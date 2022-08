Un mese dedicato alle eccellenze di Scanzorosciate: è il Settembre del Moscato

È in arrivo “Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”: un mese dedicato alle eccellenze enogastronomiche di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, durante il quale sarà possibile vivere in sicurezza le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo, oltre che gustare le proposte a km0 di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali.

Anche quest’anno prudenzialmente, per ragioni sanitarie, si è preferito implementare l’edizione del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi” in attesa del grande ritorno della tradizionale “Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi” in programma nel 2023.

Il Settembre del Moscato pronto a partire

Dopo il successo degli scorsi anni, la Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi ha messo a punto un ricco calendario in collaborazione con i suoi 33 associati, con tantissime iniziative all’insegna della scoperta del patrimonio enogastronomico, naturale e artistico di Scanzorosciate. Durante tutto il mese di Settembre, i produttori di Scanzorosciate apriranno le porte delle loro cantine e aziende agricole per accompagnarvi lungo un viaggio alla scoperta dei sapori d’eccellenza del territorio. Un’occasione per entrare in contatto con la conoscenza e il sapere degli artigiani del gusto e scoprire i luoghi e i segreti della produzione di prodotti di qualità.

Non solo vino

Un ricco calendario di aperture che permetterà di entrare nel cuore dell’eccellenza enogastronomica e di godere dei prodotti in degustazione: Moscato di Scanzo, vini del territorio, birre artigianali, distillati, olio extravergine d’oliva, miele, formaggi e insaccati.

Coinvolte le attività del territorio

Ogni fine settimana, ristoranti e agriturismi di Scanzorosciate proporranno menu creati ad hoc per l’occasione con il pregiato passito come protagonista. Dall’aperitivo al dolce, passando per pizze, primi e secondi, il Moscato di Scanzo sarà l’ingrediente principale di prelibate ricette. Laboratori di pasticceria e gelaterie vi attendono per stupire i vostri palati con dolci leccornie a base di Moscato di Scanzo: biscotti, lievitati, piccola pasticceria e gelati dal sapore inconfondibile.

Il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo organizza cinque serate con la “Scanzo Gourmet Experience”: abbinamenti unici per scoprire le diverse sfumature di gusto che il Moscato di Scanzo sa regalare.

L’arte viene messa al primo posto grazie ad una rassegna teatrale, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, ospitata in location uniche ed esclusive: cortili, ville storiche e cantine.

Spazio ai più piccoli

Non mancano appuntamenti dedicati a bambini e famiglie con lo spettacolo “Alberi Maestri Kids”, un percorso-spettacolo emozionale attraverso il bosco e le sue creature. Imperdibile il debutto della “Junior Sommelier Experience”: un sommelier accompagnerà i bambini tra vigneti e cantine per un avvicinamento ludico al magico mondo del vino, tra sapori e profumi dell’uva Moscato di Scanzo, pronti per diventare piccoli sommelier.

Nella natura

Tanti gli appuntamenti per passare momenti immersi nella natura, tra trekking, escursioni e bike tour in collaborazione con Terre del Vescovado: un viaggio sulle dolci colline di Scanzorosciate alla scoperta dei sapori dell’enogastronomia locale. Ma anche visite culturali con il Gruppo CuStodiS che vi accompagnerà lungo i sentieri collinari e le vie dei borghi, raccontandovi la storia e assaporando il gusto di questi luoghi.

Moscato di Scanzo Trail

Per gli sportivi, quest’anno si terrà la 7ª Moscato di Scanzo Trail, la gara di corsa che attraversa le colline, i vigneti e le cantine di Scanzorosciate, alla scoperta di scorci e ambienti di rara bellezza. Giunge alla 4° edizione anche il torneo nazionale di calcio femminile Le Rose del Moscato, organizzato in collaborazione con A.S.D. “Tutti in campo per tutte”. Un torneo che rappresenta un’opportunità per promuovere lo sport femminile, darne visibilità e farlo conoscere. Scenderanno in campo: Atalanta, Orobica, Juventus, Inter, Milan, Genoa, Cittadella, Como ed Hellas Verona.

Tutte le informazioni sul sito www.festadelmoscato.it