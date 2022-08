Torna a San Daniele del Friuli la festa del prosciutto

Ritorna la festa del Prosciutto di San Daniele nella formula “Aria di Friuli Venezia Giulia”: la kermesse enogastronomica è programmata dal 26 al 29 agosto nella città di San Daniele del Friuli (Ud) e si amplia anche dal 22 al 25 e il 30 e 31 agosto, quando i riflettori si accenderanno di volta in volta su un diverso territorio del Friuli-Venezia Giulia con la proposta di diverse esperienze turistiche.

San Daniele del Friuli. Foto: Ulderica Da Pozzo



I migliori prodotti regionali

La formula dell’evento non cambia nella sostanza e, anzi, si arricchisce per promuovere, oltre al Prosciutto di San Daniele, anche gli altri principali prodotti dell’enogastronomia del territorio – tra cui il Formaggio Montasio Dop, i vini delle Doc del Friuli Venezia Giulia e i prodotti a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” – creando un evento di forte attrazione turistica.



Tanti gli appuntamenti in programma

“Aria di Friuli Venezia Giulia” racconterà quindi l’intero territorio regionale non solo nella quattro giorni di kermesse a San Daniele del Friuli, ma anche attraverso i numerosi appuntamenti organizzati lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli-Venezia Giulia e grazie alle specialità enogastronomiche, con il prosciutto di San Daniele protagonista accanto agli altri prodotti Dop del territorio.



Il programma a San Daniele del Friuli

Nella città del prosciutto, da venerdì 26 a lunedì 29 agosto saranno organizzati oltre 25 laboratori dedicati alla scoperta, degustazione e conoscenza del prosciutto in abbinamento ai vini bianchi regionali, e ancora corsi di taglio e masterclass dedicate ai vini friulani ed al formaggio Montasio Dop.



Saranno oltre 40 le visite guidate agli stabilimenti produttivi e 15 gli stand enogastronomici lungo le vie del centro storico e la novità di questa edizione è il picnic a Villa Seravallo, mentre l’enoteca in Terrazza Splendor offrirà in degustazione i vini di alcune delle aziende aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.



Non mancheranno le visite guidate alla città di San Daniele del Friuli, con 15 appuntamenti programmati nel weekend sandanielese a cui si aggiungono altrettante attività alla scoperta del Friuli Collinare e del fiume Tagliamento.



Confermati gli eventi pensati per bambini e famiglie con spazi dedicati in piazza IV Novembre, dove sarà ospitato il Mercato “Io sono Friuli Venezia Giulia”, organizzato da AgriFoodFVG, in collaborazione con PromoTurismoFVG, al quale saranno presenti oltre 20 aziende marchiate “Io sono Friuli Venezia Giulia” a esporre i propri prodotti e raccontare le storie di sostenibilità.



Sempre in piazza IV Novembre verranno organizzati ogni giorno laboratori e degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio: ambasciatori del gusto del panorama gastronomico regionale, come lo chef Kevin Gaddi, faranno conoscere i prodotti a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, da quelli più insoliti ai più conosciuti. Ci sarà l’occasione di conoscere anche progetti che intendono preservare e raccontare il mondo lattiero-caseario tradizionale delle latterie sociali. Inoltre, nel palinsesto dei laboratori, verranno organizzati tre appuntamenti sui prodotti tipici della regione, intrecciandoli con quella che è la storia e la tradizione di alcune famiglie e aziende protagoniste del panorama gastronomico del Friuli-Venezia Giulia.



Per tutta la durata della manifestazione, PromoTurismoFVG sarà presente anche con un’area istituzionale in via Umberto I dedicata al comparto agroalimentare e vitivinicolo: una vetrina dell’offerta enogastronomica ed enoturistica regionale, a cui parteciperanno anche alcuni operatori del territorio per presentare la loro offerta turistica. Domenica 28 agosto sarà poi possibile raggiungere la città di San Daniele attraverso un treno storico in partenza da Trieste e da Udine.



Gli eventi itineranti lungo la Strada del Vino e dei Sapori

Dal 22 al 25 e il 30 e 31 agosto nei sei itinerari della Strada del Vino e dei Sapori del FVG sono in programma numerosi appuntamenti per vivere esperienze autentiche tra cultura e tradizioni, conoscere i prodotti locali e immergersi nella natura incontaminata. Un palinsesto per scoprire la storia della regione attraverso laboratori per bambini, esperienze outdoor ed enogastronomiche.



Si parte con gli eventi “Da noi in montagna”. Il 22 agosto a Sappada è prevista una visita guidata fra le vie del borgo attraverso un pittoresco itinerario, mentre a Tarvisio si propone un laboratorio creativo-espressivo con esperienze di pedagogia del bosco per bambini dai 3 agli 11 anni. Nella stessa giornata, in Carnia si potrà partecipare a un pic-nic ad alta quota animato da dj-set tra i pascoli di malga Pozof e degustando i formaggi di malga.



Il 23 agosto è dedicato all’itinerario “Da noi in pianura”. A Sedegliano protagonista sarà il Tagliamento con un’esperienza di soft trekking al tramonto alla portata di tutti nelle golene del fiume. Lo stesso giorno si potrà prendere parte a un percorso ciclabile di circa 25 chilometri tra le vie delle rogge con vista sugli antichi mulini. Sempre la sera del 23 agosto verrà proposto un pic nic nell’agribirrificio artigianale Villa Chazil, per rilassarsi tra i filari dei luppoleti.



Si passa dalla pianura a “Da noi sul Carso”, il 24 agosto, quando si potrà scegliere tra una wine-experience nell’azienda agricola Klin Vina per scoprire i vini del territorio carsico; un pomeriggio “da pastore” e una degustazione di prodotti caseari locali, oppure un picnic all’insegna della musica nella Cantina Parovel.



Il 25 agosto è dedicato a “Da noi sul Fiume”: per gli amanti dello sport è prevista una discesa in rafting lungo le sponde del Livenza attraverso i canali fluviali e gli splendidi palazzi in stile veneziano di Sacile; per i bambini è in programma una cooking class che li condurrà dal frutteto alla tavola nel contesto bucolico dell’azienda immersa nei Magredi. Si conclude con un picnic tra i meleti dell’azienda agricola Borgo delle Mele.



Una volta terminati i festeggiamenti a San Daniele del Friuli, tornano le proposte di attività diffuse e ci si sposterà sulla costa “Da noi in Riviera”. Il 30 agosto verrà organizzato un tour in canoa alla scoperta della Riserva Naturale Foci dello Stella con sosta al “villaggio dei casoni” e degustazione di prodotti tipici; mentre i bambini appassionati di storia potranno prendere parte al safari archeologico ad Aquileia. Previsto, infine, un pic nic in una delle cantine della doc Aquileia tra le vigne dell’azienda Puntin.



Il 31 agosto ci si concentrerà nella zona collinare “Da noi sui Colli” con una discesa di soft rafting sul tratto più suggestivo del Tagliamento fino alla Stretta di Pinzano, per i più piccoli una passeggiata con gli asini o un pic nic al tramonto a Casale Cjanor a Fagagna.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito: eventi.prosciuttosandaniele.it