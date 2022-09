Tirolo e Piemonte: un insolito gemellaggio gourmet tra le vette

In attesa di vedere le cime dell’Hahnenkamm e del Kitzbüheler Horn tutte imbiancate e, sci ai piedi, cimentarsi sulla ripida Streif, la leggendaria discesa protagonista assoluta della Coppa del Mondo, Kitzbühel, in Austria, regala un autunno “slow” alla scoperta del suo lato più godereccio con esperience enogastronomiche davvero da non perdere e che, complici le giornate ancora soleggiate e il clima mite, invitano a passare piacevoli momenti all’aria aperta.

Kitzbühel. Foto: Michael Werlberger



Kitz Kulinarik goes Piemonte

Dal 13 al 16 ottobre il tradizionale festival del gusto porterà i sapori del Piemonte nella città del camoscio. Nei quattro giorni di food party che animeranno i prati verdi dello Stadtpark con musica, birra e vino abbinati alle più gustose ricette della cucina e dello street food tirolese, la regione italiana sarà rappresentata con il meglio di Alba: il famoso diamante bianco e tante squisite specialità al tartufo di alta qualità insieme ad altri prodotti tipici piemontesi come le nocciole, i tajarin e il riso della Baraggia si uniranno in un insolito “gemellaggio gourmet” a Knödel (canederli), Gröstl (pasticcio di patate, carne e speck) e Kaiserschmarrn (crêpe cosparsa di zucchero a velo e confettura di ribes o mirtilli) per nuove esperienze di gusto. Vere prelibatezze accompagnate da calici di vini speciali delle Langhe come il Barolo, il Barbaresco o il Nebbiolo d'Alba.

Il Piemonte in Tirolo. Foto: Kitzbühel Tourismus

Per chi poi vuole vivere un’esperienza più immersiva in questo speciale viaggio enogastronomico può partecipare anche ai gourmet tour guidati e respirare a fondo i profumi del Piemonte tra le strade di Kitzbühel.



Orari: giovedì dalle ore 14 alle 19:30, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 17:30 e domenica dalle ore 10 alle 17. Inoltre, sabato, già dalle 7:30 del mattino, immancabile un giro al mercato gastronomico settimanale di Kitzbühel a Hinterstadt, per assaporare il meglio della produzione locale, dall'artigianato alle gustose offerte culinarie.