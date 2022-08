SpoletoNorcia, tutti in bici lungo il tratto della vecchia ferrovia

Torna dal 2 al 4 settembre La SpoletoNorcia in Mtb - la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta alla 9ª edizione - un evento cicloturistico che attira ogni anno migliaia di sportivi, appassionati di bici, cicloturismo e natura e dove sono benvenute anche le mountain bike elettriche, le fat bike e i tandem da montagna.

Un'immagine di una SpoletoNorcia (foto dal sito di SpoletoNorcia)

La SpoletoNorcia ripercorre un vecchio tracciato ferroviario

Partendo dalla Vecchia Ferrovia tra le due cittadine umbre - un’opera d’arte ferroviaria detta "il Gottardo degli Appennini” - il percorso si snoda nella Valnerina, una delle più rigogliose aree dell’Umbria, caratterizzata da grandiose montagne solcate dal corso del fiume Nera, in un tripudio di natura, arte e cultura con antiche abbazie, eremi e borghi.

In effetti, lo spettacolare tracciato ciclopedonale che ripercorre la Vecchia Ferrovia è l’anima di un territorio che ha uno sterminato patrimonio storico-culturale e naturalistico e che vuole ritrovare la sua vocazione turistica, messa a dura prova dal terremoto di quasi sei anni fa. Proprio alcuni tratti della Vecchia Ferrovia sono, infatti, oggi inagibili: pedalare sul suo tracciato, auspicando possa presto essere riaperto nella sua interezza, ha dunque il sapore della ripartenza.

La SpletoNorcia offre cinque tipologie di gara

La SpoletoNorcia offre cinque possibilità: una gara agonistica (SN Cup, 65 km/1750 m di dislivello, solo per Mtb) e quattro percorsi cicloturistici: Hard (85 km/+2200m) per allenatissimi; Classic+, identico al tracciato agonistico, ma senza classifica; Classic (45 km/+1200m) e un percorso Family (di soli 10 km/+300m) una pedalata semplice adatta a tutti, che permette di ammirare dall’alto la Valle Spoletana fino ad Assisi, e i cui proventi sostengono un progetto benefico per bambini cardiopatici.

Le iscrizioni sono aperte online, con quote diverse e agevolazioni, fino alla vigilia della manifestazione (o al raggiungimento di 1500 partecipanti, per rendere l’evento sostenibile). Dal sito della manifestazione è possibile anche noleggiare la bici in loco e prenotare il proprio soggiorno scegliendo tra hotel, case, B/B, campeggi.

Il progetto Sn 365 per valorizzare il bike district umbro

SN 365 (Spoleto Norcia 365 giorni) è invece il nome del progetto che mira a realizzare un “bike district” umbro, per portare nella regione visitatori e appassionati di trekking e cicloturismo tutto l’anno, con proposte di turismo lento e sostenibile in luoghi, borghi e comunità.