Calici di Stelle: musica, cultura e sapori in 102 Città del Vino

Torna Calici di Stelle, la più importante manifestazione enoturistica dell’estate, in programma in tutta Italia fino al 15 agosto con decine di iniziative tra cantine, vigne e piazze delle Città del Vino. Quest’anno all’insegna dell’Eno-Astronomia sono previsti tanti appuntamenti e spettacoli per ammirare il cielo di notte, sorseggiando ottimi vini in buona compagnia.

Calici di Stelle è un evento ultra ventennale promosso da Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, associazione nazionale che aggrega oltre 460 Comuni a vocazione vitivinicola.

Per tutta la durata della manifestazione gli enoturisti potranno contemplare l'osservazione guidata delle stelle grazie ai volontari dell'Unione Astrofili Italiani, associazione con la quale è stata rinnovata la collaborazione e che promuove l'evento inserendolo nel calendario delle “astro iniziative” della UAI, in abbinamento a “Le Notti delle Stelle”.

Calici di Stelle, gli appuntamenti per ogni Regione

VALLE D'AOSTA

MORGEX (Aosta) - Mercoledì 10 Agosto MUSICA E DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE

Riparte con slancio eccellente l'iniziativa Calici di Stelle a Morgex. Una rinnovata edizione nel prestigioso territorio valdostano, siglata quest'anno da una bella iniziativa a cura della Pro Loco di Morgex, tutta all'insegna delle produzioni tipiche. Arte, musica, osservazione delle stelle e percorsi enogastronomici. L'appuntamento è a Morgex dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0165809912 - info@prolocomorgex.it

PIEMONTE

BAROLO (Cuneo) Mercoledì 10 Agosto BANCO DI ASSAGGIO, MUSICA LIVE E INTRATTENIMENTO

Con il coordinamento affidato alla Barolo & Castles Foundation in sinergia con la ProLoco di Barolo, Calici di Stelle andrà in scena al Castello con il WiMu - Museo del Vino e sulla panoramica Piazza Falletti. In Piazza sarà allestito, a partire dal tardo pomeriggio e fino a sera inoltrata, il grande Banco di Assaggio che coinvolge tutte le Aziende vitivinicole del comune portabandiera della Denominazione. Per visitatori e appassionati, ci sarà la possibilità di scoprire il meglio della gamma enologica di Barolo, il cui territorio ricade per intero nella zona di produzione del "Re dei vini". La serata sarà impreziosita da musica live e intrattenimento, con il Museo del Vino che rimarrà eccezionalmente aperto durante la serata, anche per consentire l'osservazione delle stelle tramite telescopi. INFO: Wi.Mu Museo del Vino Tel. 0173.386697 - Comune di Barolo Tel. 0173.56106

SIZZANO (Novara) Sabato 6 Agosto BANCO D'ASSAGGIO DEI PREGIATI VINI PIEMONTESI DELLA DOC SIZZANO E DOC COLLINE NOVARESI

In collaborazione con l'Associazione Turistica Pro-Loco di Sizzano, l'Amministrazione comunale organizza un significativo programma per la serata di Sabato 6 Agosto, quando protagonisti indiscussi saranno i pregiati vini del territorio, abilmente presentati dai loro produttori o da personale specializzato. Tutto l'evento è incentrato intorno ad un Banco d'Assaggio dei vini della DOC Sizzano e della DOC Colline Novaresi: Nebbiolo, Uva Rara, Vespolina, Erbaluce. Oltre alla conoscenza dei Vini a Denominazione, gli organizzatori daranno l'opportunità di far degustare gli eccellenti prodotti tipici del territorio. L'appuntamento è Sabato 6 Agosto dalle Ore 20.30 alle Ore 24.00 presso il Ricetto Medievale di Ghemme. INFO: Tel. 0321.820214 - municipio@comune.sizzano.no.it www.comune.sizzano.no.it

OVADA (Alessandria) – Mercoledì 10 Agosto FESTEGGIANDO IL 50° ANNIVERSARIO DELLA DENOMINAZIONE

Passeggiata sotto le stelle con il coordinamento della Sezione del Club Alpino Italiano di Ovada, con partenza da Piazza Nervi fino ad arrivare, in orario serale, in Località San Lorenzo, vero e proprio terreno d’elezione del Dolcetto di Ovada DOC. Giunti a conclusione del percorso, sarà possibile ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti e sarà realizzato un brindisi con il pregiato vino di Ovada, che quest’anno festeggia i 50 anni dal riconoscimento della Denominazione. L’appuntamento è a Ovada, dalle Ore 19.30 alle Ore 23.30. INFO: Tel. 0143.822578 - enotecaregionaleovada@gmail.com

BRIONA (Novara) Venerdì 29 Luglio PRIMA EDIZIONE PRESSO L'ANTICO MANIERO DI PROH

Il Comune di Briona, in collaborazione con la Fondazione UniversiCà e con le Aziende vitivinicole del paese, organizza la prima edizione brionese di Calici di Stelle. Per l'occasione, sarà possibile degustare i principali vini del territorio, mentre si visita il Castello di Proh, l'antico maniero edificato nel 1400 per volere di Francesco Frorza. L'appuntamento è presso in Castello di Proh, in Frazione Proh, dalle Ore 18.00 alle Ore 22.00. INFO: Tel. 348.2696068 - sindaco@comune.briona.no.it

COCCONATO (Asti) – Venerdì 5 Agosto CENA SOTTO LE STELLE CON I VINI DEL MONFERRATO ED I PIATTI "DIMENTICATI"

Protagonisti sono loro, i vini del Monferrato dei produttori cocconatesi scesi in campo per proporre i giusti abbinamenti rispetto alle portate a base di prodotti tipici, componenti il nutrito menù della serata. L’idea di questa edizione è di abbinare ogni portata ad un calice in degustazione muovendo dai piatti dimenticati e dagli ingredienti poveri della tradizione cocconatese. Il risultato è una cena unica e un po' speciale per esaltare piatti ormai ai margini dei menù.

La cena sotto le stelle è una bella iniziativa che l’amministrazione ripropone anche quest’anno organizzandola con accompagnamento musicale. L’appuntamento è in Piazza Cavour dalle 20.00 alle 24.00. INFO: 0141.907003 – info@cantinadelponte.it

MONLEALE (Alessandria) - Mercoledì 10 e Giovedì 11 Agosto FRA LE ECCELLENZE DEI COLLI TORTONESI

Il Comune di Monleale organizza Calici di Stelle, in agenda quest'anno per Mercoledì 10 e Giovedì 11 Agosto, ripercorrendo lo storico di una manifestazione consolidata negli anni e particolarmente apprezzata da pubblico e produttori. Nella suggestiva cornice del borgo di Monleale si rinnova la tradizione con degustazione di eccellenti vini e prodotti tipici. L’appuntamento è nella parte alta del borgo, dalle ore 20.30 alle ore 02.00. INFO: Tel. 0131.80191 - comunedimonleale@email.it

BRUSNENGO (Biella) Mercoledì 10 Agosto DEGUSTAZIONE DEL VINO BRAMATERRA E COSTE DELLA SESIA

Il 10 Agosto, dalle Ore 19.30 e fino a Mezzanotte, a Brusnengo in Piazza Matteotti, degustazione dei vini Doc Bramaterra e Coste della Sesia insieme ai produttori della zona, con assaggi di "panissa" e a seguire musica per chiudere la serata fra le stelle cadenti. INFO: Tel. 0159.85411 brusnengo@ptb.provincia.biella.it - anag.brusnengo@ptb.provincia.biella.it

GHEMME (Novara) Sabato 6 Agosto I NEBBIOLI DELL'ALTO PIEMONTE, A CASTELLO RICETTO

Il Comune di Ghemme, in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Loco Ghemme, l'Associazione ATL di Novara ed il Consorzio di Tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte, organizza Sabato 6 Agosto, una nuova edizione di Calici di Stelle. La bellissima serata prevede degustazioni di vini dell'Alto Piemonte abbinati a prodotti offerti dalle Aziende del territorio. Come ormai da tradizione, è in agenda un interessante confronto aperto avente ad oggetto la qualità dei vini. La manifestazione si svolge in Piazza Castello presso il Castello Ricetto di Ghemme ed è ad ingresso libero con ticket di assaggio. Acquistando il carnet per la degustazione, gli organizzatori consegneranno per la durata della serata il calice e la sacca porta calice. L'appuntamento è in Piazza Castello dalle Ore 19.30 alle Ore 23.00. INFO: Tel. 0163.840101 interno n. 3 - p.mattioli@comune.ghemme.novara.it proghemme@libero.it

ALBUGNANO (Asti) – Sabato 6 Agosto BELVEDERE MOTTA: BRINDISI DAL "BALCONE DEL MONFERRATO"

L'Associazione Albugnano 549 aderisce anche quest'anno, per conto del Comune di Albugnano, all'evento Calici di Stelle: nella notte di vino e di stelle il paese di Albugnano, conosciuto come "Il Balcone del Monferrato" per la sua altitudine (549 m di altezza) e per lo straordinario panorama che si gode dal Belvedere affacciato su boschi, vigneti e pievi medievali, ospita una degustazione enogastronomica che vedrà protagonisti vignaioli e produttori della zona. L'Associazione Albugnano 549, che riunisce 14 produttori del Nebbiolo Albugnano DOC, presenterà la propria selezione di vini accompagnata dalle specialità gastronomiche preparate con prodotti tipici del territorio. L'appuntamento è per Sabato 6 Agosto dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: info@albugnano549.it

MAGGIORA (Novara) 6 Agosto BANCO D'ASSAGGIO DELLE DENOMINAZIONI GHEMME, BOCA E SIZZANO

Grazie alla collaborazione fra il Comune di Ghemme, il Comune di Sizzano e il Comune di Maggiora, quest'anno, per il tramite delle Pro Loco dei tre Comuni si realizza una straordinaria edizione di Calici di Stelle. Un ricco banco d'assaggio di promozione e vendita dei vini Boca Doc e Colline Novaresi in collaborazione con il Comune di Ghemme. E' previsto accompagnamento musicale con due gruppi, l'uno in programma alle Ore 18.30 e l'altro alle Ore 21.00. L'appuntamento è a Ghemme in Piazza Castello dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 333.2657355

LOMBARDIA

SONDRIO Lunedì 1 Agosto, Domenica 7 Agosto e Mercoledì 10 Agosto

NEBBIOLO DELLE ALPI: 3 DIFFERENTI SERATE IN LOCATION SUGGESTIVE

Torna l'appuntamento di Calici di Stelle, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del Nebbiolo delle Alpi, dei suoi produttori, delle eccellenze enogastronomiche locali e della bellezza del territorio. L'edizione 2022 propone davvero un ricchissimo programma: tre proposte in tre serate differenti, in location uniche e suggestive della città di Sondrio. Lunedì 1 Agosto ASPETTANDO CALICI DI STELLE: PERCORSO ENOGASTRONOMICO I vini di Valtellina e la Strada del Vino aspettano i visitatori al Castel Masegra di Sondrio per una serata magica e suggestiva. Ad attendere gli ospiti un vero e proprio percorso enogastronomico alla scoperta dei sapori del territorio. Castel Masegra, Via de Capitani di Masegra. Dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. Posti limitati e prenotazione obbligatoria. INFO: Tel. 351.2509413 stradadelvinovaltellina@gmail.com

Domenica 7 Agosto CALICI D'AUTORE CENA DI TERRITORIO Cena di territorio a cura del Gruppo Ristoratori e del Consorzio Vini di Valtellina, nella suggestiva cornice del Giardino della Biblioteca Rajna. I ristoratori accompagneranno gli ospiti in un vero e proprio viaggio sensoriale, facendo scoprire piatti elegantemente abbinati alle diverse sfumature di Nebbiolo delle Alpi. Villa Quadrio, Via IV Novembre 20. Dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 351.2509413 stradadelvinovaltellina@gmail.com

Mercoledì 10 Agosto CALICI DI STELLE: I PRODUTTORI SI RACCONTANO NEL CENTRO STORICO

Da Piazza Garibaldi a Castel Masegra i produttori dei Vini di Valtellina si raccontano sotto il cielo stellato della Notte di San Lorenzo! Il carnet degustazione comprende 7 assaggi ed è acquistabile dalle Ore 10.00 alle Ore 23.00 presso Palazzo Martinengo. INFO: Tel. 0342.526320 - 0342.526255 eventi@comune.sondrio.it www.visitasondrio.it

CIGOGNOLA (Pavia) Mercoledì 10 Agosto

OSSERVAZIONE DELLE STELLE DALLA PIAZZA DEL CASTELLO

Mercoledì 10 Agosto, dalle ore 20.00 e fino a mezzanotte, a Cigognola, si tiene come da tradizione un banco d’assaggio dei migliori prodotti della tradizione enogastronomica locale. Con protagonisti i vini dei produttori del territorio. Ad impreziosire la serata presso il Castello di Cigognola, emergenza architettonica fra le più belle dell’Oltrepò Pavese, sarà l’osservazione delle stelle possibile dalla Piazza del maniero. L’evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti covid-19. INFO: tel. 0385781258 - info@comune.cigognola.pv.it - www.comune.cigognola.pv.it

CANNETO PAVESE (Pavia) – Mercoledì 10 AGOSTO

TORNA L'ATTESO BRINDISI PRESSO IL PARCO COMUNALE

Dopo due anni di sospensione, da quest’anno riparte l’atteso appuntamento, ormai ventennale, con “Calici di Stelle”, che è in programma a Canneto Pavese per la Notte di san Lorenzo, presso il Parco Comunale. Per l’occasione si potranno degustare i vini tipici dell’Oltrepò Pavese prodotti dalle Aziende pluripremiate del territorio comunale, in abbinamento ai piatti tipici locali in particolare i celeberrimi salumi ed il risotto al bonarda con pasta di salame. Ad accompagnare il tutto, la possibilità di ammirare le stelle dal balcone naturale che si affaccia sulla pianura sottostante, il tutto allietati da musica dal vivo. L’appuntamento è presso il Parco Comunale di Canneto Pavese dalle ore 20.00 alle ore 01.00. INFO: Cell. 3331667171 Cell. 3387534059 Tel. 0385/88021 info@prolococannetopavese.it

VENETO

CORTINA D'AMPEZZO (Belluno) Sabato 6 Agosto

10° EDIZIONE PER IL TRADIZIONALE BRINDISI FRA LE DOLOMITI

Decima edizione! Anni di successi e riscontri di pubblico e stampa rappresentano lo storico della bellissima iniziativa in programma Sabato 6 Agosto nella città simbolo delle Dolomiti, dove il piacere di un ottimo calice di vino incontra il gusto di un tipico piatto ampezzano, nell'affascinante cornice dell'Hotel de la Poste in Corso Italia.

