TheGinday, a Milano eventi, workshop e degustazioni nel nome degli spirits

Nuove distillerie, seminari, curiosità e tecniche inedite. Il mondo del gin, come sinonimo anche di ospitalità e impulso allo stare insieme, si ritrova per il decimo anno a Milano, per il theGINday. Dall’11 al 12 settembre è nella nuova location del SuperStudio Più in via Tortona.

A Milano TheGinday celebra il 10° annniversario

Grande festa alla corte del gin! Domenica 11 settembre (dalle 12 alle 20) e lunedì 12 (dalle 11 alle 19) torna, a Milano, theGINday: l’evento italiano più amato in Italia dedicato al mondo del Gin.

Per celebrare l’anniversario la prima novità è rappresentata dalla location che sarà il SuperStudio Più di via Tortona 27

A TheGinday, workshop, aree tematiche e degustazioni

Dal 2012 theGINday è il primo e più grande evento italiano dedicato al Gin, al genever e ai loro botanical. La manifestazione, quest'anno racconterà anche la nascita negli ultimi anni di nuove distillerie e il nuovo impulso generato in altri comparti del settore, come nel caso delle acque toniche. Tra degustazioni, workshop e ospiti di eccezione verranno raccontate le novità sviluppate nell’ultimo anno all’interno dell’universo del distillato più consumato.

Sarà di scena anche la theGinweek

Dall’8 settembre partirà anche la terza edizione della theGinWeek che coinvolgerà i migliori locali di Milano, pizzerie comprese con il Pizza & GINto, per abbinare le loro creazioni ed un ottimo gin tonic. L’elenco completo sarà in costante aggiornamento sul sito ufficiale theginday.it.