Torna dopo due anni la Festa della Pasta a Gragnano

La pasta, regina delle tavole degli italiani, torna protagonista dopo due anni di assenza a causa della pandemia. La Festa della Pasta, giunta alla 22esima edizione, si svolgerà a Gragnano dal 9 all’11 settembre. L’appuntamento animerà strade, piazze, cortili e palazzi storici della cittadina campana con un calendario fitto di eventi a tema enogastronomico e culturale.

Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, insieme all’amministrazione comunale, sta lavorando al ritorno della kermesse con un claim che riassume il ricco programma dei tre giorni: storia, arte, cultura e, naturalmente, grandi sapori.

Gragnano torna a celebrare la sua pasta

Gragnano celebra di nuovo il suo prodotto più famoso e racconta al mondo la tradizione pastaia unica, che solo nella cittadina campana si realizza e vanta secoli di storia.

Dal 9 all’11 settembre sarà una festa diffusa, una sorta di fuorisalone della pasta, che avrà come fulcro la centralissima via Roma. Lungo l’arteria cittadina sarà un susseguirsi di spazi e momenti volti a mettere in luce le diverse anime della pasta, l’unica a vantare il marchio Igp, passando dalla cucina alla storia, dalla cultura all’arte, passando per il turismo. In programma c’è una fitta tre giorni di workshop, convegni, incontri culturali e, ovviamente, show cooking animati da chef del territorio, tra i quali molti stellati, che daranno vita a ricette della tradizione e piatti di avanguardia.

Altro punto focale della manifestazione sarà la Valle dei Mulini: in questo luogo carico di fascino storico, dove risiede la memoria ancestrale della Gragnano, si potrà passeggiare facendo tappa negli antichi mulini che, in un tempo passato, rifornivano di farina i pastifici cittadini.

Come ogni festa, infine, non poteva mancare un ospite speciale: durante la cerimonia di apertura verrà consegnato il premio “Gragnano, città della Pasta” a un personaggio che rispecchia i valori fondanti in cui si riconoscono i pastifici e che esprimono l’identità della capitale della pasta.