Sabato 6 Agosto, dalle Ore 17.00 alle Ore 24.00, si tiene la 10° edizione di Calici di Stella a Cortina d'Ampezzo, organizzata da Venezia Eventi in collaborazione con Movimento Turismo del vino e Associazione Nazionale Città del Vino. L'appuntamento è sicuramente fra i più attesi della stagione estiva nella città simbolo delle Dolomiti. Alle Ore 17.00 si terrà il taglio del nastro per la degustazione di Calici di Stelle, in programma fino alle Ore 20.30. Un grande banco d'assaggio in cui si potranno degustare, in tutta sicurezza, i vini dei produttori partecipanti ma anche i cibi più tipici ampezzani, abbianti per l'occasione. Come ogni anno l'evento presenta un programma davvero degno di nota per ogni Wine Lover che si rispetti ma anche per il semplice appassionato o turista che vuole vivere una giornata all'insegna del gusto per l'eccellenza. Alle Ore 21.00, nella stupenda sala del Ristorante dell'Hotel de la Poste, la Cena di Calici di Stelle con i produttori, è aperta al pubblico solo su prenotazione.

INFO: Tel. 0436.4271 cell. 347.4447717 info@veneziaeventi.com

VALDOBBIADENE (Treviso) Mercoledì 10 Agosto

JAZZ, CICCHETTI E DEGUSTAZIONI DI VALDOBBIADENE DOCG

Calici di Stelle, giunta alla sua diciottesima edizione, sarà come sempre l'occasione per vivere una serata di svago e di divertimento, accolti dalla nuova ed accogliente veste di Piazza Marconi e dall'autenticità dei locali del centro cittadino. Protagonista sarà il Valdobbiadene DOCG, abbinato ai diversi cicchetti proposti dai locali del centro. La serata sarà allietata dal concerto dal vivo in Piazza del gruppo jazz ValdobbiadeneJazz Ensemble, l'ambasciatore musicale proprio della valdobbiadene Jazz, formato da giovani musicisti che sotto la guida del pianista valdobbiadenese Nicola Guidolin, presenterà un repertorio jazz vivace ed armonioso. Le consumazioni verranno pagate direttamente ai locali e ci sarà la possibilità di comprare al costo di 5 euro il calice e la sacchetta porta calice. L'appuntamento è in Piazza Marconi a Valdobbiadene dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0423.976975 info@valdobbiadene.com

LONIGO (Vicenza) - Venerdì 29 e Sabato 30 Luglio

BRINDISI AL RITORNO DI CALICI DI STELLE

Ritorna con entusiasmo l’organizzazione di Calici di Stelle a Lonigo. Una due giorni speciale, con allestimento di un vero e proprio percorso enogastronomico lungo le vie del centro storico cittadino. La presenza delle Cantine sarà accompagnata dal Mercatino degli Hobbisti e dal Mercato Storico Medievale. L'appuntamento è in Piazza Garibaldi e nelle Vie adiacenti Venerdì 29 e sabato 30 Luglio dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00.

INFO: Tel. 0444.72014 - 0444.720215 - commercio@comune.lonigo.vi.it

ASOLO (Treviso) – Mercoledì 10 Agosto

DEGUSTANDO L’ASOLO PROSECCO DOCG

L’occasione è quella di vivere la magica atmosfera del centro storico nella notte di San Lorenzo, degustando l'Asolo Prosecco Docg e gli altri ottimi vini del territorio, abbinati ad assaggi di piatti locali dei Ristoranti dell'Asolano. Saranno presenti 16 produttori del Consorzio Vini Asolo e Montello, altrettanti ristoratori e la Confraternita Vini Asolo Montello. La prevendita è disponibile dal portale www.asolo.it

L’appuntamento è nel centro storico di Asolo dalle ore 20.30 alle ore 24.00.

INFO: IAT Informazioni e Accoglienza turistica di Asolo Tel. 0423.529046 – iat@comune.asolo.tv.it

BREGANZE (Vicenza) - Venerdì 5 e Sabato 6 Agosto

FRA LE VILLE DELLA PEDEMONTANA VICENTINA

Fra i borghi storici e le Ville della Pedemontana Vicentina, torna per la prima volta in due serate, Calici di Stelle a Breganze. La manifestazione avrà luogo in Piazza Mazzini alle Ore 19.00 e vedrà il coinvolgimento delle Aziende del Consorzio Tutela Vini DOC Breganze che porteranno in degustazione i loro vini, accompagnati dalle migliori specialità gastronomiche della tradizione, sapientemente preparate da ristoratori e Associazioni locali. Musica, animazione e iniziative culturali completeranno le serate.

L'appuntamento è Venerdì 5 e Sabato 6 Agosto dalle Ore 19.00 alle Ore 01.00 in Piazza Mazzini. INFO: Tel. 335.7611956 - prolocobreganze@gmail.com

ARQUA' PETRARCA (Padova) Venerdì 5, Sabato 6, Domenica 7 Agosto.

I VINI DEI COLLI EUGANEI IN TRE SERATE

Il tradizionale appuntamento con le degustazioni dei vini DOC e DOCG dei Colli Euganei, attende quest’anno i suoi visitatori nello splendido borgo di Arquà Petrarca. Le tre serate di degustazione di vini e prodotti tipici dei Colli Euganei con osservazione guidata delle stelle, si aprono quest’anno dalle Ore 19.00 fino alle Ore 24.00.

INFO: tel. 331.9924777 - www.arquapetrarca.com - info@stradadelvinocollieuganei.it

ANNONE VENETO (Venezia) - Sabato 6 Agosto

CALICI DI STELLE INCONTRA LA SECONDA EDIZIONE DI “MISS BELLA TRA LE VIGNE”

Serata sotto le stelle con degustazione dei migliori vini del territorio abbinata a prodotti tipici. La bella iniziativa è in programma nell'area compresa fra Piazza Vittorio Veneto e Via Quattro Novembre ed è in abbinamento alla seconda edizione del concorso di bellezza “Miss Bella Tra Le Vigne”. La serata sarà caratterizzata dal coinvolgimento dei produttori locali che presenteranno in modo approfondito i propri vini.

L’appuntamento è nel centro storico di Annone dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00.

INFO: Tel. 335.8246404 - prolocoannoneveneto@libero.it

MONTEBELLUNA (Treviso) Sabato 30 e Domenica 31 Luglio

PRESSO IL PARCO DI VILLA CORRER PISANI

Calici in mano e occhi in sù ad osservare il cielo stellato presso il Parco della splendida Villa Correr Pisani, a Biadene di Montebelluna. Le due serate in programma rappresentano un'ottima occasione per immergersi in piacevoli accostamenti tra sapori del territorio, cultura, arte e, al tempo stesso, per degustare i vini di alcune delle migliori cantine del luogo. Ad accompagnare le degustazioni, originali suggestioni musicali, spettacoli e laboratori pensati per i più piccoli. L'appuntamento per la doppia serata è dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0423.617424 - info@memorialegrandeguerra.it

MONFUMO (Treviso) Giovedì 4 Agosto

PRIMA EDIZIONE DI CALICI DI STELLE TRA LE COLLINE SILENZIOSE DI MONFUMO

Prima edizione di Calici di Stelle a Monfumo! Una serata sotto le stelle tra le vie del paese, immersi nel suggestivo paesaggio delle colline di Monfumo, degustando ottimi vini e prodotti tipici dell'enogastronomia locale, in collaborazione con la Pro Loco, gli Alpini, i Ristoratori e le Cantine di Monfumo. La Chiesa del paese, con le sue pregevoli opere e la vista esclusiva dal Belvedere, per l’occasione, sarà aperta al pubblico. L'appuntamento è nel centro storico di Monfumo Giovedì 4 Agosto, dalle ore 20.00, tenendo conto che le prenotazioni sono a numero chiuso. INFO: Tel. 0423 545068 dalle 08.00 alle 12.00.

VITTORIO VENETO (Treviso) Mercoledì 3 e Giovedì 4 Agosto

DUE SERATE SUGGESTIVE

Anche quest'anno la ProLoco di Vittorio Veneto e l'Amministrazione comunale hanno confermato l'organizzazione dell'evento dedicato alle suggestioni della Notte di San Lorenzo nel rispetto della sicurezza; un messaggio di positività, di volontà di ripresa, di sostegno della città di Vittorio Veneto a tutti i produttori di vino. Calici di Stelle 2022, giunta qui alla sua quarta edizione, si terrà in Piazza del Popolo. A partecipare una quindicina di Cantine, che presenteranno le eccellenze da loro prodotte. A valorizzare la suggestione delle due serate, ci penserà poi l'Associazione Astrofili di Vittorio Veneto con un allestimento a tema. E' inoltre in programma la possibilità di cenare in Piazza con i prodotti tipici del territorio.

INFO: IAT Vittorio Veneto Tel. 0438.57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

CONEGLIANO (Treviso) Venerdì 5 e Sabato 6 Agosto

DEGUSTAZIONI PRESSO L’EX CONVENTO SAN FRANCESCO

Nella splendida cornice dell’ex Convento di San Francesco, venerdì 5 e sabato 6 Agosto, verranno proposte degustazioni di vini e prodotti tipici presentati dalle Aziende del territorio, accompagnati da intrattenimenti musicali. L’ingresso è libero e le degustazioni sono a pagamento. L’iniziativa è organizzata dall'Amministrazione comunale e dall’Associazione Cavalieri dell'Etere Protezione Civile Onlus. L'appuntamento è a Conegliano Veneto dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: Ufficio IAT Tel. 0438.21230 - iat@comune.conegliano.tv.it - calicidistelle@gmail.com

BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) – Mercoledì 10 Agosto

GRANDE EVENTO IN LOCATION D’ECCELLENZA: PALAZZO STURM, CHIOSTRO MUSEO CIVICO, BALCONATA DI PIAZZA TERRAGLIO, PIAZZA LIBERTA’, PIAZZETTA CAFFE’ ITALIA

Bellissima l'iniziativa con cui Bassano del Grappa ritorna nella programmazione di Calici di Stelle, la manifestazione che interessa la prima metà del mese di Agosto per celebrare la "notte delle stelle cadenti". L'appuntamento di Bassano del Grappa si annuncia come un viaggio eccezionale attraverso i Palazzi e le Mostre del centro storico (Palazzo Sturm e Belvedere di Piazza Terraglio). L'evento è organizzato dal Comune di Bassano del Grappa con l'Associazione Prom. Soc. "Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassano", Coldiretti, Confesercenti, Confartigianato e le Cantine vitivinicole nonchè le eccellenti Distillerie bassanesi e la ProLoco Pro-Bassano. L'appuntamento è nel centro storico di Bassano del Grappa Mercoledì 5 Agosto, dalle Ore 18.30 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0424.519917 - iat.bassano@comune.bassano.vi.it

VAZZOLA (Treviso) Mercoledì 10 Agosto

MALANOTTE D’ESTATE. VIAGGIO TRA LE ECCELLENZE DEL PIAVE

E’ a Malanotte l’evento realizzato anche quest’anno e dedicato ai vini del Piave ed ai prodotti agroalimentari e gastronomici di qualità di questo straordinario territorio. Cuore della rassegna Calici di Stelle l’appuntamento di Borgo Malanotte del 10 Agosto a Tezze di Piave (Vazzola): la notte di San Lorenzo, l'atteso appuntamento con la manifestazione eno-gastronomica più popolare dell'estate. Una degustazione guidata dei migliori vini tipici della Marca Trevigiana, in primis il Prosecco Doc e Docg e l'autoctono Raboso Piave, abbinata a prodotti gastronomici caratteristici del territorio. Per l’occasione, verrà organizzata una degustazione guidata di Raboso del Piave, sapientemente gestita dalla “Confraternita del Raboso Piave”, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di questo straordinario vino, con l’ausilio, per le somministrazioni, dei maestri sommelier della FISAR e dell’AIS. L’ingresso è a pagamento con possibilità di prenotazione per email all’indirizzo: calicidistellemalanotte@gmail.com La manifestazione inizierà alle ore 19.30 e terminerà alle ore 24.00. INFO: calicidistellemalanotte@gmail.com

TRENTINO ALTO ADIGE

MEZZOLOMBARDO (Trento) - Mercoledì 10 Agosto

NEI VIGNETI DEL CONVENTO DEI FRATI MINORI FRANCESCANI

Una serata alla scoperta del Teroldego, con degustazione di vini e grappe delle Cantine di Mezzolombardo serviti direttamente dai produttori ed accompagnati dai prodotti del territorio. Il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Konigsberg di Mezzolombardo aspetta gli ospiti Mercoledì 10 Agosto dalle ore 18.00 alle ore 23.00 in una atmosfera davvero suggestiva, per un viaggio all'insegna del Principe dei vini trentini. Il biglietto d'ingresso darà la possibilità di fare più degustazioni di vini apprezzando gli abbinamenti culinari precedentemente studiati per valorizzare caratteristicità e unicità dei prodotti. Per l’occasione, all'interno delle mura del vigneto, saranno allestite una mostra fotografica dell'antico borgo di Mezzolombardo e con la collaborazione del Museo Civico di Rovereto ci sarà la possibilità di osservare le stelle.

