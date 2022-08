A Carmagnola tutto pronto per la Fiera nazionale del peperone

Dal 2 all’11 settembre la città piemontese ospiterà la 73ª edizione dell’evento con i concerti di Bob Sinclar, Mario Biondi, Ivana Spagna e Cristina d’Avena. In programma anche tanti eventi culturali e gastronomici. Il tutto all’insegna della sostenibilità

A pochi giorni dall’inizio è completamente definito e pubblicato il programma della 73ª edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo che, come da tradizione, propone 10 intensi giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età. Ci sarà Tinto, il noto conduttore radiofonico e televisivo ,ma anche i concerti delle star della musica pop e dance Bob Sinclar, Mario Biondi, Ivana Spagna e Cristina d’Avena.

In un’area espositiva di oltre 10.000 metri quadrati, con 8 piazze dedicate di cui 6 enogastronomiche, 2.500 posti a sedere e oltre 200 espositori, il Comune di Carmagnola presenta un ricchissimo cartellone con degustazioni, show cooking, talk show, cene a tema, street food, concerti e spettacoli di vario genere, iniziative solidali, area bimbi, una grande rassegna commerciale e altro ancora.

La Fiera nazionale del peperone 2022 è dedicata alla sostenibilità

In un’edizione che dedicherà ampio spazio ai temi di green, sostenibilità, cura e promozione del territorio, vengono confermate le principali iniziative inserite con successo nelle ultime due edizioni - come Cà Peperone, il Villaggio del Territorio e Il Salotto della Fiera - e vengono come sempre introdotte delle novità, tra le quali il Peperone Day, il Pizza Village Solidale con parte del ricavato devoluto a progetti solidali, il Salone della Robotica e il “matrimonio” con il Roero ed i suoi vini.

Per la quarta edizione consecutiva, il conduttore radiofonico e televisivo Tinto sarà il presentatore dello storico Concorso del Peperone e di altri eventi e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus sarà charity partner con diverse iniziative dedicate a promuovere e sostenere le sue attività.

Di scena musica, spettacoli, arte e cibo

Il “Il Foro Festival”, iniziativa collaterale dedicata alla musica, propone un programma di alto livello con ospiti principali Bob Sinclar, Mario Biondi, Ivana Spagna e Cristina D’avena.

In Piazza Sant’Agostino spettacoli gratuiti tutte le sere dalle ore 22 con teatro comico e cabaret, la finalissima della competizione “What’s Your Talent?”, concerti e grande spettacolo finale di danza verticale sulla facciata di Palazzo Lomellini a cura della compagnia Il Posto.

Per ciò che riguarda l’arte, in collaborazione con l'Archivio Casorati a Palazzo Lomellini si potrà visitare la mostra “Tra magia e geometria. La Pittura di Francesco Casorati. Un percorso artistico indipendente” curata da Elena Pontiggia e nella Chiesa di San Filippo la mostra “Nel Cuore di Maria – 5 secoli di devozione”, dedicata al 500° anniversario del primo Voto che la comunità cittadina espresse all’Immacolata Concezione Vergine Maria, Patrona della Città.

La Piazza dei sapori e... il salone della robotica

Tutti i giorni in orario Fiera ci saranno la storica “Piazza dei Sapori”, il “Villaggio del Territorio”, il “Pizza Village”, il “Mercato dei produttori del Consorzio”, vari street food nei Giardini del Castello e in altre aree del centro storico.

La Piazza dei Sapori è la grande Piazza Mazzini trasformata in un grande ristorante all’aperto da un’idea geniale del compianto ristoratore Renato Dominici che la ideò tra gli anni Novanta e i primi Duemila per portare alla manifestazione, accanto al peperone, i migliori prodotti tipici del territorio torinese.

In Via Gobetti, piazza Mazzini e Via Porta Zucchetta ci sarà il Mercato dei produttori del Consorzio del Peperone e nella splendida cornice dei Giardini Unità d’Italia la novità del Pizza Village Solidale, uno spazio con stand di pizzerie della città e di altre località nel quale verranno proposti anche momenti di animazione e intrattenimento, con la solidarietà protagonista. Per ogni pizza sfornata, il Comune di Carmagnola devolverà 1 euro alla Fondazione di Comunità di Carmagnola per sostenere l’attivazione di uno sportello gratuito di orientamento progettato per accogliere, ascoltare e informare i cittadini rispetto ai propri diritti e guidarli verso i servizi offerti dal territorio.

