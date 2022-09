L’autunno in Trentino è… DiVin Ottobre

L’autunno è finalmente arrivato e i soci della Strada del vino e dei sapori del Trentino lo celebrano con DiVin Ottobre, una serie di iniziative enogastronomiche in programma tutti i fine settimana del mese.

L'Enotour tra i vigneti

Degustazioni e viste nei vigneti

Il via nel weekend di sabato 1 e domenica 2 ottobre, che vede ben cinque iniziative. Sabato e domenica, dalle 9 alle 16.00, Borgo dei Posseri di Ala, ospita Enotour d’autunno: passeggiata libera tra i vigneti del podere con soste di degustazione presso le quattro isole enogastronomiche allestite lungo il percorso, grazie alla collaborazione con Caseificio Sociale di Sabbionara e Salumeria Belli. L’iniziativa è proposta ad un costo di 30 euro, comprensiva di proposta food degustazione libera dei vini aziendali, e va prenotata contattando l’azienda al numero 0464 671899, via mail a info@borgodeiposseri.com o sulla pagina dedicata del sito borgodeiposseri.com.



Fiori d’autunno

Nelle stesse giornate, Fiori d’autunno, manifestazione organizzata dall’Associazione Fiori del Trentino che prevede eventi, degustazioni e laboratori in diverse aziende florovivaistiche aderenti al progetto con il coinvolgimento anche di Azienda Agricola Maso Grener, Cantina Endrizzi e Panificio Pasticceria Tecchiolli. Tra gli appuntamenti in programma, sabato 1 ottobre dalle 15 alle 19, Gin e ginepri alla Floricoltura Roncador di Mezzolombardo, un pomeriggio alla scoperta di decine di varietà di ginepri presenti in serra con degustazione finale di diversi gin di Distilleria Bertagnolli, Distilleria F.lli Pisoni e Azienda Agricola Francesco Poli, presentati direttamente dai produttori. La degustazione è gratuita ma su prenotazione contattando il numero 342 1281843 o scrivendo a progetti@hubtrentino.it o andando sulla pagina www.eventbrite.it



Ascoltando i cervi

Sabato 1 ottobre, dalle 19.00 alle 23.00, è la volta de Il bramito del cervo in Vallagarina, a cura di APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. La serata si apre con una cena presso Locale Tipico Maso Palù di Brentonico, in collaborazione con Cantina Mori Colli Zugna e Bontadi Cafè, a cui segue una passeggiata al chiaro di luna con una guida di territorio per cercare di udire il particolare verso di questo ungulato. Il costo è di 30 euro ed è richiesta la prenotazione contattando l’APT al numero 0464 430363 o scrivendo a info@visitrovereto.it.

L'autunno è goloso in Trentino



Alla scoperta dello spumante del Trentino

Doc&Dop a San Michele a/A, infine, è una speciale visita guidata presso Cantine Mezzacorona Rotari che percorre la storia di una bottiglia di spumante Trentodoc, con degustazione finale guidata di tre calici in abbinamento a finger food firmati dal Ristorante da Pino con prodotti Panificio Sosi e Trentingrana. Il costo è di 20 euro (10 euro per gli under 18 anni) ed è richiesta la prenotazione entro le 12.00 del 30 settembre chiamando il numero 0461 616300/1 o scrivendo a visite@mezzacorona.it .



La manifestazione "DiVin Ottobre" è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il supporto di Trentino Marketing nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, la collaborazione de La Trentina ed il supporto di Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e BIM dell’Adige. Il programma, weekend dopo weekend, è disponibile sul sito.