INFO: Consorzio Turistico Piana Rotaliana Konigsberg di Mezzolombardo Tel. 0461.1752525 info@pianarotaliana.it

ISERA (Trento) Mercoledì 10 Agosto

AL BELVEDERE: CENA CON FUOCHI, ANIMAZIONE E DEGUSTAZIONE GUIDATA

Si tiene al Belvedere di Isera, il gran mercato con cui si apre come ogni anno la manifestazione Calici di Stelle. Una cena speciale preparata dai ristoratori locali, impegnati con i propri cavalli di battaglia, sarà l'occasione per omaggiare al meglio la speciale serata. L'abbinamento sapiente con i nobili vini del territorio avviene sotto forma di "Gioco del piacere" occasione in cui, guidati dal responsabile regionale dell'ONAV Luca Miorandi, gli ospiti saranno chiamati a scoprire l'intruso fra i 4 Marzemini proposti, per poi premiare il più piacevole fra i vini della serata. Intorno ai commensali, vi sarà uno spettacolo di fuochi a cura di Sara Azzolini, accompagnato, per allietare la cena, da cornamusa scozzese. Per l'occasione sarà possibile osservare le stelle grazie alla collaborazione dell'Associazione Unione Astrofili Italiani. L'ingresso è a pagamento al costo di 45 euro. L'appuntamento è ad Isera dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00 in Piazzale Belvedere. INFO: Tel. 348.4020857 segreteria@comune.isera.tn.it - comune.isera@legalmail.it

ALDENO (Trento) Venerdì 12 Agosto (in caso di maltempo Sabato 13 Agosto)

NEL CUORE DELLA VALLAGARINA CON LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Venerdì 12 Agosto, dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00, ritorna ad Aldeno Calici di Stelle, evento organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la ProLoco di Aldeno APS e le altre Associazioni attive sul territorio. Piatti della cucina locale saranno abilmente accompagnati dalle eccellenze delle Aziende del territorio che di anno in anno collaborano al grande evento. Una serata davvero piacevole, con intrattenimento musicale, degustando specialità culinarie locali e brindando alle stelle. L'abbinamento enogastronomico verrà come sempre coordinato da Sommelier professionisti presenti per l'occasione. Alcuni musicisti accompagneranno lo svolgimento della serata intrattenendo piacevolmente gli ospiti durante le degustazioni; una formula questa molto apprezzata in tutte le edizioni di Calici di Stelle in quanto trasforma la Piazza di Aldeno in un grande piano-bar all'aperto. Una piacevole occasione, davvero da non perdere, per incontrarsi, assaggiare, degustare e confrontarsi. Il bell'evento si svolgerà presso la Piazza della Chiesa a partire dalle Ore 20.00 ed in caso di maltempo sarà rinviato a Sabato 13 Agosto. INFO: Tel. 0461.842523 - 0461.842711 segreteria@comune.aldeno.tn.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

DUINO AURISINA (Trieste) – Venerdì 5 e Sabato 6 Agosto

BRINDISI PER DUINO AURISINA CITTA’ ITALIANA DEL VINO

Il grande successo delle passate edizioni ha spinto il Comune di Duino Aurisina, ente patrocinante, e la Pro Loco Mitreo, ente organizzatore, a raddoppiare le serate per dare modo a un maggior numero di produttori e partecipanti di presenziare a questo appuntamento così apprezzato dal pubblico, per dare risalto al riconoscimento “Duino Aurisina Città Italiana del Vino 2022”. L’appuntamento è a Sistiana Mare, presso la Palazzina Infopoint di PromoTurismo FVG, con la degustazione di vini e prodotti tipici. Un inedito connubio tra entroterra e mare per celebrare le eccellenze del territorio. Dall'aperitivo fino a mezzanotte sarà possibile degustare le tante etichette degli eccellenti produttori. Due serate all’insegna dei vini del Carso e di molti altri prodotti enogastronomici da degustare ammirando la splendida cornice panoramica della baia di Sistiana. Un appuntamento imperdibile. ORARIO dalle ore 19.00 alle ore 24.00 INFO: tel. 348.5166126 - 349.6649480 prolocoaurisina@libero.it

AQUILEIA (Udine) Mercoledì 10 e Giovedì 11 Agosto

NELLA CITTA' PATRIMONIO UNESCO: LA DUE GIORNI DI MASTERCLASS E SUGGESTIONI ARCHEOLOGICHE

In una cornice ricca di fascino e di storia quale quella di Piazza Capitolo e della Basilica Patriarcale di Aquileia, il vino del territorio vive due giorni da protagonista accompagnato dalle degustazioni dell'Agro Aquileiese. Mercoledì 10 e Giovedì 11 Agosto l'appuntamento nella città del Patrimonio UNESCO è dalle Ore 19.30 alle Ore 24.00, quando saranno allestiti i banchi degustazione dedicati alle Aziende del territorio. I vini proposti saranno in degustazione accompagnati dalle succulente proposte gastronomiche. Non manca, per l'occasione, l'accompagnamento musicale con concerti in Piazza ma soprattutto non mancano interessanti percorsi esperenziali alla scoperta della eredità culturale di Aquileia, veri e propri Night Tours che toccheranno il Museo Archeologico Nazionale, sito aperto in notturna grazie alla collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia. INFO: Tel. 389.12858620 calicidistelleaquileia@aquileia.org

BUTTRIO (Udine) Giovedì 11 Agosto

A VILLA DI TOPPO FLORIO, IL CONCERTO DEL GORNI KRAMER QUARTET NELL'AMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE NEI SUONI DEI LUOGHI

Nella suggestiva cornice di Villa di Toppo Florio (Via Morpurgo, 6), giovedì 11 Agosto dalle Ore 19.30 fino alle Ore 24.00, Buttrio offre agli ospiti un assaggio dei suoi migliori prodotti enologici. Non mancherà l'accompagnamento musicale con il Concerto del Gorni Kramer Quartet nell'ambito del Festival internazionale Nei Suoni dei Luoghi. INFO: Tel. 0432.673511 - proloco@buri.it

LATISANA (Udine) Mercoledì 10 Agosto

DALLA LAGUNA AGLI STORICI PORTICI, IN DUE SERATE SPECIALI

Il Comune di Latisana, in sinergia con la Pro Latisana, propone due serate dedicate a Calici di Stelle: la prima il 5 Agosto, nella splendida Piazzetta Imbarcadero di Aprilia Marittima, con il suo suggestivo affaccio diretto sulla laguna e la seconda Mercoledì 10 Agosto nel cuore del capoluogo, in Piazza indipendenza, con i suoi portici e le cornici in pietra d'Istria, vero e proprio salotto a cielo aperto della città. Le due date prevedono la collaborazione di ritoratori e produttori del territorio, alla scoperta delle proposte culinarie e dei prodotti tipici locali, il tutto accompagnato dai migliori vini a marchio Friuli Latisana Doc. L'appuntamento è ad Aprilia Marittima e a Latisana dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0431.521550 - info@prolatisana.it

CAMINO AL TAGLIAMENTO (Udine) Giovedì 4 Agosto

MUSICA E DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE

Prende il via Calici di Stelle a Camino al Tagliamento. Giovedì 4 Agosto, nella suggestiva location di Casa Liani, in Via Chiesa, è in programma una bella degustazione di vini dei produttori locali Ferrin, Forchir, Sbaiz, Vendrame e Sergio Scarbolo, accompagnati dalle specialità del ristorante "Al Molino". La serata sarà accompagnata da musica dal vivo. L'appuntamento è in Via Chiesa, a Casa Liani, dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0432.919000 - info@caminoaltagliamento.org

CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone) Mercoledì 10 Agosto

PRESSO L'ANTICO FRUTTETO DI PALAZZO BUROVICH DE ZMAJEVICH: MUSICA, VINI E STELLE

Serata di musica e degustazioni presso l'Arena estiva dell'Antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich (sede municipale, ingresso da Via Segluzza) con Mookie Dj e Aurora Rays Quartet e i vini della Selezione Spumanti Filari di Bolle 2022, i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia abbinati a prodotti enogastronomici del territorio. La prenotazione, per la degustazione, è obbligatoria. Mentre l'ingresso è libero per la parte dedicata allo spettacolo. L'appuntamento è presso l'Arena estiva dell'Antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich dalle Ore 19.00 alle Ore 23.00. INFO: Tel. 0434.871031 - segreteria@procasarsa.org

PREMARIACCO (Udine) Giovedì 4 Agosto

TRA ARTE E MUSICA, PRESSO IL PARCO SCULTURE BRAIDA COPETTI

Un vero e proprio museo all'aperto quello che accoglierà i partecipanti all'evento di Giovedì 4 Agosto presso il bellissimo Parco Sculture Braida Copetti di Premariacco. Sono previste degustazioni enogastronomiche con accompagnamento musicale. L'appuntamento è dalle Ore 19.00 alle Ore 01.00. INFO: Tel. 346.2790793 - elenaorsgnach@gmail.com

TORREANO (Udine) Martedì 9 Agosto

PRESSO IL PARCO DELLO SCALPELLINO

L'Amministrazione comunale di Torreano conferma una nuova edizione di Calici di Stelle presso il "Parco dello Scalpellino" di Torreano (in caso di maltempo la data verrà presumibilmente posticipata). In occasione della manifestazione, le Cantine vitivinicole aderenti presenteranno degustazioni di vini locali e non. In accompagnamento, le attività commerciali del territorio organizzeranno degustazioni di piatti tipici con l'obiettivo di promuovere la cultura delle produzioni gastronomiche locali. Il tutto sarà accompagnato dalla presenza di una band musicale che allieterà la serata. L'appuntamento è presso il Parco dello Scalpellino di Torreano dalle Ore 19.30 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 347.3154307 - elettorale@comune.torreano.ud.it sebastiano.iacuzzi@libero.it

CAPRIVA DEL FRIULI (Gorizia) Venerdì 29, Sabato 30 Luglio - Venerdì 5, Sabato 6 Agosto

TRA COLLIO ITALIANO E SLOVENO

Venerdì 29 e Sabato 30 Luglio, alle ore 18:00 e fino a mezzanotte, Calici di Stelle si svolge presso il Parco Laghetti Rossi; la manifestazione prosegue Venerdì 5 e Sabato 6 Agosto, dalle ore 18:00 e fino a mezzanotte, presso l’Azienda Budignac. INFO: tel. 348.2225447

SAN GIOVANNI AL NATISONE (Udine) Mercoledì 3 Agosto

A VILLA DE BRANDIS: "BENVIGNUTS IN VILLE" INCONTRA CALICI DI STELLE. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI DI PREGIATI VINI

