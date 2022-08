Centopercentogarda, gusto e territorio con il Lago al centro

Una serata dedicata alla cultura enogastronomica gardesana, che coinvolgerà in contemporanea trentanove chef (stellati e non) e un pasticciere in tredici ristoranti sulle tre riviere del lago più grande d’Italia: sono questi gli ingredienti de Le Cene di Centopercentogarda, inedite cene d’autore che avranno luogo venerdì 21 ottobre tra le province di Brescia, Verona e Trento, e saranno dedicate alle eccellenze enogastronomiche del territorio. In ognuna delle tredici location coinvolte tre chef creeranno un menu speciale a sei mani con piatti della tradizione o rivisitati in base al loro stile e alla loro personalità.

Centopercentogarda: valorizzare il patrimonio agroalimentare

Nato da un’evoluzione di Fish&Chef (la prima kermesse culinaria ideata da Leandro Luppi ed Elvira Trimeloni oltre dieci anni fa per valorizzare il pesce di lago e le eccellenze gardesane in chiave gourmet) Centopercentogarda è un progetto che ha come obiettivo la valorizzazione del ricco patrimonio agroalimentare del lago di Garda attraverso la celebrazione della sua biodiversità. Dopo un paio d’anni di stop forzati a causa della pandemia, la manifestazione si evolve e fa dunque ritorno sulle sponde del Garda. Grazie al supporto e alla collaborazione con i produttori locali, Centopercentogarda sarà l’occasione per tutti i food e wine lovers per assaporare il territorio gardesano nelle sue diverse declinazioni, scoprendo così in un caleidoscopio di sapori e profumi la cucina e i vini locali. Insieme alle carni, in primis la Garronese Veneta, e al pesce di lago, infatti, i trentanove chef di Centopercentogarda daranno spazio nei loro piatti agli ottimi ingredienti che il Garda sa donare, dall’olio al miele, dallo zafferano ai formaggi, alle farine.

Non mancheranno naturalmente le diverse espressioni enologiche delle tre province, rappresentate dalle aziende vitivinicole Cà Maiol, Cavalchina, Bottenago e Madonna delle Vittorie, che accompagneranno i diversi menu con i vini simbolo delle zone di origine, dal Lugana al Bardolino, dal Chiaretto al Pinot Nero e molti altri.

L'occasione per un weekend di gusto

Ma non finisce qui, perché Centopercentogarda può essere l’occasione per concedersi un weekend d’autunno sul Lago di Garda quando il clima ancora mite è l’ideale per escursioni e gite fuori porta. Chi desidera approfondire l’aspetto enogastronomico potrà visitare le cantine partner e scoprire le varie produzioni con degustazioni guidate, osservare da vicino gli allevamenti dell’azienda Sartori Carni di Brenzone (VR) oppure scoprire i segreti della produzione di trote affumicate di Trotaoro a Preore (TN); ma anche visitare le aziende specializzate nella coltivazione di erbe aromatiche, andare alla scoperta dei numerosi oleifici che costeggiano il lago, oppure lasciarsi stupire da alcuni prodotti insoliti che si possono trovare nella zona, come lo zafferano di Tremosine (BS) e il Vermout Gardesano. E, ancora, il miele degli apicoltori locali, i formaggi di capra e le farine ottenute da grani antichi.

Un territorio da scoprire

Centopercentogarda consentirà di scoprire i piccoli borghi e le città che si affacciano sul Lago di Garda. Chi ama l’arte e la storia non potrà che rimanere affascinato da Arco, sulla sponda trentina, con il suo castello di origini medievali, oppure da Sirmione, sulla sponda bresciana, con il castello di epoca scaligera e la villa di Catullo, o da Malcesine, sulla sponda veronese, con il suo turrito Castello Scaligero e il Palazzo dei Capitani del Lago, ai piedi del Monte Baldo. La Funivia del Monte Baldo è uno tra gli impianti funiviari più moderni e avanzati al mondo, le sue cabine rotanti consentono di apprezzare appieno un panorama unico sul Lago di Garda, superando in poco più di 15 minuti un dislivello di quasi 1700 metri in altezza. Oltre a essere un parco naturalistico di eccezionale bellezza, unico per la sua biodiversità con oltre sessanta specie di orchidee e altri fiori rari, al punto da essere definito “Giardino Botanico d’Europa”, il Monte Baldo è una immensa palestra all’aperto dove si possono esercitare innumerevoli attività sportive, dal trekking al parapendio, dal nordic walking alla mountain bike.

La funivia del Monte Baldo

Per gli amanti dello sport

Gli amanti della natura e dello sport non avranno che l’imbarazzo della scelta: fare trekking a Padenghe sul Garda seguendo l’itinerario naturalistico Balosse che si sviluppa per circa 3 chilometri in ambiente urbano e campestre; andare in mountain-bike alla scoperta di sentieri segnalati e alla portata di tutti, dai principianti che vogliono godersi il paesaggio, ai più esperti che desiderano allenarsi; oppure sperimentare un percorso molto suggestivo in sella a una moto tra le strade tortuose e panoramiche che collegano il lago all’entroterra.

In cerca di relax

Chi, invece, desidererà trascorrere un weekend all’insegna del relax e del benessere, potrà passeggiare sulle spiagge o lungo le bellissime ciclopedonali, da Limone verso Riva del Garda o da Malcesine verso Brenzone dove, anche in ottobre, ci si può concedere un drink in uno dei tanti chioschi e osservare da vicino tramonti mozzafiato. E, per una vera esperienza di rigenerazione, a Sirmione le famose Terme di Catullo, il Parco Termale del Garda di Villa Cedri a Colà e il Garda Thermae di Arco offrono trattamenti per ogni esigenza. Numerosi sono anche gli hotel che offrono al loro interno una zona wellness.