesse, quest'anno si arricchisce di piccole eccellenze dell'enogastronomia del territorio, attentamente selezionate tra le aziende altoatesine. Sempre al suo interno sarà acquistabile anche la tazza ufficiale dei Mercatini di Merano, che per il suo trentesimo anniversario avrà un prezioso design dorato, imperdibile per i collezionisti. In esclusiva saranno in vendita anche il berretto e la fascia "Re-Bello x Merano", 100% cashmere riciclato, 100% Made in Italy sviluppato in collaborazione con Rifo-Circular Fashion, oggetto testimone dell'impegno della manifestazione a rendersi promotore di attività sostenibili.

Alla scoperta della città

Da non perdere anche le visite guidate, momenti ideali per scoprire cultura, luoghi nascosti e aneddoti della città, dalla suggestiva visita guidata "A lume di lanterna" a quella naturalistica "I segreti di Merano giardino d'inverno", per scoprire le storiche passeggiate che hanno reso Merano tra le più famose città-giardino.

Molto interessante anche la visita del Kurhaus, gioiello Jugendstil tra i simboli della città, elegante edificio che fa da sfondo ai Mercatini di Merano. In piazza Terme torneranno le colorate sfere, eleganti palline di Natale dove degustare ottime pietanze altoatesine accompagnate da una ricca carta vini. È richiesta la prenotazione.

Offerta enogastronomica per tutti i gusti

A spasso tra gli stand

Eventi, ma non solo perchè ogni turista va alla ricerca degli stand più iconici e gustosi. Ecco quelli più caratteristici

- Dolciumi Dressel: l’immancabile stand degli spiedini di frutta ricoperti di cioccolato e di panpepato e "Schlossbeck", un vero must della manifestazione, con le sue Dinnede preparate e cotte al forno sotto gli occhi dei visitatori;

- Roman Perfler, l'oste del castello Pienzenau: oggi anche scrittore, che vanta un'esperienza di più di 40 anni nella gestione di castelli dell'Alto Adige e ama trasmettere la sua passione per il medioevo e per le ricette autentiche altoatesine. Da lui ci si mette in coda per assaggiare il suo panino con arrosto affumicato.

- Al bosco incantato: del giovane Matteo Menegotto, è una grotta di fate, gnomi e creature magiche realizzate in ceramica che prendono vita attraverso il racconto delle loro fiabe e saghe.

- By Mommy, fondata da Kathi, sarta e mamma di tre bambini, che cuce a mano articoli per neonati e bambini utilizzando solo tessuti 100% certificati e 100% passione.

- La new entry Rescheralm - Hanslini: il progetto culinario curato da Elin e Hannes. La giovane coppia porterà in città la vita alpina e in particolare saranno serviti piatti tradizionali realizzati con materie prime di produzione propria.

- Fischerhof: punto di riferimento al mercatino per gli appassionati di distillati, con un'offerta di ben 45 diversi prodotti tra grappe premiate, brandy fruttati, liquori, gin e rum. La cultura della distillazione è propria del maso Fischerhof, a Cornaiano, da più di 100 anni e con la loro esperienza e professionalità guidano gli ospiti alla degustazione e all'acquisto.

- Hundebar: un angolo riservato ai cani attrezzato con ciotole d'acqua e cibo presso lo stand "Simon Schönweger", che intende accogliere al meglio anche i visitatori a quattro zampe.

I Mercatini resteranno aperti da lunedì a giovedì, dalle ore 11 alle 19 (gastronomia fino alle 21); venerdì, sabato e festivi dalle ore 10 alle 20 (gastronomia fino alle 22.30); domenica dalle ore 10 alle 19 (gastronomia fino alle 21).

Aperture speciali: 24 e 31 dicembre, dalle ore 10 alle 15.30 (gastronomia fino alle 17). Il mercatino resta chiuso il 25 dicembre.