Il Comune di San Giovanni al Natisone ospita la manifestazione Calici di Stelle nel Parco di Villa de Brandis. I produttori vitivinicoli locali presenteranno i loro vini e la ProLoco Pro San Giovanni offrirà specialità gastronomiche agli ospiti, in una serata allietata da musica dal vivo. All'interno delle Sale di Villa de Brandis, invece, sarà possibile partecipare ad una visita guidata con lo storico dell'arte Luca Geroni in occasione di Benvignuts in Ville, l'evento che vuole valorizzare le collezioni d'arte della importante dimora settecentesca. La serata avrà il significativo pregio di riportare nella villa di campagna dei nobili de Brandis la produzione vitivinicola, che storicamente è sempre stata presente, come testimoniano i documenti d'archivio in essa conservati. L'appuntamento è a San Giovanni al Natisone dalle Ore 18.30. INFO: Per le visite la prenotazione è consigliata Tel. 0432.939590 biblioteca@comune.sangiovannialnatisone.ud.it Per la manifestazione: Tel. 0432.939590 - 939581

SEQUALS (Pordenone) Venerdì 6 Agosto

NEL CUORE DELLA GRAVE FRIULANA: ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE PRESSO LA TENUTA ALBINO ARMANI

E' in preparazione una bella iniziativa di Calici di Stelle a Sequals, questa volta contestualizzata nell'ambito della Tenuta Albino Armani. Ricchissimo, per l'occasioone, il programma di degustazioni enogastronomiche di vini e produzioni tipiche. L'appuntamento è a Sequals dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 340.4067052 - segreteria@comune.sequals.pn.it

POVOLETTO (Udine) Venerdì 5 Agosto

NEL PARCO DI VILLA PITOTTI

Interessante edizione di Calici di Stelle a Povoletto, in provincia di Udine, nel Parco di Villa Pitotti, dove sarà possibile degustare i vini delle Cantine del territorio. Per l'occasione, è prevista una esposizione di quadri dell’artista locale Martinis, in una raccolta a tema agreste e d’altro canto anche l’esposizione di una vettura d’epoca risalente agli anni in cui è stata costruita la Villa che ospita l’evento. L’appuntamento è a Villa Pitotti dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 389.9140275 - povoletto.calicidistelle@gmail.com

MANZANO (Udine) Venerdì 5 Agosto

CALICI DI STELLE INCONTRA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE "NEI SUONI DEI LUOGHI"

Si svolge a Manzano, presso l'Abbazia di Rosazzo, una bella edizione di Calici di Stelle in cui, oltre ai vini, la musica è grande protagonista. L'evento incontra, infatti, il Festival Internazionale "Nei Suoni dei Luoghi", curato dall'Associazione Progetto Musica. Per l'occasione, si esibirà il trio formato dall'artista di fama internazionale Gloria Campaner al pianoforte, la cui esibizione sarà accompagnata da due tra gli studenti più talentuosi selezionati attraverso le audizioni del Festival "Nei Suoni dei Luoghi": Rachel Blueberger al violoncello e Marco Gialluca al clarinetto. In programma, capisaldi della letteratura camerista di Brahms e Franck. L'appuntamento è presso l'Abbazia di Rosazzo dalle Ore 21.00 alle Ore 22.30. INFO: IAT Manzano Tel. 0432.1788010 info@prolocomanzano.ud.it

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pordenone) Venerdì 5 Agosto

JAZZ E STELLE PRESSO IL LAGO COLONIA

Calici di Stelle si svolgerà venerdì 5 Agosto dalle Ore 19.00 alle ore 24.00 presso il Lago Colonia a San Giorgio della Richinvelda; in questa occasione tutta speciale sarà possibile degustare i vini delle cantine del territorio e assistere ad uno spettacolo di musica jazz. La serata è imperdibile. L’appuntamento è in Via della Colonia presso Lago Colonia dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 349.3992992 - leradicidelvino@gmail.com - www.leradicidelvino.com

BERTIOLO (Udine) Mercoledì 10 Agosto

PRESSO LA SUGGESTIVA CORTE DELL'ENOTECA DI BERTIOLO, I VINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L'Amministrazione comunale e la ProLoco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo, con rinnovato entusiasmo, aderiscono a Calici di Stelle, iniziativa simbolo della promozione dei prodotti tipici del territorio. L'evento si svolgerà nella suggestica Corte dell'Enoteca di Bertiolo, location che ospiterà la serata sotto le stelle cadenti, nella notte di San Lorenzo, quando si potranno assaporare i vini di tutta la regione Friuli Venezia Giulia accompagnati da piatti e prodotti tipici preparati e presentati da ristoratori e botteghe del territorio. La serata, imperdibile, sarà allietata da musica dal vivo. INFO: Enoteca ProLoco Tel. 370.3619848 - info@bertiolo.com

PALAZZOLO DELLO STELLA (Udine) Sabato 30 Luglio

PREGIATE DEGUSTAZIONI PRESSO VILLA VOLPARES

Debutta anche Palazzolo dello Stella, che è entrata nella famiglia delle Città del Vino del Friuli-Venezia Giulia lo scorso anno. Il Comune, con la collaborazione della Pro Loco ha organizzato per sabato 30 Luglio, nel parco di Villa Volpares, la degustazione delle proposte di dieci aziende vitivinicole in abbinamento a sapori di terra e mare, in sinergia con aziende locali, all’insegna della promozione del territorio. La serata sarà allietata da musica dal vivo e all’interno della villa sarà allestito un percorso d’arte. Il tutto in un’atmosfera magica creata da luci e candele. L’appuntamento è presso Villa Volpares, vero e proprio salotto a cielo aperto, dalle Ore 19.30 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0431.584911 - protocollo@comune.palazzolodellostella.ud.it

EMILIA ROMAGNA

CASTELLO DI SERRAVALLE (Bologna) Mercoledì 10 Agosto

PASSEGGIATA SERALE E DEGUSTAZIONI IN PIAZZA

Passeggiata serale di circa due ore sulle colline intorno a Serravalle accompagnati da una guida per l'illustrazione del paesaggio naturale, dei vigneti e delle varie coltivazioni locali, con arrivo previsto nel borgo medievale alle Ore 21.00. A partire dalle Ore 21.30, prende avvio la degustazione itinerante dei vini offeriti direttamente dai produttori e accompagnati dagli assaggi gastronomici preparati dall'Associazione Terre di Jacopino. Come ogni anno, è prevista musica dal vivo nella piazzetta del borgo. L'appuntamento è presso il borgo medievale di Castello di Serravalle - Valsamoggia Mercoledì 10 Agosto dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 333.4124915 - 351.7741108 terredijacopino.segreteria@gmail.com

CASTELL'ARQUATO (Piacenza) Venerdì 5, Sabato 6, Domenica 7 e Mercoledì 10 Agosto PER LE PIAZZE E PER LE VIE

Torna anche quest'anno Calici di Stelle a Castell'Arquato, in Piazza Municipio, con una quattro giorni per turisti ed appassionati. Il tema di quest'anno è Per le piazze e per le vie, che saranno attraversate dalle tante persone attese. Oltre alla bella serata della Notte di San Lorenzo, che si terrà direttamente nella Piazza Monumentale di Castell'Arquato, sono in agenda tre serate nella Piazza di Vignolo Marchese, presso la Pieve ed il Battistero. In tutte le serate, sarà possibile degustare i vini delle cantine del territorio ed assaggiare le specialità gastronomiche. Altri eventi davvero da non perdere arricchiranno le giornate di festa, come la passeggiata fra i vigneti, le escursioni in bicicletta e le degustazioni in cantina. L'appuntamento è dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0523.803215 - iatcastellarquato@gmail.com info@monterossofestival.it

MONTE SAN PIETRO (Bologna) - Domenica 14 Agosto

STELLE E VINI A DENOMINAZIONE DEI COLLI BOLOGNESI

Domenica 14 Agosto, dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00, presso il Campo Sportivo di Montepastore, la Pro Loco ed il Comune di Monte San Pietro, in collaborazione con l'Associazione Astrofili Bolognesi e l'Associazione Italiana Sommelier, organizzano l'osservazione del cielo stellato con degustazione guidata dei vini del Colli Bolognesi e assaggi gastronomici. Come di consueto, è prevista la prenotazione. INFO: Tel. 349.3471199 - prolocomps@gmail.com

ZIANO PIACENTINO (Piacenza) Sabato 6 Agosto

FESTA ALL'INSEGNA DELLE "ISOLE ENOGASTRONOMICHE"

Torna con entusiasmo Calici di Stelle a Ziano Piacentino, iniziativa a cura dell'Amministrazione comunale al fine di valorizzare la conoscenza dei migliori vini e prodotti del territorio all'interno di quelle che sono state pensate e progettate come vere e proprie "isole enogastronomiche" attrezzate per gli assaggi al pubblico. L'appuntamento è presso i Giardini adiacenti il Comune, sabato 6 Agosto, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: 0523.863221 - elettorale@comune.ziano.pc.it

FONTANELICE (Bologna) Mercoledì 10 Agosto COLORI, PROFUMI E SAPORI

Calici di Stelle a Fontanelice torna come sempre il 10 Agosto, quest'anno a partire dalle Ore 20.30 e fino alle Ore 24.00, nel centro storico. Profumi e sapori del territorio accompagnano il visitatore in un percorso enogastronomico nei vicoli suggestivi del borgo, da Piazza Roma alle vie del centro, dove musica e cultura fanno da cornice agli assaggi nei calici di cristallo.

INFO: Tel. 0542.92566 - www.comune.fontanelice.bo.it urp@comune.fontanelice.bo.it

TOSCANA

SIENA Mercoledì 10 Agosto NELLA CITTA' DEL PALIO, BRINDISI IN FORTEZZA E APERTURE NOTTURNE DI PRESTIGIOSE LOCATION

Torna l'appuntamento ricorrente e tra i più attesi dell'estate senese, fortunato connubio tra arte e vino, che offre agli enoappassionati, ai cittadini ed ai turisti una serata magica con degustazioni e aperture notturne straordinarie di prestigiose location cittadine. L'appuntamento è dalle Ore 21.00 alle Ore 24.00 presso la Fortezza Medicea, dove si svolgeranno le attese degustazioni. Mentre il complesso monumentale Santa Maria della Scala, ubicato nel cuore del centro storico, così come il Museo Civico, garantiranno aperture notturne straordinarie. Il nutrito programma prevede anche l'osservazione guidata delle stelle dalle Ore 21.30, questa volta in Via Pier Andrea Mattioli presso l'Orto dei Tolomei.

INFO: Tel. 0577.292422 - 0577.292161 0577.292128

eventi@comune.siena.it www.sienacomunica.it

CARMIGNANO (Prato) – Sabato 6, Domenica 7, Martedì 9, Mercoledì 10 Agosto

PRESSO L'ANTICA ROCCA DI CARMIGNANO

Lo scenario, i giardini di olivi della Rocca di Carmignano, continua ad essere quello di sempre, collaudato e premiato. Così come la notte magica a guardare le stelle e a sorseggiare in calici di cristallo gli ottimi e blasonati vini di Carmignano. L'accompagnamento naturale sarà con i piatti ed i dolci del territorio proposti dai ristoratori locali, rigorosamente con musica dal vivo, laboratori per bambini e mostre fotografiche. L’appuntamento è presso la Rocca di Carmignano dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 055.8712468 - info@carmignanodivino.prato.it

MONTEPULCIANO (Siena) Mercoledì 10 Agosto

A SPASSO CON IL POLIZIANO IN SUGGESTIVE LOCATION

Calici di Stelle a Montepulciano è la festa dell'estate. Di esclusive degustazioni di Vino Nobile di Montepulciano DCCG in suggestive location: nei vicoli cittadini, in piazzette panoramiche, presso il monumentale Tempio di San Biagio e nel centro storico con la maestosa Piazza Grande. La formula prevista quest'anno offre tre diverse opportunità di degustazione per apprezzare i rossi poliziani in abbinamento ai prodotti tipici del territorio: degustazioni a sedere (su prenotazione) in tre location esclusive di Vicolo del Leone, Via Piè al Sasso e Tempio di San Biagio; degustazioni itineranti nel centro storico; cene nelle sedi delle 8 contrade del Bravìo delle Botti con etichette poliziane. Il servizio di mescita sarà affidato alla professionalità dei Sommelier FISAR. A rendere davvero unica l'atmosfera della Notte di San Lorenzo, l'esibizione dei Maestri dell'Istituto di Musica di Montepulciano Hans Werner Henze e musica live in Piazza Grande e S. Agostino. Uno spettacolo di magia per incantare anche i più piccini e l'esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano. sarà possibile scoprire la bellezza senza tempo della perla del '500 con le visite guidate del centro storico e delle sue cantine monumentali organizzate da Valdichiana Living, in notturna a "Aspettando Calici di Stelle" alle Ore 21.00 nella serata del 9 Agosto e il 10 Agosto alle Ore 15.00 e alle Ore 17.00. L'organizzazione è a cura della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione e con il contributo del Comune di Montepulciano. INFO: Tel. 0578.717484 booking@stradavinonobile.it www.calicidistellemontepulciano.it

