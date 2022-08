A Cocconato è tempo di Cocco…Wine

Ritorna a Cocconato (Comune piemontese sito in provincia di Asti) dal 2 al 4 settembre Cocco...Wine alla sua 21ª edizione, la rassegna enogastronomica, organizzata dall’Associazione GoWIne in collaborazione con il Comune e il Consorzio Riviera del Monferrato.

Una passata edizione di Cocco...wine (foto Facebook Coccowine)

La 21 ª edizione di Cocco…Wine a Cocconato

La manifestazione comincia venerdi 2 settembre con un approfondimento sulla vendemmia 2021 e la degustazione della Barbera d’Asti coltivata in questa parte del Monferrato, un appuntamento che verrà riproposto anche il sabato e la domenica. A seguire alle 20 in piazza Cavour presso il ristorante enoteca La cantina del Ponte si svolgerà il Salotto di Cocconato, un percorso gastronomico dove le cantine del territorio presenteranno un loro vino che sarà abbinato ad un piatto studiato per l’occasione dai ristoratori del luogo. Nei giorni del fine settimana, sabato 3 e domenica 4 settembre, il centro storico si trasformerà nella strada del vino con i banchi di assaggio, non solo vini, ma anche tipicità gastronomiche locali, formaggi, salumi, miele e nocciole... Completeranno l’offerta due Isole del vino, una dedicata ai vini della Valle d’Aosta ed una seconda con una selezione di etichette italiane e straniere di vini prodotti con il vitigno Pinot, bianco, grigio e nero. Anche per questa edizione verranno riproposti i Percorsi in vigna e in cantina.

L’obiettivo di Cocco…Wine

Fin dall’inizio la manifestazione si è posta l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di vini e prodotti tipici che da sempre caratterizza il Comune di Cocconato ed il territorio che lo circonda. Un patrimonio che negli anni si è arricchito per la qualità della produzione, si è rafforzato nelle tradizioni e rappresenta, oggi, un riferimento di cultura e turismo per quanti amano viaggiare per conoscere i luoghi dove un vino si afferma o dove un prodotto tipico ha le sue radici.

Il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato

Dallo scorso anno un gruppo di imprenditori del territorio di realtà diverse si sono uniti nel Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato per valorizzare il territorio tra gusto e ricettività. Cocconato, nonostante sia un piccolo borgo, è ubicato in una stupenda posizione panoramica con un particolare microclima testimoniato dalla presenza di ulivi e palme per cui già nel corso del 1700 viene definito Riviera del Monferrato, appellativo con cui è ancora oggi conosciuto. Il paese fa parte dei Borghi più Belli d’Italia, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. La vocazione all’accoglienza turistica nasce durante gli ultimi decenni dell'Ottocento e l'inizio del Novecento quando il paese conobbe un periodo di particolare floridezza economica che portò al fiorire di locande e alberghi in cui ospitare i forestieri: un secolo fa se ne contavano venti, ubicati nel concentrico e nelle borgate, famosi per la cucina semplice ma ricca di sapori. Oggi Cocconato offre accoglienza, storia e prodotti enogastronomici di eccellenza.