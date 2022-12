A Frontone il Castello di Babbo Natale

Uno dei modi più amati per immergersi nell’atmosfera incantata delle feste di Natale è visitare i classici mercatini natalizi, una tradizione da sempre molto in voga nelle regioni nordiche. E non solo! Infatti, anche a Frontone (Pu), caratteristico borgo alle falde dell’Appennino umbro-marchigiano, nel periodo prenatalizio si aprono ai visitatori i Mercatini di Natale nella suggestiva cornice del Castello della Porta, un fiabesco “nido d’aquila” che domina le vallate circostanti offrendo uno sconfinato panorama che giunge fino all’Adriatico e alla Repubblica di San Marino.

Frontone



Itinerario emozionante nel borgo

La manifestazione, iniziata il 4 dicembre, prevede altre due giornate dense di eventi, giovedì 8 e domenica 11 dicembre, che propongono un emozionante itinerario attraverso il borgo per grandi e bambini, tra arte, cultura e sapori delle Alte Marche.



Tra le antiche mura castellane si potranno acquistare specialità gastronomiche, oggettistica, manufatti realizzati dagli artigiani del territorio e pregiati prodotti proposti dagli agricoltori locali, ma sarà anche possibile partecipare a laboratori creativi di ceramica e decorazione per bambini che, tra l’altro, potranno colloquiare con Babbo Natale in persona!



Immancabile nei ristoranti la tradizionale Crescia Deco

Per assaporare fino in fondo l’atmosfera natalizia, oltre a un punto ristoro con castagne e vin brulè, i visitatori potranno assaggiare la tradizionale Crescia Deco (Denominazioni di origine comunale), gustosa specialità di Frontone disponibile nei numerosi ristoranti del paese.

La tradizionale Crescia Deco



Tanti eventi e spettacoli

Con i mercatini s’inizia alle 11, mentre a partire dalle 16:00, nelle suggestive vie che percorrono il borgo adagiato ai piedi del Castello, inizia un gran movimento con tantissime attrazioni: giochi, musica e artisti di strada che animano la serata, insieme a uno spettacolo di sculture sul ghiaccio e alle scene del Presepe vivente di Paravento di Cagli. Per domenica 11 dicembre è previsto l’appuntamento conclusivo dell’iniziativa “Nel Castello di Babbo Natale”.



Tappa del Grand Tour delle Marche

La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Frontone, è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità e Anci Marche in collaborazione con Regione Marche e con la partnership progettuale di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.