CASTELLINA IN CHIANTI (Siena) – Da Sabato 6 a Mercoledì 10 Agosto

TEATRO, STREET FOOD E CAMMINATA SOTTO LE STELLE

Bella l'iniziativa in programma a Castellina in Chianti dalle Ore 09.00 alle Ore 24.00, in programma da Sabato 6 a Mercoledì 10 Agosto. Si inizia Sabato con il Ballo in piazza; Domenica 7 è prevista la degustazione guidata in Via delle Volte. Lunedì 8, dalle ore 16.30, aperitivo per bambini con animazione e Laboratorio presso il Museo Archeologico del Chianti Senese. Martedì 9, alle ore 21.00, è la volta di Meet Chianti Classico – Meet Theatre – evento spettacolo “diVINUM” dedicato al vino in Piazza del Comune. Mercoledì 10 è la volta dello street food dei ristoranti e delle aziende vitivinicole di Castellina in Chianti, con osservazione delle stelle a cura dell’U.A.S. Camminamento dietro le mura, il tutto dalle ore 20.00. Da Sabato 6 a Mercoledì 10 è in agenda l'apertura serale del Museo Archeologico del Chianti Senese, fino alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0577.742338 - a.gori@comune.castellina.si.it - ufficioturistico@comune.castellina.si.it

GAVORRANO (Grosseto) - Venerdì 12 Agosto

BRINDISI NEL PARCO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE

Gavorrano è uno dei sette Comuni del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, un luogo unico dove miniere, storia, natura e ricchezza enogastronomica si incontrano da sempre. Qui si svolge anche quest’anno Calici di Stelle, con un bel programma di degustazioni di vini e prodotti tipici accompagnato da intrattenimenti e musica. L'appuntamento è per le vie del centro storico Venerdì 12 Agosto dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 351.8078090 - prolocogavorrano@gmail.com

SUVERETO (Livorno) - Mercoledì 10 Agosto

MUSICA, TEATRO, OSSERVAZIONE DELLE STELLE E DEGUSTAZIONI D'ECCELLENZA

E' già in agenda la rinnovata edizione di Calici di Stelle a Suvereto, che ogni anno viene realizzata con nuove idee e riscontro di pubblico nel suggestivo centro storico del paese. Mercoledì 10 Agosto, ci attende una serata speciale con i produttori suveretani. Durante l'evento, per le vie del centro storico del borgo medievale, si svolge un vero e proprio percorso enogastronomico con spettacoli musicali, teatrali e osservazione delle stelle. Il programma prende avvio alle Ore 19.00 e si conclude alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0565.829923 - 340.1872019 urp@comune.suvereto.li.it

CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno) Sabato 6 Agosto

ETICHETTE D'ECCELLENZA NEL BANCO D'ASSAGGIO DEDICATO A VAL DI CORNIA E BOLGHERESE

L'edizione di quest'anno di Calici di Stelle abbraccia tutto il centro storico di Campiglia Marittima, da Piazza Benifei a Piazza Mazzini, da Piazza della Repubblica a Piazza del Mercato sino ad arrivare all'interno del Centro Civico Mannelli: il percorso enogastronomico prevede l'abbinamento dei prodotti tipici locali alle svariate etichette della Val di Cornia e del Bolgherese, versate dai Sommelier dell'Associazione FISAR Costa Etrusca. Musica dal vivo in ogni piazza ed intrattenimento per i più piccoli. All'interno del Centro Civico Mannelli gli Astrofili Piombinesi daranno la possibilità di osservare il cielo e le stelle. A cornice, il variopinto mercatino artigianale. L'appuntamento è a Campiglia Marittima dalle Ore 19.00 fino alle Ore 24.00 nelle vie del centro storico. INFO: Tel. 347.6126200 e.v.campigliamarittima@gmail.com

RAPOLANO TERME (Siena) Mercoledì 10 Agosto

KERMESSE ENOGASTRONOMICA PER LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO RAPOLANESE

Fervono i preparativi per l'appuntamento in programma Mercoledì 10 Agosto nel centro storico di Rapolano Terme, il bel comune in provincia di Siena che si prepara a vivere una nuova edizione di Calici di Stelle fra degustazioni di vino, sapori del territorio e musica. Mercoledì 10 Agosto, a partire dalle Ore 20.45 e fino alle Ore 24.00, il centro storico sarà animato da una serata che coinvolgerà i ristoratori locali che offriranno piatti rivisitati della tradizione, stand di vini dove sarà possibile degustare i prodotti delle Tenute locali ma anche Brunello, Nobile e Chianti. Calici di Stelle animerà la serata anche grazie alla musica nelle tre Piazze del centro storico rapolanese. INFO: Tel. 0577.72310 - 335.1861206 urp@comune.rapolanoterme.si.it r.rosadini@comune.rapolanoterme.si.it

SAN GIMIGNANO (Siena) Mercoledì 10 Agosto

LA MASTERCLASS PRESSO LA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Nella magica Notte di San Lorenzo, al cospetto delle Torri di San Gimignano, si brinda con Calici di Stelle. Mercoledì 10 Agosto si rinnova l'appuntamento estivo con la manifestazione voluta dall'Amministrazione comunale. Nella cornice della Rocca di Montestaffoli, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00, è in agenda la Masterclass di fronte al Centro "Vernaccia di San Gimignano Wine Experience". I visitatori potranno scegliere di degustare diverse tipologie di vini Vernaccia di San Gimignano, in abbinamento a prodotti gastronomici locali, contestualmente alla possibilità di apprezzare le bellezze del centro storico e la vista magnifica offerta dalla Rocca. Gli ospiti potranno prenotare la loro degustazione scegliendo tra tre turni (alle Ore 19.00, alle Ore 20.30 ed alle Ore 22.00). INFO: Tel. 0577.940108 - info@vernaccia.it

VINCI (Firenze) Mercoledì 10 Agosto

SPLENDIDA NOTTE DI SAN LORENZO NELLA CITTA' DI LEONARDO

Torna la consueta rassegna dedicata al pregiato vino locale all'interno dello scenografico Castello dei Conti Guidi, proprio nel centro storico di Vinci. La Città del Genio, che per l'occasione verrà celebrato con una particolare serigrafia sui calici dell'evento, si prepara ad una serata all'insegna della degustazione delle eccellenze vitivinicole delle 12 Aziende produttrici di Vinci. La degustazione di vino sarà accompagnata in più location da stand gastronomici e concerti di musica che omaggeranno la Notte di San Lorenzo. All'ingresso della manifestazione verrà consegnato il ticket per otto degustazioni, un calice e un portabicchiere della Pro Loco Vinci, curatrice dell'evento. L'appuntamento è nel centro storico di Vinci, in Piazza Guido Masi, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Pro Loco Tel. 334.1804770 info@prolocovinci.com prolocovinci@pec.it

TERRICCIOLA Sabato 6 Agosto

SERATA JAZZ TRA GLI ETRUSCHI

Con grande aspettativa, torna la tradizionale serata di Calici di Stelle nel suggestivo borgo di origine etrusca di Terricciola, con degustazione di vini locali e della Provincia di Pisa in generale, oltre che di prodotti tipici della zona accompagnati dalla musica jazz e dalla magia della Notte d'Agosto. Il bell'appuntamento è nel borgo storico di Terricciola, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0587.656540 info@comune.terricciola.pi.it www.comune.terricciola.pi.it

CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena) Martedì 9 Agosto e Mercoledì 10 Agosto

UNA DUE GIORNI NEL CUORE DELLA VAL D'ORCIA

Una due giorni per festeggiare in maniera speciale il ritorno di Calici di Stelle a Castiglion d'Orcia. Mentre Martedì 9 Agosto è dedicato al Banco d'Assaggio, Mercoledì 10 Agosto, per le caratteristiche vie del borgo cittadino, i produttori del Consorzio Doc Orcia, che rappresenta la Val d'Orcia nel contesto enologico internazionale, accoglieranno turisti e wine lovers in una suggestiva atmosfera. Protagonisti indiscussi saranno i racconti dei titolari delle Aziende che presenteranno e valorizzeranno i propri vini in una serata d'eccezione. L'accompagnamento musicale farà da cornice alla bella atmosfera con il concerto di Tritone Duo (concerto per contrabbasso e fisarmonica con Maurizio Costantini e Umberto Ugoberti) all'orario del tramonto. Per l'occasione il borgo sarà arricchito da auto e motocicli d'epoca, mentre i ristoranti proporranno menù della tradizione e non solo, con speciali abbinamenti alle Degustazioni Doc Orcia. per i bambini è in programma il Laboratorio "Imparare a fare la pasta". L'appuntamento è in Piazza il Vecchietta, Piazza unità e Borgo Vittorio Emanuele il 9 Agosto dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00, il 10 Agosto dalle Ore 19.00 alle Ore 01.00. INFO: Tel. 393.2928956 - 339.6338565 info@albaetramontofestival.it

POGGIBONSI (Siena) Mercoledì 10 Agosto

INTRATTENIMENTO E OSSERVAZIONE DELLE STELLE IN PIAZZA BERLINGUER

Torna Calici di Stelle a Poggibonsi, questa volta in Piazza Berlinguer, direttamente nel cuore del centro storico del paese, dove si svolgerà una degustazione di vini e prodotti tipici locali accompagnata da intrattenimento musicale e osservazione del cielo. L'appuntamento è in Piazza Berlinguer dalle Ore 21.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0577.986213 sportellounico@comune.poggibonsi.si.it

CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno) Mercoledì 10 Agosto

NEI LUOGHI DI CARDUCCI E DEI CELEBERRIMI VINI DI BOLGHERI: VISITE MUSEALI, CENE E DEGUSTAZIONI

Calici di Stelle si conferma una delle principali rassegne enogastronomiche del nobile paese di Castagneto Carducci. La presentazione di piatti tipici della tradizione, lungo il percorso organizzato per l'occasione, farà da cornice alla degustazione dei celeberrimi rossi di Bolgheri, presentati e serviti da personale specializzato ovvero da sommelier AIS. Nel rinnovato Piazzale Curiel si potrà godere di panorama vista mare e di un tramonto unico. La rassegna vedrà la partecipazione della condotta Slow Food Costa degli Etruschi con la presentaizone di uno dei piatti più antichi e tipici: il pane fregato. La musica live accompagnerà il percorso sensoriale, mentre il gruppo di Astrofili della Provincia di Livorno organizzerà l'osservazione guidata delle stelle cadenti. Raggiungendo il capoluogo si potranno visitare gli spazi museali dedicati al Poeta Carducci, la casa di infanzia ed il museo archivio. Addentrandosi nel cuore del centro storico, sarà possibile visitare il "Castello delle meraviglie", nuovissimo progetto che accompagnerà i visitatori alla scoperta di oggetti originali e pezzi unici realizzati per mano di artigiani, artisti e abili hobbisti. Le botteche artigiane antiche ancora presenti, i tanti spazi enoteca e ristorazione, saranno pronti ad accogliere i loro ospiti. Nel corso della serata e in occasione anche di altre manifestazioni estive, sarà possibile raggiungere il capoluogo anche attraverso un bus turistico e panoramico davvero esclusivo. L'appuntamento è nel Belvedere di Castagneto Carducci dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 331.3650737 - 339.7302637 castagnetoonlus2016@gmail.com

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena) Sabato 6 Agosto

ARTE, MUSICA, SPETTACOLI E DEGUSTAZIONI

E' il brindisi più atteso dell'estate! Occasione unica per vivere il centro storico di Castelnuovo Berardenga, visitare il bel Museo, passeggiare intorno alla Torre dell'Orologio in notturna, in un clima di festa, apprezzando un ottimo bicchiere di vino. L'appuntamento di Calici di Stelle nel comune a pochi chilometri da Siena, è con le migliori Aziende Agricole e con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche. La serata sarà accompagnata da musica, spettacoli, arte e il buon vino si unirà alla magia del territorio sotto le stelle. Come ogni anno, Castelnuovo Berardenga offre un ricco programma di eventi a centinaia di appassionati. Ecco alcuni momenti da non perdere: Giulivo Splash Show, spettacolo per grandi e piccini. Princesa Quintet, omaggio al femminile a Fabrizio de Andrè. Forma/ae, Mostra fotografica di Stefano Vigni presso il Museo del Pesaggio. L'appuntamento è nel centro storico di Castelnuovo Berardenga dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00.