Nella Zona Salone Fieristico (viale Garibaldi) viene riproposto il Villaggio del Territorio, progetto di agricoltura da vivere a 360° con numerose aziende del territorio e street-food agricoli proposti in collaborazione con la Società Orticola di Mutuo Soccorso S.O.M.S. “D. Ferrero”, con il Distretto del Cibo Chierese Carmagnolese e con il Consorzio del Peperone di Carmagnola. Domenica 11 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 19,30, è in programma La Vetrina del Territorio, con presentazione, esposizione e vendita delle eccellenze dei Comuni aderenti al Distretto del Cibo Chierese – Carmagnolese.

Nella stessa area ci sarà anche Il Salone della Robotica, uno stand dedicato ad eccellenze del territorio sotto il profilo della tecnologia, in particolare all’azienda carmagnolese ECS, leader nel settore della movimentazione industriale da più di 34 anni, presente in tutto il mondo con i suoi impianti e allo stesso tempo fulcro di un importante indotto sul territorio. Sarà possibile vedere in funzione un sistema automatico per il trasporto veloce di pallet e merci varie, oltre ad avere nozione delle applicazioni di queste tecnologie in ambito agricolo.

Al ristorante della fiera pranzi e cene di qualità

Grazie all’importante sostegno della “Banca Territori del Monviso - Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura”, di Pasta Berruto e di Hydra, anche in questa edizione viene allestito Il Ristorante della Fiera che proporrà dieci cene e due pranzi di qualità a cura del ristorante “La cucina piemontese” di Vigone nel Pala BTM allestito all’interno del Salone Fieristico Alimentare, in Viale Garibaldi 29. Momenti conviviali con portate raffinate che vengono riproposti sulla scia del successo riscosso nelle ultime edizioni. Le cene e i pranzi sono a pagamento ed è richiesta prenotazione obbligatoria ai numeri 380.3264631 - 380.7102328

La cena del 4 settembre sarà intitolata “Peperone Day” e proporrà un menù in cui il peperone di Carmagnola sarà protagonista, quella del 7 settembre si intitolerà “La tradizione della pasta” e proporrà vari piatti a base di pasta, quella dell’8 settembre sarà intitolata “Profumo di Mare” e sarà a base di pesce. Il 10 settembre è in programma l’oramai tradizionale “Gran Galà per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo” con cena proposta grazie al sostegno della BTM che devolverà buona parte del ricavato alla ricerca della Fondazione.

Chef in green il 5 settembre

La tappa conclusiva del tour 2022 di Chef in Green è in programma il 5 settembre al Golf Club La Margherita di Carmagnola con un appuntamento speciale in occasione della Fiera del Peperone che vedrà la partecipazione del Consorzio del Peperone , protagonista di una insolita sinergia animata anche da un simpatico contest. Chef in Green, marchio registrato da Roberta Candus, direttore ed editore di Golf&Gusto, è un torneo di golf annuale che si svolge dal 2016 in alcuni dei più prestigiosi campi del nord e centro Italia.

Il concorso

Il Peperone si potrà acquistare e gustare nelle sue cinque tipologie riconosciute dal consorzio dei produttori: il quadrato, il trottola (a forma di cuore con punta leggermente estroflessa o con punta troncata), il lungo o corno di bue (cono molto allungato), il tumaticot (tondeggiante e schiacciato ai poli, come un pomodoro) e il quadrato allungato. Le prime quattro sono autoctone mentre l'ultima è una tipologia ibrida che ha una resa superiore in quanto più tollerante alle virosi. I peperoni di Carmagnola vengono raccolti manualmente dalla fine di luglio rispettando un severo disciplinare di produzione e sono apprezzati in tutta Italia per la loro bontà, per caratteristiche che si prestano alle più svariate preparazioni e per le loro numerose proprietà nutraceutiche.

Per tradizione, nella prima domenica della Fiera - quest’anno il 4 settembre - viene organizzato il Concorso Mostra/Mercato del Peperone riservato ai produttori locali. Come per le ultime tre edizioni l’evento viene presentato da Tinto al secolo Nicola Prudente, conduttore radiofonico e televisivo che da inizio giugno conduce su Rai 1 la nuova trasmissione “Camper”.

Alle ore 21, Tinto condurrà anche le premiazioni del Concorso del Peperone e del contest Peperone Urbano, in un evento al quale parteciperanno diversi ospiti e con l’intrattenimento musicale di Luca D’Amato, pianista fuori dagli schemi arrivato recentemente in finale al programma “Dalla strada al palco” condotto da Nek su Rai 2.

Il contest Peperone Urbano è una sfida che il Consorzio del Peperone e il Comune di Carmagnola hanno lanciato a chiunque abbia voluto cimentarsi nella coltivazione biologica del famoso prodotto orticolo nella propria casa, sul proprio terrazzo o in giardino. Verranno premiati i primi tre classificati, oltre alle scuole primarie e agli asili che hanno partecipato alla competizione orticola.

