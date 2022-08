Bolgheri DiVino, la celebrazione di un territorio unico

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre 2022, in provincia di Livorno, in uno dei più importanti territori vinicoli internazionali, si celebrerà la 2° edizione di “Bolgheri DiVino”, l’evento creato dei produttori del Consorzio dei vini di Bolgheri per celebrare il successo di un territorio unico - impegnato nella costante ricerca dell’Eccellenza - e per continuare ad accrescere il valore della denominazione e dei suoi vini.

Bolgheri DiVino, l’evento che riunisce i produttori associati della DOC Bolgheri, quest’anno, si svilupperà - diversamente dalla versione precedente - con una formula più inclusiva e centrata su 2 momenti di incontro e confronto distinti.

L'anteprima per la stampa

Il primo appuntamento sarà dedicato alla sola stampa italiana ed internazionale di settore invitata per un’anticipazione della nuova annata del Bolgheri Superiore, la 2020, che debutterà nel mercato nel 2023.

L'evento aperto al pubblico

L’evento principale sarà invece da quest’anno aperto al pubblico - a pagamento - per tutti gli appassionati di vino e non che desiderano scoprire le molteplici sfaccettature enologiche che questo territorio unico può vantare. Durante l’intera giornata di sabato 3 settembre - dalle ore 11:30 alle ore 19:00 – e domenica 4 settembre dalle 10:00 alle 18:00, si terrà la “Degustazione Diffusa” aperta al pubblico presso due contesti storici di questa regione vinicola: il Castello della Gherardesca a Castagneto Carducci ed il Frantoio di Casa Carducci.

L’evento sarà aperto al pubblico - con un biglietto unico - che darà la possibilità di poter assaggiare i Vini di 62 Aziende associate del Consorzio, con un focus particolare all’uscita in anteprima assoluta dell’annata 2021 del Bolgheri DOC Rosso.

Vini Bolgheri in degustazione

Bolgheri DiVino: i biglietti

I biglietti sono acquistabili tramite il portale https://bolgheridivino2022.myshopify.com. Sempre sulla stessa piattaforma saranno disponibili i biglietti per la cena di Castagneto a Tavola, , l’evento clou del Comune, che si terrà sabato 3 nella piazza principale del paese.

Celebrare il territorio

Bolgheri DiVino sarà un’occasione per celebrare questa terra e gli incredibili doni che riesce a produrre. Un fine settimana speciale, per gli ospiti, anche per esplorare e scoprire questo angolo di Costa Toscana declinato in Vino, Territorio e Natura, ed i suoi magnifici scorci, i viali alberati, le vigne, le spiagge e le splendide tenute di questo territorio.

«Mettere al centro i grandi vini di Bolgheri nella loro terra di origine, questo è lo scopo che ci siamo prefissati pensando a Bolgheri DiVino. L’edizione 2022 sarà diversa dalla precedente, con una grande novità: l'apertura al pubblico della degustazione diffusa al Castello di Castagneto dove 63 Soci presenteranno l’annata di imminente uscita, oltre ai vini più rappresentativi delle loro aziende in un percorso che si snoderà nelle sale del castello, con degli scorci dall’alto sul teatro Bolgherese. Alla stampa specializzata saranno presentati i Bolgheri Superiore 2020 in anteprima». Così Albiera Antinori, presidente del Consorzio.