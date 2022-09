La cucina mediorientale invade St. Moritz con il Gourmet Festival

In linea con la sua filosofia di offrire agli appassionati del buongustaio nuove scoperte culinarie dell'Alta Engadina, il prossimo St. Moritz Gourmet Festival dedicherà la sua 29ª edizione dal 20 al 28 gennaio 2023 alla “Cucina mediorientale”, una cucina di ricerca che oggi fa tendenza.



Inno alla cucina mediorientale

La cucina mediorientale interessa una vasta area che include le regioni occupate dall'Asia Sudoccidentale, l'Iran, la Turchia e l'Egitto. Quest'ultimo Paese si trova geograficamente in Nordafrica, ma ha cultura e consuetudini assimilabili al resto del Medio Oriente. In tema di gastronomia c'è un filo conduttore che scavalca i confini e lega tra loro tutti i paesi di questa regione. I costumi sociali e l'osservanza religiosa hanno un'influenza determinante sulla cucina e sull'alimentazione dell'intera area. Regolano, infatti, il modo in cui il cibo viene preparato, cucinato e servito. Si comincia a cucinare di buon'ora e i pasti sono sempre preparati con estrema cura, perché impiegare tempo e impegno rende onore all'ospite. Seduti attorno a un tavolo basso, si gustano molti mezze (antipasti) prima del vero pasto, che sarà sempre abbondante.



Ospiti dieci chef internazionali

Dieci grandi chef della gastronomia più rinomata del mondo offriranno la loro cucina variegata del Medio Oriente in diversi eventi culinari con le loro eccezionali capacità culinarie. Da un lato, il loro i piatti rappresentano la storia o la tradizione, vissuti e cucinati. Dall'altro, sono una fusione molto eccitante di ingredienti e metodi di preparazione tradizionali dell'Oriente e del Nord Africa che incorporano cucina classica e nuova tecniche del mondo occidentale. Inoltre, il background familiare multiculturale di questi chef di nuova generazione svolge un ruolo importante. Come quasi nessun altro, la “cucina mediorientale” è una cucina fortemente vegetale che soddisfa il crescente desiderio di alimentazione vegana o vegetariana. Tradizionalmente, tuttavia, anche gli amanti del pesce e della carne non saranno trascurati.



Tra gli ospiti Musa Dagdeviren

Uno degli chef ospiti che svelerà le sue abilità culinarie orientali al prossimo St. Moritz Gourmet Festival sarà Musa Dagdeviren, di origine turca, che ha aperto il primo dei suoi tre ristoranti, il “Çiya”, a Istanbul nel 1987, e nel 2018 è apparso nella pluripremiata serie "Chef's Table". La sua cucina regionale turca e le tecniche di cucina tradizionali sono state influenzate già dalla sua prima infanzia nella panetteria di suo zio. Musa Dagdeviren è famoso come archeologo culinario, poiché serve una varietà della cucina del paese utilizzando le tecniche del passato, impedendo loro di essere dimenticati. È nato a Gaziantep Nizip nel 1963. È l'ultimo di sei figli di Arife Hanim, casalinga, e di Bozan Bey, fabbricante di matite. Si è diplomato alla Nizip Istiklal Primary School nel 1969.

Musa Dagdeviren



Tutti gli altri chef ospiti verranno presentati in dettaglio nelle prossime settimane. Possiamo già dire questo di loro: «Con i loro concetti culinari, i dieci chef stellati del "Medio Oriente" hanno radicato con successo le proprie radici in paesi d'origine come Bahrain, Israele, Siria, Turchia o Libano oppure gestiscono ottimi ristoranti raffinati in metropoli come Berlino, Londra e Parigi».



Tra glamour e social

Il St. Moritz Gourmet Festival 2023 presenterà il consueto programma diversificato di eventi, tra cui glamour e social elementi della filosofia di vita orientale e della cultura ospitante. Il Porsche Grand Opening al Grand Hotel des Bains Kempinski a St. Moritz darà il via a un delizioso inizio, seguito dai singoli Gourmet Dîners e Gourmet Safaris, il leggendario Kitchen Party al Badrutt's Palace Hotel ed eventi speciali negli hotel partner. Il Gourmet di St. Moritz. La finale si terrà al Kulm Hotel St. Moritz. La prevendita dei biglietti per gli eventi inizierà all'inizio di novembre 2022.

Stefan Heilemann. Foto Steve Hadorn



I 10 hotel

Questi i 10 Hotels dove si svolgeranno gli incontri del Gourmet Festival 2023:

Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz

Carlton Hotel St. Moritz

Grand Hotel des Bains Kempinski, St. Moritz

Grand Hotel Kronenhof, Pontresina;

Hotel Saratz, Pontresina

Hotel Giardino Mountain, Champfèr/St. Moritz

Nira Alpina, Silvaplana-Surlej

Hotel Waldhaus Sils, Sils-Maria;

Kulm Hotel St. Moritz, St. Moritz;

Suvretta House, St. Moritz