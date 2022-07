E quindi uscimmo a riveder le stelle… con un calice di vino

Dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei borghi più belli d’Italia con Calici di Stelle 2022 prende il via il calendario eno-astronomico per i wine lover. Il vino si unirà alle stelle nelle location più suggestive d’Italia tra iniziative culturali e momenti di convivialità.



Godere dei vigneti al chiaro di luna

Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi appuntamenti stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà le vigne e le piazze italiane di magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022.



L’evento, organizzato da Mtv e dall’Associazione Città del Vino, sarà un’occasione per passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a fare da sfondo, sempre in compagnia di un buon calice di vino.



«È uno degli eventi estivi più attesi da tutti i wine lover ed enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche quest’anno abbiamo preparato un programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale».



Il tema? Eno-Astronomia

Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la “Superluna dello Storione" sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.



Avvicinare i giovani alla cultura del vino

«Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice connubio che unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è sempre quella di avvicinare il pubblico, soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole, all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme».

Calici di Stelle a Cantina Monteci



Evento di grande valore per l’enoturismo

Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti, che hanno la possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di aziende e produttori provenienti da tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza produttiva e storica. La realizzazione dell’evento è possibile anche grazie all’ormai consolidata partnership tra il Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, una sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura intorno al mondo del vino italiano.



«Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, che non si limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere una filiera che produce ricchezza e valore».



Sensibilizzazione sul bere consapevole

Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.