Tinto tiene in mano un peperone alla Festa di Carmagnola

Il matrimonio tra il Peperone e il Roero

“Il Peperone di Carmagnola è ancor più gustoso se accompagnato da un buon bicchiere di Roero”. Con questa frase è stato annunciato il “fidanzamento” con il Consorzio di Tutela del Roero ed il suo territorio, che diverrà “matrimonio” all’inaugurazione del 2 settembre. Durante i 10 giorni di Fiera saranno varie le iniziative e le proposte enogastronomiche che proporranno insieme queste due eccellenze del territorio del torinese e del cuneese.

Oggi sono più di 200 gli iscritti al Consorzio di Tutela del Roero fra produttori e viticoltori, e più di 1.000 gli ettari vitati della Denominazione Roero. Arneis e nebbiolo sono i due vitigni su cui basa la Docg: uve autoctone, tipiche di questo territorio, coltivate da secoli e interpretate con grande attenzione dai produttori del Roero.

L'evento Cà Peperone

Dopo il successo della scorsa edizione, in Piazza Verdi viene riproposta l’iniziativa Cà Peperone. Il format più easy e local della Fiera ritorna con una durata più estesa, in tutti giorni della manifestazione, e per questa edizione sarà Cà Peperone “Ever Green”. Sarà ancora la casa delle eccellenze carmagnolesi - in termini di materie prime, produttori, botteghe e ristorazione - e a cura di Marco Fedele, food event manager e ideatore del format, supportato da Simona Riccio - social media marketing manager, e da Giorgio Pugnetti - foodblogger conosciuto come Monsu Barachin, appassionato e divulgatore di cucina e tradizioni enogastronomiche locali e nazionali.

Oltre a loro, uno stuolo di dieci Pepper Ambassador, food-blogger ed appassionati di cucina che proporranno accostamenti inediti - vini, oli e altri prodotti – degustazioni guidate e riflessioni sull’uso del peperone in termini di sostenibilità, stagionalità e riduzione degli sprechi. Un’edizione veramente green con l’utilizzo di sedute e arredo in cartone e legno di riciclo, oltre allo scontato utilizzo di piatti e stoviglie compostabili.

I Cà Peperone Talk proporranno incontri con giornalisti, scrittori ed esperti; le Cà Peperone Experience invece proporranno aperitivi, scuola di cucina, show cooking e la novità delle visite ai produttori e delle escursioni enogastronomiche. Ci sarà anche Cà Peperone Sinoira WineTime: all’ora della merenda sinoira e alla sera con incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con degustazioni e wine tasting in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Viene riproposta inoltre Gusto Diffuso Carmagnolese, iniziativa che coinvolge la ristorazione carmagnolese per tutto il periodo con ricette e piatti dedicati al Peperone. E ancora, di sera si trasformerà in “Cà Balera” proponendo musica jazz, pop, folk, cantautorato italiano e Dj-set.

Bimbi in fiera con animali e spettacoli

Per i più piccoli e per le famiglie viene proposto Bimbi in Fiera in ampi spazi allestiti nei Giardini del Castello, con i bellissimi animali dell’associazione Natural Farm, laboratori e i “Pepper Magic show”, spettacoli di magia, clownerie e fantasia coordinati dal Folletto Piluca’x tutte le sere alle ore 21:00

Iniziative speciali per la fondazione piemontese per la ricerca sul cancro

Per il quarto anno consecutivo, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS è charity partner della manifestazione con diverse iniziative ad essa dedicate. Oltre al Gran Galà del 10 settembre nel Ristorante della Fiera, verranno proposte altre iniziative per promuovere e sostenere le attività della Fondazione. Materiale informativo verrà divulgato presso i punti info. Renata Cantamessa - Fata Zucchina, dedica alla Fondazione due progetti speciali che verranno presentati il 6 settembre nel Salotto della Fiera in Piazza Sant’Agostino: “Il Peperonario Young” e “Confessione di una vitamina - La vitamina C si rivela al peperone”

Il “Peperonario Young”, il calendario 2023 della Fiera, sarà dedicato al rapporto tra i giovani e i consumi sostenibili a favore del benessere personale e dell’ambiente, con ricette selezionate da grandi chef e formatori di cucina. Il Peperonario Young verrà omaggiato ai visitatori della Fiera a fronte di una libera donazione per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus.

”Confessione di una vitamina. La vitamina C si rivela al peperone” è il nuovo minibook di Fata Zucchina, redatto con la revisione scientifica della Prof.ssa Federica di Nicolantonio (Ricercatrice del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino presso l’Istituto di Candiolo – IRCCS). Una pubblicazione di narrativa ai fini della divulgazione scientifica con il patrocinio della SIC – Società Italiana di Cancerologia. Anche in questo caso, quanto raccolto, sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS.