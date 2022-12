Un itinerario natalizio tra i sapori dell'Alto Adige

Un itinerario natalizio alla scoperta dei sapori dell'Alto Adige, guidati dagli Ambasciatori del Gusto del territorio. Da giovedì 8 al 10 dicembre, presso la Tenuta J. Hofstätter, a Termeno (Bz), sarà possibile degustare il meglio delle tipicità locali in abbinamento ai grandi vini della cantina altoatesina. Famosa in tutto il mondo soprattutto per i Pinot Nero Blauburgunder e il Gewürztraminer, la tenuta J. Hofstätter sorge nel cuore di Termeno (Tramin), tra le possenti mura di un’imponente dimora del sedicesimo secolo, proprio accanto alla chiesa di questo antico borgo in provincia di Bolzano.

Alcune specialità enogastronomiche dell'Alto Adige.

Degustazioni e visite guidate turisti ed enoappassionati

Da giovedì 8 a sabato 10 dicembre, dalle 10 alle 17, si potrà visitare la cantina (su prenotazione) e scoprire il dietro le quinte dei raffinati vini firmati J. Hofstätter. Turisti ed enoappassionati potranno inoltre degustare i prodotti tipici presentati dagli Ambasciatori del Gusto dell'Alto Adige.

Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre , alle ore 19, menu degustazione con specialità locali presentate dagli Ambasciatori del Gusto dell'Alto Adige in abbinamento ai vini della Tenuta J. Hofstätter (è richiesta la prenotazione anticipata).

a persona (solo su prenotazione).

, degustazione dei vini firmati J. Hofstätter e delle specialità locali: 20 euro a persona (solo su prenotazione). Menu degustazione dell’8 e 9 dicembre 2022 (ore 19): 75 euro a persona (vini e bevande inclusi, prenotazione obbligatoria).

Martin Foradori Hofstätter brinda con il Blauburgunder della tenuta Mazon.

Tenuta J. Hofstätter

Piazza Municipio 7 - 39040 Termeno sulla Strada del Vino (Bz)

Tel 0471 860161