INFO: Tel. 0577.351337 - ufficio.turistico@comune.castelnuovo.si.it

MASSA MARITTIMA (Grosseto) Mercoledì 10 Agosto 2022

L'ATTESO BINDISI ANNUALE PRESSO LA FORTEZZA SENESE

Le antiche mura della medievale città di Massa Marittima faranno da cornice alla prossima edizione di Calici di Stelle, come ogni anno dedicata alla DOC Monteregio di Massa Marittima. Nella spettacolare e suggestiva location saranno proposte in degustazione tutte le eccellenze vitivinicole dei più importanti produttori della zona. Le DOC Monteregio di Massa Marittima, Maremma Toscana e l’IGT Toscana delizieranno i palati di appassionati e curiosi. In accompagnamento, saranno messi a disposizione alcune tipologie prodotti della tradizione norcina maremmana. Obiettivo è quello di ricreare il bel connubio di storia, tradizione e gusto tanto amati dai residenti e dagli innumerevoli turisti che ogni anno raggiungono Massa Marittima. L’organizzazione dell’evento è a cura della Strada del Vino e dei sapori Monteregio di Massa Marittima, in collaborazione con il Comune di Massa Massa Marittima, l’Unione dei Comuni Montani Colline Metallifere, I Terzieri della Stessa Città (che li caratterizza il Balestro del Girifalco) e la condotta SlowFood del Monteregio. L'appuntamento è nel centro storico di Massa Marittima dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 328.7455847 info@stradavini.it

MONTESPERTOLI (Firenze) Mercoledì 10 Agosto

LA KERMESSE DI DEGUSTAZIONI PRESSO IL CENTRO PER LA CULTURA DELLA VITE E DEL VINO "I LECCI"

L'edizione di quest'anno di Calici di Stelle a Montespertoli prevede la degustazione di prodotti tipici toscani abbinati sapientemente ai vini locali e del territorio, con intrattenimento musicale presso il Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci", bellissima location immersa nella splendida e suggestiva campagna toscana. L'evento si terrà la Notte di San Lorenzo, il 10 Agosto, a partire dalle Ore 19.00 e fino alle Ore 01.00 in Via Lucardese 74.

Tutta l'iniziativa è organizzata dalla Federazione alle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana. La cena è a pagamento e la prenotaizone è obbligatoria.

INFO: lorenzoverdiani.lv@gmail.com

MARCHE

MORRO D'ALBA (Ancona) Sabato 6, Domenica 7, Martedì 9 e Mercoledì 10 Agosto

AL CAMMINAMENTO DI RONDA, PASSEGGIATE MUSICALI E OSSERVAZIONE DELLE STELLE

Quattro giorni di programmazione per una Calici di stelle d'eccellenza! La manifestazione si svolge presso il centro storico del borgo di Morro d'Alba dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00, con un vero e proprio banco d'assaggio il 6, 7 e 10 Agosto (è prevista la presenza di personale specializzato e vendita dei calici per la degustazione). Lungo il Camminamento di Ronda, la suggestione delle candele accompagnerà la passeggiata musicale.

Sabato 6 Agosto. Castrum Murri. In collaborazione con l'Associazione Armati dell'Antica Marca, il borgo torna indietro nel passato, con la gara di arceria storica, spettacolo di armi e danze medievali.

Domenica 7 Agosto. World Land Orchestra in Musica Popolare dal Mondo. Piazza Barcaroli, ore 21.45. Concerto - Grande della Sera.

Martedì 9 Agosto. Cinema sotto le stelle. Piazza Barcaroli, ore 21.30.

Domenica 10 Agosto. Calici di Stelle nel borgo dei desideri. Osservazione del cielo stellato a cura dell'Associazione Aristarco di Samo. Degustazione con le cantine del territorio.

INFO: Tel. 0731.63000 m.mancinelli@morrodalba.com

OSIMO (Ancona) - Mercoledì 10 Agosto GUARDANDO LA RIVIERA DEL CONERO

Torna ad Osimo, in provincia di Ancona, la notte di San Lorenzo (10 Agosto, dalle Ore 21.00 alle Ore 24.00 circa), nella suggestiva cornice dei Giardini Panoramici di Piazza Nuova e per tutto il centro storico, dove residenti, viaggiatori e turisti potranno degustare i migliori vini del territorio ed assaporare il gusto dei prodotti tipici delle Marche, regalando agli eno-appassionati e non solo, una esperienza magica che unisce la filosofia del buon vivere alle bellezze storiche e culturali della città, compresa quella sotterranea. I visitatori, con l'acquisto di un calice, potranno aggirarsi tra i vari banchi delle Cantine del Movimento Turismo del Vino ed assaggiare gli eccellenti vini delle Aziende partecipanti all'iniziativa. Non mancherà l'osservazione guidata delle stelle attraverso i telescopi e l'ampia offerta culturale e di intrattenimento. Un'esperienza magica per unire la filosofia del buon bere alla cultura ed alle bellezze della città. L'appuntamento è per Mercoledì 10 Agosto dalle Ore 21.00 alle Ore 24.00 (circa) per festeggiare la Notte di San Lorenzo sotto il cielo stellato di Osimo. INFO: Tel. Numero verde IAT 800228800 Azienda ASSO Tel. 071.9307004 - iat@osimoturismo.it cultura@asso-osimo.it sport.turismo@comune.osimo.an.it i.elia@comune.osimo.an.it segreteria.sindaco@comune.osimo.an.it

MORROVALLE (Macerata) Sabato 6 e Domenica 7 Agosto

ARCHEOLOGIA, VINO E OSSERVAZIONE DELLE STELLE

E' uno degli eventi più attesi dell'estate Morrovallese e del territorio marchigiano tutto. Sabato 6 e Domenica 7 Agosto torna a Morrovalle l'immancabile appuntamento dedicato al vino ed al turismo del vino, ovvero l'iniziativa Calici di Stelle. Nutrito il programma degli appuntamenti per passeggiare lungo il bellissimo Viale del Pincio e nel magnifico centro storico degustando i migliori vini del territorio e assaggiando le peculiarità gastronomiche sotto lo spettacolo luminoso delle stelle cadenti.

Anche quest'anno sarà infatti garantita l'osservazione della volta celeste sotto la guida esperta degli astrofili. Non mancheranno i piacevoli intrattenimenti musicali e sarà possibile visitare il Museo Pinacoteca di Palazzo Lazzarini con annessa la nuova sezione archeologica con visite guidate all'Archeo Club Morrovalle. Da non perdere il Museo del presepe “Don Eugenio de Angelis” con le sue 2500 statuine.

L'appuntamento è per Sabato 6 e Domenica 7 Agosto dalle Ore 18.30 alle Ore 24.00.

INFO: Tel. 0733.222913 - prolocomorrovalle@virgilio.it

UMBRIA

MONTEFALCO (Perugia) - Mercoledì 10 Agosto

MUSICA, OSSERVAZIONE DELLE STELLE E DEGUSTAZIONI D'ECCELLENZA CON LE DOC E DOCG DI MONTEFALCO

I protagonisti della serata saranno i vini DOC e DOCG di Montefalco. Sommelier professionisti guideranno gli ospiti nell'abbinamento dei vini del territorio ai piatti dei ristoranti aderenti. Inoltre, passeggiata con gli occhi all'insù. Sarà possibile infatti osservare le stelle, simbolo della notte più poetica dell'anno, in un contesto suggestivo e di rara bellezza. Quattro punti del centro storico per l'osservazione delle costellazioni visibili. Grazie alla collaborazione del Gruppo Astrofili Monte Subasio, si potrà godere appieno dello straordinario spettacolo offerto dagli astri. Alle Ore 22.00, la serata sarà animata dal grande concerto di Karina "Lifetime", la giovane cantante livornese che, con il solo accompagnamento del pianoforte di Piero Frassi, si racconterà in musica, percorrendo un viaggio nei ricordi, nelle emozioni e nella passione.

L'organizzazione è a cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco e del Comune di Montefalco.

L'appuntamento è a Montefalco dalle Ore 19.30 alle Ore 23.30.

INFO: Tel. 0742.616124 culturabiblioteca@comunemontefalco.it

TODI (Perugia) Sabato 6 Agosto

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI CALICI DI STELLE PRESSO IL SUGGESTIVO PARCO DELLA ROCCA

Nuovo e interessante format quello ideato dal Comune per promuovere il programma estivo a Todi. Porte aperte per Calici di Stelle che viene realizzato per la prima volta in città, in concomitanza con la Notte Bianca, per una serata indimenticabile. Il Parco della Rocca, antica Roccaforte fatta costruire da Papa Gregorio XI nel 1373 oggi parco monumentale nel punto più alto della Città di Todi, si animerà grazie alle degustazioni dei vini ed all'osservazione guidata delle stelle realizzata con telescopi e personale specializzato, in virtù della collaborazione con l'Associazione Astrofili Paolo Maffei. L'evento è idoneo alle famiglie e concomitante con il programma della Notte Bianca. L'appuntamento è a Todi presso il Parco della Rocca dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00 di sabato 6 Agosto.

INFO: Tel. 075.8956227 iat.todi@coopculture.it

MONTELEONE D'ORVIETO (Terni) Mercoledì 10 Agosto

PRIMA EDIZIONE DI CALICI DI STELLE NEL "LUOGO DEI DESIDERI"

Congiuntamente alla manifestazione "Borgo dei desideri", voluta dall'Associazione Borghi più Belli d'Italia di cui Monteleone fa parte, il borgo del paese diventerà un vero e proprio "luogo dei desideri". Mercoledì 10 Agosto sono in agenda iniziative volte a far conoscere Monteleone d'Orvieto, anche attraverso le cantine locali e grazie al connubio con l'evento Calici di Stelle. La serata muove dalle Ore 20.00, alla scoperta degli Umbrichelli, il piatto tradizionale de.co., presso i Giardini pubblici del paese. Mentre dalle Ore 18.00 e fino alle 01.00 nella piazza principale ovvero Piazza Bilancini, si svolgerà la prima edizione di Calici di Stelle, un vero e proprio tour enogastronomico allietato da musica dal vivo. Dalle Ore 23.30, il programma prosegue con la scoperta delle stelle in quanto è in agenda l'osservazione astronomica delle stelle cadenti.

Per l'occasione, il pozzo del paese viventerà il "pozzo dei desideri" per accogliere i desideri di coloro che avranno il piacere di visitare Monteleone d'Orvieto, uno dei borghi più belli d'Italia.

L'appuntamento è nel centro storico di Monteleone dalle Ore 18.00 alle Ore 01.00.

INFO: proloco_monteleone@libero.it comune@comune.monteleone.tr.it

CASTEL RITALDI (Perugia) Domenica 7 Agosto

DEGUSTAZIONI CON I RIONI DEL PALIO DEL FANTASMA

Torna con grande attesa Calci di Stelle che è in programma Domenica 7 Agosto a Castel Ritaldi, in Provincia di Perugia, con una bella degustazione di vini locali a cura della Pro Loco. L'iniziativa è caratterizzata dalla presenza dei Rioni del Palio del Fantasma. L'appuntamento è in Piazza Santa Marina dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00.

INFO: Tel. 338.2998058 - prolococastelritaldi1@gmail.com

LAZIO

LANUVIO (Roma) Venerdì 29 Luglio

MUSICA E DEGUSTAZIONI IN COLLABORAZIONE CON I RISTORATORI

Degustazione nel centro storico di vini e prodotti tipici dell'enogastronomia locale in collaborazione con la ProLoco e i Ristoratori di Lanuvio, per un brindisi alle stelle cadenti. Per l'occasione è previsto l'accompagnamento musicale. L'appuntamento è nel borgo di Lanuvio dalle Ore 19.00 alle Ore 23.00. INFO: Tel. 347.4999922 - lanuvio.nuovaproloco@gmail.com www.comune.lanuvio.rm.it

MARINO (Roma) Venerdì 29 e Sabato 30 Luglio

CASTELLI ROMANI: MUSICA E VISITE AI PERCORSI SOTTERRANEI IN UNA SERATA RICCHISSIMA

L'evento si svolgerà nei giorni di venerdì 29 e sabato 30 luglio nel centro storico di Marino, in particolare presso il Belvedere di Largo Oberdan, con un'area dedicata alla degustazione di vini locali e di tutto il territorio dei Castelli Romani. Subito accanto, la Scalinata di Palazzo Colonna, farà da scenario ai concerti di musica dal vivo che allieteranno con le loro note anche l'area food circostante dove sarà possibile trovare panini gourmet, selezione di formaggi e dolci. Nel pomeriggio, sarà possibile effettuare visite guidate ai percorsi sotterranei della città e ci sarà l'inaugurazione dell'VIII Edizione di Segaturart. Al calare della sera, sul Belvedere, sarà inoltre possibile prendere parte ad un'experience dedicata all'osservazione guidata del cielo con il telescopio. L'appuntamento è presso il centro storico di Marino dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0693662358 - ufficio.cultura@comune.marino.rm.it

ZAGAROLO (Roma) Mercoledì 10 Agosto

BRINDISI E VISTE NEL CASTELLO MEDIEVALE DI PALAZZO ROSPIGLIOSI

A Palazzo Rospigliosi, dimora storica fra le più belle della regione, si rinnova il tradizionale appuntamento con "Calici di Stelle" in occasione della "Notte di San Lorenzo". Il cortile della storica dimora delle famiglie nobili Colonna, Ludovisi, Rospigliosi e Pallavicini accoglierà nel migliore dei modi gli appassionati del "buon bere" che amano le pietanze locali, l'arte e la musica dal vivo. I vini bianchi e rossi di Zagarolo potranno essere accompagnati da un ricco buffet di prodotti dolci e salati, tra cui spiccheranno il pane e i dolci da forno a legna. Per l'occasione si potranno visitare il "Museo del Giocattolo" e gli affreschi cinquecenteschi che decorano le sale del castello medioevale. L'appuntamento è nel cortile di Palazzo Rospigliosi dalle Ore 19.30 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0695769413 - info@prolocozagarolo.it

