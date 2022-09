A Lignano c'è la 6ª edizione di Easy Fish, il Festival del Pesce dell’Alto Adriatico

Un weekend al sapore di mare dedicato al pesce locale con specialità regionali, showcooking e street food. Saranno questi i protagonisti, dal 2 al 4 settembre a Lignano Sabbiadoro (Ud) della sesta edizione di Easy Fish, il Festival del Pesce dell’Alto Adriatico, che si svolgerà tra la Piazza della Terrazza a Mare e il Lungomare Trieste e che sarà condotto dallo showman e presentatore Fabrizio Nonis, conosciuto come “El Beker”. Saranno, infatti, due le aree principali in cui si svolgerà l’evento: l’Area Gourmet nella Piazza di Terrazza a Mare e l’area Fish & Regional Street Food sul Lungomare Trieste.

Molti gli chef che saranno presenti all’evento dallo chef Piergiorgio Siviero del Ristorante Lazzaro 1915, a Roberto Valbuzzi, volto del programma “Cortesie per gli ospiti”, da Bruno Vanzan, barman inserito nella top 10 dei bartender mondiali a Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, passando per lo showcooking di Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, è organizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni in collaborazione con il marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia" che include ristoratori e produttori della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Easy Fish a Lignano (foto Facebook)

L’eccellenza del pesce dell’Alto Adriatico

I ristoranti La Pigna di Lignano Pineta, Al Cason di Lignano Riviera, Da Boschet di Latisana e Trattoria Barcaneta di Marano Lagunare, che aderiscono alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli-Venezia Giulia, proporranno in degustazione due ricette ciascuno, frutto della collaborazione a quattro mani con gli chef di spicco del panorama nazionale presenti alla manifestazione. La proposta culinaria sarà inoltre abbinata ai vini regionali, che fanno sempre parte del circuito della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia. Il percorso di degustazione è acquistabile in loco al costo di € 30 e include 5 piatti in degustazione e 4 vini in abbinamento.

Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00

Quando il sapore diventa puro spettacolo

Nell’Area Gourmet ogni sera alle 19.00 e alle 20.00 speciali showcooking gratuiti presentati da Fabrizio Nonis che vedranno chef e personaggi televisivi visti nei più famosi programmi Tv di cucina preparare ricette in cui il principale ingrediente è il pesce dell’Alto Adriatico. Dallo Chef Piergiorgio Siviero del Ristorante Lazzaro 1915, a Roberto Valbuzzi, volto del programma “Cortesie per gli ospiti”, da Bruno Vanzan, barman inserito nella top 10 dei bartender mondiali a Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, passando per lo showcooking di Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef.

Il gusto del pesce e delle specialità regionali alla portata di tutti

Sul Lungomare Trieste non mancherà l’amatissimo street food: un’area con espositori selezionati che proporranno ricette a base di pesce e di prodotti regionali: il fish & chips a km zero con pescato di laguna, il più tradizionale fritto misto, per proseguire con sushi e cucina fusion dal sapore esotico, la ricercata anguilla alla griglia e infine una proposta tutta local con frico, cjarsons e altre delizie carniche.

Venerdì dalle 18.00 alle 24.00 – Sabato e domenica dalle 12.00 alle 24.00