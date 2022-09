A Carpineto i protagonisti sono vino e street food

Una vera e propria festa della vendemmia con tanto di giochi, attività e tutta la convivialità di mangiare e bere in compagnia e all'aria aperta. Un'iniziativa di Carpineto Grandi Vini di Toscana in collaborazione con Associazione Nazionale Street Food. Pranzo in vigna, merenda sul prato, tanti calici di vino passeggiando come si è sempre fatto tra chi in vigna in questi giorni lavora. Solo che Carpineto, la griffe toscana dei grandi rossi situata a Montepulciano (Si), domenica 2 ottobre dal mattino fino a sera, apre i cancelli della sua tenuta più grande, quella del Vino Nobile di Montepulciano, ed estende l'invito a festeggiare tutti insieme con la cucina itinerante di alcuni dei migliori food truckers toscani.

Il viale alberato tra i vigneti Carpineto

Il divertimento è assicurato

Insomma, quando le cucine sono sulle ruote e il Mangia e Bevi è on the road il divertimento è assicurato. E se la strada poi non è d'asfalto ma oltre un chilometro di dolce cammino di campagna fiancheggiato da cipressi secolari che si snoda tra vigneti a perdita d'occhio, e all'apice dello splendore in questi giorni di raccolta, si tratta di una giornata da non perdere. Paesaggio instagrammabile nel quale perdersi passeggiando, fare soste golose, degustare vini, scattare foto e divertirsi.

Non solo food and wine infatti, ma anche tante attività open air

Yoga sulle sponde del lago tra bosco e vigneti, e-bike sui sentieri costeggiando le vigne, passeggiate con le aquile e il gufo e visite in cantina e barricaia. E magari prima di andare via fare shopping goloso.

Cosa si mangerà domenica 2 ottobre

Focaccioni caldi e croccanti di grani antichi integrali e semi multicereal farciti al momento con prosciutto cotto arrosto o pecorino abbucciato e pere al rosmarino caramellate - speck e mele marinate, pecorino e verdure grigliate saporite.

Cosa si berrà

Dogajol Bianco, Dogajolo Rosato, Dogajolo Rosso Carpineto, Vermentino Valcolomba Carpineto e Rosso di Montepulciano Carpineto.

Merenda vista lago Carpineto