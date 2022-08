Sulla via del gusto, un tour di imperdibili eventi culinari tra Emilia e Lombardia

Tra settembre e novembre sono di scena quattro imperdibili appuntamenti culinari che coinvolgeranno quattro città d'arte, suddivise equamente tra Lombardia ed Emilia Romagna. Sono gli eventi di Sulla via del gusto e riguardano l'Emiliafoodfest di Carpi (in programma dal 23 al 25 settembre), la Festa del Salame di Cremona dal 7 al 9 ottobre, Sbrisolona&Co, di scena a Mantova (14-16 ottobre) e il Sciocolà festival di Modena, dal 29 ottobre all'1 novembre.

Laboratorio per bambini (Foto Emiliafoodfest)

Emiliafoodfest - Carpi: 23-25 settembre

A Carpi è di scena la prima edizione di EmiliaFoodFest, tre giorni interamente dedicati alle eccellenze del territorio emiliano - romagnolo, un vero e proprio viaggio tra i sapori della regione.

Il festival enogastronomico promosso da Cna Modena, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Carpi e organizzato da Sgp Grandi Eventi, si svilupperà nel centro storico di Carpi a partire da Piazza dei Martiri, per estensione una delle più grandi piazze italiane, con produttori provenienti dalle varie province emiliano – romagnole per far conoscere e degustare i sapori del territorio in un vero e proprio viaggio sensoriale.

Dalla coppa piacentina Dop, al Riso del Delta del Po Igp, passando per il Parmigiano reggiano Dop e l’aceto balsamico di Modena Igp e Dop oltre all’immancabile Prosciutto di Parma Dop, l'Emilia-Romagna vanta attualmente il primato tra le regioni italiane per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di Dop e Igp con un totale di 44 eccellenze, che verranno racchiuse in questa tre giorni, alla scoperta dei sapori del territorio, dal tema "Sapori e tradizioni della Via Emilia".

Ad accompagnare gli assaggi, è previsto un ricco calendario di eventi, tra cui premiazioni, cooking -show, degustazioni guidate, tavole rotonde, disfide enogastronomiche e non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai prodotti senza glutine.

Gli organizzatori hanno istituito un nuovo premio giornalistico intitolato all’indimenticato Sandro Bellei, pioniere del giornalismo enogastronomico legato alle tradizioni popolari, alla cucina e ai prodotti del territorio, alla storia e alla cultura della nostra gente.

(Qui tutte le informazioni)

Un'immagine dell'Emiliafoodfest di Carpi (foto dal sito di Emilia food fest)

Festa del salame - Cremona: 7 - 9 ottobre

Quella di Cremona è l’unica kermesse dedicata ad uno dei prodotti più amati delle nostre tavole: il salame. Come di consueto, la manifestazione sarà organizzata da Sgp Grandi Eventi, società che vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi di marketing territoriale a taglio enogastronomico e che ha organizzato anche le scorse edizioni della Festa.

L’evento sarà interamente dedicato alle produzioni di salame in tutte le sue forma e declinazioni, con un ricco calendario di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali per una tre giorni all’insegna del buon gusto, ma durante la quale non mancheranno incontri culturali, ospiti illustri, interviste e premiazioni.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, essendo il primo festival interamente ed esclusivamente dedicato al salame, uno dei prodotti della nostra tavola più amato e per il quale l’Italia è celebre in tutto il mondo, grazie anche alla moltitudine di tipologie, ricette e preparazioni che caratterizzano non solo i vari territori ma anche le singole aziende produttrici. Non un unico prodotto quindi, ma un prodotto unico.

(Qui tutte le informazioni)

Insaccati protagonisti alla Fiera del salame di Cremona

Sbrisolona &Co - Mantova: dal 14 al 16 ottobre

Prima edizione di Sbrisolona&Co., il Festival dedicato alla Sbrisolona

Una tre giorni dedicata interamente ai più celebri prodotti della pasticceria regionale italiana, con un focus sulla Sbrisolona e sui numerosi dessert caratteristici virgiliani e uno speciale approfondimento dedicato al cioccolato artigianale.

Il centro storico della città diventerà uno scrigno di dolcezza, per celebrare la regina della tradizione dolciaria mantovana, la Sbrisolona, torta fatta di "briciole" che trova le sue origini prima del '600 quando arrivò anche alla corte dei Gonzaga. Parallelamente, troveranno spazio anche le dolci eccellenze enogastronomiche della nostra Penisola per deliziare il palato di grandi e piccini, mentre un’intera sezione verrà dedicata al comparto della cioccolateria artigianale.

Insomma un appuntamento imperdibile per tutti i golosi, dagli appassionati agli addetti ai lavori, che potranno degustare, acquistare e conoscere i dolci della tradizione.

Il ricco palinsesto di appuntamenti sarà ospitato in una spettacolare tensostruttura di circa duecento metri denominata PalaVirgilio, allestita in piazza Leon Battista Alberti, dove si terranno showcooking, degustazioni guidate, laboratori e sfide culinarie, alternati da workshop e appuntamenti informativi e culturali. Non mancheranno poi le premiazioni e le interviste condotte da ospiti illustri, durante le quali il pubblico potrà incontrare ed ascoltare dal vivo grandi nomi dal panorama culinario e della pasticceria, ma anche personalità dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

(Qui tutte le informazioni)

La torta sbrisolona

Sciocolà festival - Modena: 29 ottobre - 1 novembre

Torna la manifestazione più golosa d’Italia, “Sciocola’ - Festival del Cioccolato Artigianale” per la quarta edizione nel centro storico di Modena che quest’anno celebrerà la musica in tutte le sue sfaccettature passando per la lirica e il canto. Dopo l’inno allo sport con la Ferrari di cioccolato in grandezza reale, il busto di Dante Alighieri, le botti di Aceto Balsamico di Modena IGP e la tavoletta di cioccolato Ruby lunga 25 metri, anche per questa edizione ci saranno tantissime sorprese per deliziare occhi e palato degli amanti del cioccolato.

Via Emilia Centro, Corso Duomo, Piazza Matteotti, Piazza Mazzini, Piazza Torre e Piazza delle Ove saranno ancora le protagoniste, ma da quest’anno vi è una novità: Piazza Grande, il cuore della città di Modena che ospita la famosa Ghirlandina, riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'Umescp nel 1997, sarà una delle location che quest’anno contribuirà a rendere Modena Capitale del cioccolato durante i giorni della manifestazione.

L’evento più dolce dell’anno, amato da grandi e piccini, sarà il luogo dove poter scoprire e degustare le mille sfumature del cioccolato, dal tradizionale al latte, fondente, bianco, senza dimenticare l’innovativo cioccolato rosa Ruby.

(Qui tutte le informazioni)

Uno stand di Scicola a Modena (foto sito Sciocola)