ABRUZZO

TOLLO (Chieti) Mercoledì 10 Agosto e Giovedì 11 Agosto

LE DEGUSTAZIONI DI CALICI DI STELLE NEL FITTISSIMO CARTELLONE DI UN'ESTATE QUA'

Torna con grande aspettativa Calici di Stelle a Tollo nell'ambito del nutrito cartellone di appuntamenti estivi "Un'estate Quà". Nella zona antica di Tollo, all'interno del borgo, sono in programma due degustazioni di prodotti tipici locali e altrettante degustazioni dei migliori vini del territorio, con il coinvolgimento di tutte le Associazioni che operano a livello comunale oltre che al coinvolgimento delle importanti Cantine Tollesi. Due belle serate da non perdere. L'appuntamento è a Tollo Mercoledì 10 e Giovedì 11 Agosto dalle Ore 21.00 alle Ore 24.00, presso il Borgo Antico Via Case Nuove. INFO: Tel. 3298790821 - angeloradicasindaco@gmail.com

FRISA (Chieti) Venerdì 12 Agosto

TRA LA MAJELLA E LA COSTA DEI TRABOCCHI

Guastameroli, con la sua posizione geografica, tra la Majella e la Costa dei Trabocchi, ricopre un ruolo importante, a livello produttivo, per l'intera regione Abruzzo. E propio questa località ospita quest'anno Calici di Stelle, in un vero e proprio percorso enoturistico per le vie del Belvedere, con la partecipazione di diverse cantine del territorio coordinate dalla ProLoco; l'obiettivo degli organizzatori è quello di far scoprire i profumi ed i sapori intensi dei migliori vini abruzzesi. Per l'occasione, la degustazione degli ottimi vini sarà accompagnata dai piatti tipici della tradizione abruzzese. Per impreziosire la serata, è in programma musica dal vivo. E ovviamente l'osservazione delle stelle. L'appuntamento è a Guastameroli di Frisa in Via Belvedere e Via Filippini dalle Ore 20.00 alle Ore 01.00. INFO: Tel. 340.8384375 - 328.6248151 info.prolocofrisa@gmail.com

COLONNELLA (Teramo) Lunedì 8, Martedì 9 e Mercoledì 10 Agosto

TRIPLO APPUNTAMENTO PER LA MASTERCLASS SUL CERASUOLO D’ABRUZZO E PER LA MOSTRA DEL VINO

Nel Borgo antico di Colonnella, situato in alta collina a pochi km dal mare, da cui si gode uno strepitoso balcone panoramico, si ripropone anche quest’anno Calici di Stelle, per la promozione dei vini e delle specialità culinarie del territorio. Per l'occasione, i visitatori avranno la possibilità di assaporare diverse tipologie di vino, interloquendo direttamente con le aziende e con i sommelier che illustreranno le proprietà organolettiche con particolare attenzione alle specificità territoriali. L’area prescelta è quella del Borgo di Colonnella il cui percorso si articolerà lungo la magnifica scalinata ed i vicoli di tutto il centro storico del paese. Riuscire ad ospitare un evento come questo, i cui tratti caratteristici sono la convivialità, la socializzazione, il relax, attraverso la conoscenza dei prodotti tipici locali, rappresenta, per Colonnella, una eccellente occasione di promozione del territorio. Per l'occasione verrà realizzata una Mostra sulla storia del vino abbinata ad una masterclass sul pregiato Cerasuolo d’Abruzzo che affiancherà gli stand di degustazione. Inoltre, verrà allestita un’area museale dove saranno esposti antichi strumenti della vendemmia. Oltre i vini, i partecipanti potranno apprezzare intrattenimenti teatrali e musicali. L'appuntamento è a Colonnella dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0861 743426 – Cell. 347 3650133 www.comune.colonnella.te.it

PAGLIETA (Chieti) Venerdì 29 Luglio e Mercoledì 10 Agosto

APERICENA E MUSICA DAL VIVO

Bella iniziativa quella in programma a Paglieta, nota Città del Vino, spalmata nella due giorni di Venerdì 29 Luglio e Mercoledì 10 Agosto. Dalle Ore 19.30 alle Ore 01.00 è possibile fruire, presso Contrada Petrino 1, di due belle iniziative. La prima, quella del 29 Luglio, con i prodotti della tradizione e la musica dal vivo. La seconda, quella del 10 Agosto, dedicata all'apericena sotto le stelle, con arrosticini e musica dal vivo. INFO: Tel. 328.8350138 - 328.3381105 info@vinipaolucci.it

SARDEGNA

USINI (Sassari) Mercoledì 10 Agosto BRINDISI NEL TERRITORIO DEI SITI ARCHEOLOGICI DEL SASSARESE

Il Comune di Usini, bellissimo centro di origine medievale del Sassarese, celeberrimo per i siti archeologici oltre che per il vino e l'olio, organizza Calici di Stelle Mercoledì 10 Agosto, dalle Ore 20.00 alle Ore 01.00, con un programma di appuntamenti assai nutrito. La manifestazione Calici di Stelle è preceduta, dalle Ore 18.30 alle Ore 19.30 (previa prenotazione) dalla visita guidata della "Corte Diaz". La degustazione vera e propria di Calici di Stelle si terrà in Piazza Europa, con ingresso da Via Ossi e sarà riservata (previa prenotazione) ad un massimo di 400 persone che potranno degustare gli ottimi vini delle 11 Aziende locali (Cherchi, Carpante, Francesco Fiori, Pisoni, Giovanna Chessa, Tanarighe, Galavera, Panzali, Salvatore Chessa, Binza e Su Re e Gavino Delogu), dal vermentino al cagnulari, dal cannonau al passito e agli spumanti. Gli 11 vini saranno abbinati a preparazioni gastronomiche tipiche. La storia vitivinicola del paese, le tipologie dei vini e gli abbinamenti saranno illustrati da un Amministratore e da esperti del settore (enologi e sommelier); l'iscrizione comprenderà l'omaggio del calice e portacalice dedicato alla manifestazione. La serata sarà allietata da musica dal vivo. Le prenotazioni dovranno pervenire entro le Ore 18.00 di Lunedì 8 Agosto e si terrà conto dell'arrivo cronologico delle stesse fino ad esaurimento dei 400 posti. INFO: Tel. 349.7158849 (Assessore Giovanni Antonio Sechi) - Tel. 345.0447984 (Assessore Pier Pani) - Tel. 339.6549236 (Veronica Ligas) - assessori@comunediusini.it associazioneorigines@gmail.com www.comune.usini.ss.it Pagine Facebook: Comune di Usini e Associazione Culturale Origines

SENNORI (Sassari) Mercoledì 10 Agosto

18° EDIZIONE DI CALICI DI STELLE, PER FESTEGGIARE I 50 ANNI DELLA DOC MOSCATO SORSO SENNORI

La Ripartenza è il tema della diciottesima edizione di Calici di Stelle a Sennori, manifestazione attesissima e fra le più amate della stagione estiva. L'evento è ricco e ben organizzato. Una serata degustando vino, accompagnato dai piatti gastronomici tradizionali sennoresi, osservando le stelle, il tutto allietato ed arricchito dalla musica dei gruppi locali, dalle mostre e dalle installazioni degli artisti del territorio, tra cui quella immancabile dedicata al costume tradizionale. Quest'anno, un'Isola del Moscato, è dedicata al festeggiamento dei 50 anni dal riconoscimento della DOC Moscato Sorso Sennori. La manifestazione inizierà alle 19.30 con il taglio del nastro presso il centro turistico. Il costo del biglietto è di 10 euro e include 5 degustazioni di vino oltre a quattro gastronomiche (antipasto, primo, frutta e dolce). L'appuntamento è nel centro storico di Sennori dalle Ore 19.30 alle Ore 2.00. INFO: Facebook Calici di Stelle 2022 - Sennori Tel. 340.2492809 enelacornalis@comune.sennori.ss.it

TEMPIO PAUSANIA (Sassari) Sabato 6 Agosto

GRANDE KERMESSE DEDICATA ALLA GALLURA

E' il momento più atteso dell'estate a Tempio Pausania, la serata di Calici di Stelle di Sabato 6 Agosto. Al chiaro di Luna, la notte diventa magica quando a fare la differenza sono i particolari, a partire dalla splendida cornice del Chiostro dell'ex Convento dei Padri Scolopi che accoglierà appassionati e winelovers per una serata indimenticabile. Momento clou della serata sarà la presentazione dei vini a cura degli assaggiatori esperti dell'Onav della Delegazione Olbia-Tempio, organizzatrice dell'evento patrocinato dal Comune di Tempio Pausania. Le Cantine che parteciperanno saranno circa 20 in rappresentanza della meravigliosa Gallura. La notte, il cielo, diventeranno memorabili grazie ad un percorso di wine tasting, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici del territorio e da musica. L'appuntamento è, dalle Ore 20.30, al Convento dei Padri Scolopi Sabato 6 Agosto. INFO: Tel. 339.3556695 - gallura@onav.it

DORGALI (Nuoro) Domenica 7 Agosto

NEL CUORE DELLA BARBAGIA, BRINDISI DAL BELVEDERE DEL COLLE DEL CARMELO

Si tiene anche quest'anno, nel cuore della Barbagia nuorese, una rinnovata iniziativa di Calici di Stelle a Dorgali. Sul Colle del Carmelo, da cui si gode una splendida vista della cittadina di Dorgali e sotto il cielo stellato, saranno serviti al pubblico i pregiati vini della Cantina Sociale Dorgali (Azienda leader nella produzione del Cannonau) e con essi i migliori formaggi della Cooperativa Dorgali Pastori. Il programma della serata è arricchito dai canti del Coro Lorenzo Perosi di Dorgali e del Coro Lorenzo Perosi di Olbia. Fa da cornice l'osservazione guidata delle stelle, coordinata dall'Associazione Astronomica Nuorese. L'appuntamento è pertanto presso il Colle del Carmelo dalle Ore 21.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0784.96243 - proloco@enjoydorgali.it

SORSO (Sassari) Venerdì 12 Agosto

NEL CUORE DELLA ROMANGIA, UNA SETTIMANA DI FESTEGGIAMENTI PER LA XIV EDIZIONE DI CALICI DI STELLE

Giunta alla XIV Edizione locale, Calici di Stelle vanta oltre 12 mila presenze consolidate, rientrando storicamente tra le manifestazioni di grande interesse turistico, promosse dall'Assessorato Regionale del Turismo della Regione Sardegna. Nelle 7 giornate in programma, lo spettatore sarà coinvolto in visite guidate, spettacoli, tavole rotonde, con l'obiettivo di creare connessioni a livello emotivo e sociale attraverso il tema dell'eno-astronomia. Apice, l'evento del 12 Agosto, un "itinerario del gusto" che, tra intrattenimenti musicali ed artistici, propone la degustazione dei migliori vini di Sorso, abbinati ai prodotti di eccellenza della gastronomia locale. L'appuntamento è nel centro storico di Sorso dalle Ore 19.30. INFO: Tel. 079.3391345 - 079.3391600 infopoint.turismo@comune.sorso.ss.it

JERZU (Ogliastra) Mercoledì 10 Agosto

TOUR NELLE ANTICHE CANTINE

L’appuntamento è ormai giunto alla sua XXI edizione! Calice e porta calice a tracolla, l’evento inizia dalle ore 18.00 di Mercoledì 10 Agosto fino alle 2 della notte, con un bellissimo tour nelle antiche cantine del comune del vino sardo; alcune sono costruite dentro la roccia e qui vengono serviti i più pregiati vini prodotti dalla Cooperativa Antichi Poderi, accompagnati dalle tipicità locali (is culurgionis, is coccoi prenas, il cinghiale in umido, salumi, formaggi, dolci). Il tutto animato dalla presenza di spettacoli itineranti e piccoli palchi dislocati lungo la "via del vino" del centro storico abbracciati da note jazz, rock, reggae, swing; musica e balli fino a tarda notte. INFO: tel. 078.2760817 – proloco.jerzu@tiscali.it

BOSA (Oristano) Martedì 9 Agosto

PRIMA EDIZIONE DI CALICI DI STELLE A BOSA, FESTEGGIANDO I 50 ANNI DELLA DENOMINAZIONE MALVASIA DI BOSA

E' la prima Edizione di Calici di Stelle a Bosa, fortemente voluta da parte dell'Amministrazione comunale che ha inteso introdurre l'evento nella programmazione estiva di quest'anno, facendolo coincidere con la consegna della Bandiera di Città del Vino da parte del Coordinatore regionale Giovanni Antonio Sechi. Il bell'evento si svolgerà nel centro storico del paese, nello specifico in Corso Vittorio Emanuele, e vedrà coinvolta sia l'Associazione Strada del Vino Malvasia che le singole Cantine del territorio. Considerando il fatto che quest'anno ricorre il 50° Anniversario della DOC Malvasia di Bosa, è previsto un momento convegnistico con la partecipazione del Coordinatore Regionale Giovanni Antonio Sechi e del giornalista scrittore specializzato in enogastronomia Gilberto Arru. Al termine dell'appuntamento istituzionale, saranno aperti e disponibili al pubblico gli Stand con degustazioni guidate delle Malvasie di Bosa DOC e degli altri vini prodotti nelle Cantine locali. Per l'occasione, saranno invitate all'evento altre Cantine con produzione di vini a Denominaizone di Origine. L'appuntamento è in Corso Vittorio Emanuele, nel centro storico di Bosa, dalle Ore 19.00 alle Ore 01.00. INFO: Tel. 331.6205001 piero.casula@tiscali.it

