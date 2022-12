Courmayeur pronta ad accendere l’albero di Natale e dare il via all’inverno

Conto alla rovescia iniziato a Courmayeur (Ao): l’8 dicembre, in pieno ponte dell’Immacolata, ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’inverno. La località ha già aperto le piste e si prepara, in collaborazione con Sky TG24, a festeggiare in grande stile l’inizio della stagione. Courmayeur si trasformerà in un palcoscenico: un’accurata regia renderà il momento dell’accensione dell’albero in piazza Abbé Henry ancora più suggestivo. Alessio Viola di Sky TG24 e Marisa Passera di Radio Deejay si collegheranno tramite ledwall con l’inviato Massimo Postiglione, posizionato sotto l’albero, alimentando l’attesa per il “push the button”.

Il grande albero di Natale in piazza Abbé Henry a Courmayeur. Foto: Pierre Lucianaz



Il suggestivo albero di Natale in piazza Abbé Henry

Allo scadere del countdown verrà acceso il nuovo albero di Natale, “vestito” per l’occasione del brand italiano Twinkly, marchio creato dall’azienda tecnologica italiana Ledworks, leader nel mercato dell’illuminazione intelligente, che grazie a una speciale tecnologia brevettata, permettono a chiunque di decorare con la luce ogni tipo di ambiente, dall’home decor alle grandi installazioni.



Tra folcore e la voce di Annalisa

Non mancheranno i balli folcloristici in costume dei Les Badochys e il girotondo portafortuna intorno all’albero dei tradizionali Beuffons, con i campanelli e le coccarde. L’atmosfera di festa contagerà il centro e i villaggi, dove quest’anno sono stati posizionati 15 alberi illuminati e varie decorazioni dall’effetto scenografico.



Ma le sorprese non sono finite: dopo l’accensione la cantante Annalisa parteciperà come ospite all’evento di Sky TG24, nel corso del quale sarà intervistata ed eseguirà alcuni brani.

I tradizionali Beuffons. Pierre Lucianaz



Importanti approfondimenti

Nel frattempo, aspettando il gran finale dell’8 dicembre, proseguono le strisce quotidiane di Sky TG24, dedicate a temi di attualità e trasmesse ogni pomeriggio alle 16 direttamente dal Jardin de l’Ange. Ai microfoni si sono susseguiti il direttore di Domino Dario Fabbri, l’analista di politica internazionale Giorgio Cella, l’editorialista de La Repubblica Paolo Galimberti, Stefano Corgnati, vicerettore del Politecnico Torino e Marco Santucci, ceo di Jaguar e Land Rover Italia e la sociologa di fama Chiara Saraceno.