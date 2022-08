Agosto a tutto gusto con Ascoliva e il Convivio di Giove

Una meta alternativa per questo caldo agosto? Sicuramente il Piceno, che anche in queste settimane sa accogliere l’ospite con la genuinità e il fascino di una terra discreta, ma ricca di incanti e sorprese.

Il Grand Tour delle Marche approda nel sud della regione con due tappe in grado di prendere per la gola golosi e curiosi, gastronauti e foodtrotter, ossia quell’esercito sempre più numeroso di coloro che, per conoscere a fondo un territorio, vogliono… assaggiarlo!

Fritto ascolano

Il Grand Tour delle Marche a Monte Rinaldo

Serata speciale domenica 7 agosto, a Monte Rinaldo, un incantevole borgo in provincia di Fermo con vista mozzafiato sui Monti Sibillini e sulla Val d’Aso, che vanta una sorprendente area archeologica. Al Convivio di Giove è l’appuntamento del Grand Tour delle Marche che coniuga e valorizza il binomio archeologia & tipicità.

Intenso e suggestivo il programma della serata. Alle 18:30 visita guidata al santuario di Giove, nell’area archeologica “La Cuma”. Alle 20 è la volta dell’aperitivo, al belvedere Valdaso, che anticipa la cena sotto le stelle (20:45), con piatti dello chef Gianmarco di Girolami abbinati alle produzioni del Consorzio Vini Piceni. Una serata veramente spettacolare, ambientata nella scenografica piazza del paese. Il “dress code blu” è d’obbligo! Infatti, per partecipare all’esclusivo convivio è necessario vestirsi di blu, nelle diverse tonalità di questo elegante colore.

Ma la fantastica serata non finisce qui! Infatti, come in qualsiasi fiaba che si rispetti, non può mancare l’impegno di mezzanotte, allorché è prevista, per coloro che lo vorranno, la visita guidata alla mostra: “Il santuario di Monte Rinaldo archeologia del sacro”, allestita a Palazzo Fossi.

Monte Rinaldo

Ascoliva, un festival goloso

Ascoliva Festival è il goloso invito che Ascoli Piceno rivolge a turisti e buongustai per assaporare le tentatrici emozioni sprigionate dalla regina di tutte le preparazioni gastronomiche marchigiane: Sua Maestà “l’oliva ripiena ascolana”. Dal 10 al 21 agosto la monumentale Piazza Arringo diventa il “Villaggio dell’Oliva”, con un articolato palinsesto di eventi speciali di approfondimento e degustazione in programma tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 23.30. Si parte il 10 agosto: inizio alle 18:00 e si prosegue a oltranza con la notte bianca!

Acquistando le degustazioni proposte dal Festival, i visitatori riceveranno il coupon Ascoliva Plus, con il quale usufruire di sconti ed agevolazioni in ben 35 attività cittadine turistiche, commerciali e culturali, inclusi i musei comunali e il trenino.

L’evento rappresenta quindi una ghiotta occasione (è proprio il caso di dirlo!) per visitare la stupenda città di Ascoli Piceno, interamente “scolpita” nella pregiata pietra locale: il travertino. Un centro storico caratterizzato da un tessuto urbanistico di grande pregio, con le sue suggestive rue, le chiese, i palazzi, le torri e, soprattutto, l’elegante Piazza del Popolo, una delle più belle piazze d’Italia, un autentico salotto!

Ascoli

Su www.tipicitaexperience.it tutte le info su attrattive, proposte imperdibili ed eventi del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità ed ANCI in collaborazione con Regione Marche e con il partenariato progettuale di Banca Mediolanum.