TERRALBA (Oristano) Mercoledì 3 Agosto

MUSICA, OSSERVAZIONE DELLE STELLE E DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE

E' in programma a Terralba, in provincia di Oristano, una bella iniziativa di Calici di Stelle, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale e organizzata dalla Associazione Turistica Pro Loco. Nella Piazza della Cattedrale, in pieno centro storico, gli organizzatori aspetterano appassionati e curiosi per condividere lo spirito della serata all'insegna di un ottimo calice di vino. L'osservazione guidata delle stelle, la musica dal vivo del Duo che si esibirà nella Piazza della Cattedrale e la degustazione dei vini delle Cantine locali, accompagnati dalla degustazione dei prodotti tipici del territorio, faranno il resto. L'appuntamento è in Piazza della Cattedrale dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 333.5939590 - prolocoterradalba@libero.it

BADESI (Olbia Tempio) Mercoledì 10 Agosto

BRINDISI LUNGO MARE SUL GOLFO DELL'ASINARA

L'evento, anche questo anno, si svolgerà il 10 agosto, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, nella piazza del lungomare Li Junchi a Badesi Mare, sul Golfo dell'Asinara, bellissima e suggestiva location con uno dei tramonti più lunghi d'Italia. Parteciperanno le cantine locali, che proporranno le degustazioni dei vini caratteristici di questo territorio, in particolare il Vermentino di Gallura Docg e Cannonau Doc. Con l'acquisto dei calici, in abbinamento ai vini, saranno offerti prodotti tipici del territorio. La serata sarà allietata con musica dal vivo di genere blues. Nell’attesa dei fuochi d’artificio delle Ore 24.00, i partecipanti potranno fare shopping nelle numerose bancarelle presenti lungo il litorale. INFO: tel. 079684025 protocollo@comunebadesi.ot.it

CAMPANIA

CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (Benevento) Lunedì 8 Martedì 9 e Mercoledì 10 Agosto

LA TRE GIORNI ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI PER IL VINO SANNITA AGLIANICO DEL TABURNO DOCG

Una tre giorni speciale dedicata all'Aglianico. In occasione della manifestazione organizzata dal Forum dei Giovani, la qualità del vino sannita incontra le eccellenze gastronomiche del territorio e la musica live. Una vera e propria vetrina che affascina sempre più i tanti visitatori che giungono nel piccolo paese ai piedi del Monte Taburno da ogni angolo della regione. L'appuntamento è a Campoli del Monte Taburno dalle Ore 20.30 alla Mezzanotte. INFO: Tel. 320.1630264 - 388.8941086 edgcampoli@libero.it

MONDRAGONE (Caserta) Mercoledì 10 Agosto

NEL CENTRO STORICO CITTADINO CON IL PERCORSO DEI VINI FALERNO DEL MASSICO: VISITA DEL PALAZZO DUCALE E DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, TOUR DI ECCELLENZE ECOGASTRONOMICHE LOCALI

Nel centro storico di Mondragone ovvero in Piazza Umberto I, Corso Umberto fino al Palazzo Ducale, Sabato 10 Agosto, si realizzerà Calici di Stelle dalle Ore 19.00 e fino alle Ore 24.00. Il fascino della notte di San Lorenzo farà da sfondo alle degustazioni di vini e prodotti del territorio casertano, oltre che ai musicisti ed agli scultori che parteciperanno alla serata. INFO: Tel. 3921053817 compagniasvizzera@gmail.com

MELIZZANO (Benevento) Sabato 6 Agosto

TRA I VICOLI DEL "BORGO DIPINTO": STREET ART, MUSICA LIVE, DEGUSTAZIONI E OSSERVAZIONE DELLE STELLE NEL CUORE DEL SANNIO

La magica atmosfera delle stelle cadenti accompagnerà la degustazione di vini e prodotti tipici del territorio sannita in occasione di Calici di Stelle a Melizzano, evento pensato per far conoscere ad enoturisti ed appassionati le produzioni campane e del territorio sannita in particolare. Per l'occasione, il centro storico di Melizzano ospiterà degustazioni guidate di vini e prodotti tipici, street art, musica live ed osservazione guidata delle stelle. Sarà l'occasione per camminare tra i vicoli del borgo "dipinto" ed ammirare i murales presenti ed i palazzi storici, in particolare il castello caracciolo, mentre si assaggiano i prodotti enogastronomici che caratterizzano il Sannio ed il Taburno. L'appuntamento è nel centro storico di Melizzano dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: ProLoco Aquaviva Facebook.com/prolocomelizzano/

PUGLIA

SAVA (Taranto) Mercoledì 10 Agosto

VISITE AI MUSEI, MUSICA E OSSERVAZIONE DELLE STELLE

A Sava molte iniziative in programma il 10 Agosto a partire dalle Ore 20.00 e fino a notte fonda. In Via M.Del Prete: padiglioni espositivi per la degustazione di vino DOCG e DOC Primitivo di Manduria, IGT Salento e IGT Tarantino. In Piazza Risorgimento, oltre alla Mostra di Artigianato, la Casa del Gusto proporrà degustazioni guidate di vini DOC e DOCG a cura di esperti sommelier. Nel Parco Pubblico Sassi, è prevista l'osservazione delle stelle. In Piazza Spagnolo Palma, degustazione di prodotti della gastronomia locale e visite al Museo dell'Olio. In Piazza San Giovanni, intrattenimento musicale. Ad arricchire ulteriormente la serata in Via Roma sono previste visite al Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale e in Via Regina Margherita, sono in agenda le visite al Museo Etnologico. INFO: Tel. 099.9721909 - 099.6612242 sava.calicidistelle2022@gmail.com

CALABRIA

STRONGOLI (Crotone) VILLA DEL POPOLO: MUSICHE, DEGUSTAZIONI E INTRATTENIMENTO

Sulla scia del grande successo dello scorso anno, la Pro Loco di Strongoli ripropone nel suggestivo scenario di Villa del Popolo la seconda edizione dell’evento, quando il vino diventa poesia sotto la volta del cielo stellato e l’osservazione delle costellazioni allieta e arricchisce la serata. Addentrandosi nel cuore del centro storico, sarà possibile visitare il vecchio Borgo che con il suo fascino regala scorci di magia e bellezza. La serata verrà animata da giocolieri e cantastorie medioevali. L'appuntamento è nella Villa del Popolo dalle Ore 22.00 alle Ore 01.00. INFO: Tel. 393760790274 - prolocostrongoli@gmail.com

BASILICATA

ROCCANOVA (Potenza) Mercoledì 10 Agosto NEL BORGO DELLE ANTICHE GROTTE E DEL GROTTINO DOP: PASSEGGIATA TRA DEGUSTAZIONI E MUSICA LIVE

Roccanova partecipa per la prima volta alla rassegna enogastronomica di Calici di Stelle. I piatti della tradizione locale e la degustazione del Grottino DOP, nella versione rosso, bianco, rosato e rosso riserva, arricchiranno di odori e sapori i magici vicoli senza tempo dell’antico borgo di Roccanova e accompagneranno il visitatore in un percorso di storia e tradizione attraverso le piazze più incantevoli di un paese che si erge sulla collina con lo sguardo volto alle distese di vigneti e uliveti intorno. Alcune delle bellezze da ammirare lungo il percorso sono il Monumento all’On. Mendaia, i palazzi signorili con i loro antichi portali protetti da vincolo monumentale Palazzo Mendaia (XVIII sec.) e Palazzo Fortunato (XIX sec.); la Rotonda costruita sui resti di un antico castello e affacciata sulla valle circostante e il rione Ponte, sede delle prime dimore. Il Parco Urbano delle Cantine in c/da Manca e la possibilità di immergersi in un percorso sensoriale/esperienziale completeranno il percorso.

Le piazze ospitanti le degustazioni saranno da scenario anche per spettacoli musicali, a cura di Ateneo Musica Basilicata:

- NOTA NAPULE’ la vera posteggia napoletana

- COMPILATION ROCCO Fiore & la band

- DOLCE SWING JAZZ.

La serata avrà inizio alle ore 18.00 con la presentazione del libro “BUON APPENINO. La cultura del cibo nell’Italia interna”, edito da Rubbettino. Dopo la passeggiata nel centro storico del borgo, all’insegna del buon cibo, del buon vino e della buona musica, ci si ritroverà alle ore 24:00 nella storica Piazza del Popolo, conosciuta come la piccola Piazza di Spagna per la sua scalinata che farà da scenario ad una mostra di abiti da sposa e foto d’epoca. E qui, sotto l’antica torre su cui si erge la Meridiana di Telfi, importante monumento risalente al 1882, si brinderà con le migliori etichette del Grottino DOP, assistendo allo spettacolo di taranta IATRIDA TARANDANCE. Dalle ore 09:00 alle ore 16:00 sarà possibile visitare le cantine, lasciandosi affascinare dalle tipiche grotte di arenaria e dalla magia dei vigneti immersi in un paesaggio di sconfinata bellezza.

Per prenotare una visita alle Aziende contattare i seguenti numeri:

- Azienda Torre Rosano, tel. 0973 833427

- Azienda Vini Cervino, tel. 348 0053915

- Cantina Chiaradia, tel. 349 5368354

- Cantine De Biase, tel. 348 2581730

- Cantine Graziano, tel. 348 6951612

- Cantine Vini Mmast Lagaria, tel. 347 1151761

INFO: Tel. 0973.833555 - sindacoroccanova@email.com

SICILIA

AVOLA (Siracusa) Martedì 9 Agosto

"SUA MAESTA' LA MANDORLA DI AVOLA" INCONTRA IL NERO D'AVOLA: GRANDE EVENTO CON LE CANTINE DELLA VAL DI NOTO

Grande evento e grande attesa per la pregiata iniziativa organizzata dal Comune di Avola in occasione di Calici di Stelle. Una serata davvero da non perdere per conoscere da una parte i pregiati vini delle Cantine della Val di Noto e dall'altra per assaporare l'eccellente mandorla di Avola. La bella iniziativa prevede infatti la degustazione dei vini delle migliori cantine della Val di Noto, con protagonista indiscusso il Nero d'Avola, accompagnata da altrettanto interessanti degustazioni di prodotti tipici ed in particolare assaggi di mandorle di Avola. Ad arricchire l'appuntamento è prevista la partecipazione dell'Osservatorio Astronomico con la musica di Valentina Muscia a fare da piacevole cornice. Dopo il successo degli scorsi anni, l'iniziativa viene riproposta presso il Centro Culturale "Falcone Borsellino". L'appuntamento è ad Avola presso il Centro Culturale Giovanile Falcone Borsellino dalle Ore 19.30 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 339.2619591 - 348.5331952 - sviluppo.economico@comune.avola.sr.it

CASTIGLIONE DI SICILIA (Catania) Mercoledì 10 Agosto

UN EVENTO FRA I PIU' ATTESI IN SICILIA

L'evento si svolge in uno dei centri storici di Uno dei Borghi più Belli d'Italia, dove i produttori vitivinicoli, con il supporto di sommelier professionisti, presenteranno i loro vini attraverso degustazioni varie. La manifestazione vede partecipare numerosi produttori dell'Etna, coinvolgendo Associazioni e Istituzioni come l'Enoteca Regionale per la Sicilia Orientale, il Consorzio Etna DOC e la Strada del Vino dell'Etna. Durante l'evento, i turisti potranno visitare le bellezze storico architettoniche locali, come il Castello di Lauria, la Basilica, le varie Chiese, i vicoli di epoca medievale. Tra i vicoli ed i palazzi antichi, diversi gruppi musicali allieteranno la serata. La manifestazione ogni anno richiama migliaia di visitatori, turisti, professionisti del settore ed è per questo diventata uno degli eventi più attesi in Sicilia. Castiglione di Sicilia, dal canto suo, vanta ormai il più alto numero di produttori dell'Etna ed è diventata meta di importanti flussi enoturistici. Calici di Stelle, nello specifico, oltre ai vini, è diventata una importante vetrina anche per la gastronomia locale, rendendo maggiormente noti piatti tipici della tradizione castiglionese, oltre a dolci, nocciole, olio e formaggi. L'appuntamento è nel centro storico di Castiglione di Sicilia (Piazza Lauria, Piazza Sant'Antonio e vie adiacenti) dalle Ore 20.30 alle Ore 24.00.INFO: Ufficio Promozione Turistica Tel. 0942.980222 turismo@comune.castiglionedisicilia.ct.it