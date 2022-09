Caseus, la festa dei formaggi veneti compie 18 anni e si apre al mondo

Caseus, l’atteso e noto evento promosso dalla Regione del Veneto dedicato all’arte casearia, compie 18 anni e diventa grande triplicando la propria offerta che si impreziosisce con il coinvolgimento di formaggi italiani e provenienti da oltre confine: Caseus Veneti, Caseus Italiae e Caseus Mundi andranno a costituire tre percorsi espositivi, di valorizzazione e di scambio culturale tra i migliori prodotti nazionali e non solo. Nuovo anche il weekend prescelto per la manifestazione che si svolgerà, sempre nel meraviglioso scenario di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd), il primo fine settimana di ottobre, di fatto sganciandosi dal tradizionale mercato dell’antiquariato, gestire al meglio l’affluenza dei visitatori prevista per questa manifestazione completamente rinnovata.



Rinnovato il programma

La diciottesima edizione di Caseus, con alla regia Aprolav (Associazione produttori di latte del Veneto), in collaborazione con tutti i Consorzi di tutela dei formaggi Dop del Veneto, si svolgerà quindi nei giorni 1 e 2 ottobre 2022 proponendo un programma rinnovato e ricco di novità. Cooking show, degustazioni guidate dei formaggi dop, l’area shop formaggi, oltre che l’area dedicata agli espositori di prodotti tipici di altro genere. Confermato anche il Concorso dei formaggi di fattoria a valenza nazionale, coordinato da Onaf – Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi.



Il Concorso Caseus Veneti

In questi giorni continuano le adesioni al Concorso Caseus Veneti con l’obiettivo di superare i numeri della scorsa edizione che ha visto ben 406 formaggi veneti in gara di cui 161 trevigiani, 25 bellunesi, 25 padovani, 23 veneziani, 112 vicentini, 60 veronesi. Come ogni anno i formaggi vincitori saranno esposti nella suggestiva Sala delle Conchiglie.



Scopo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Consorzi di Tutela dei formaggi Dop del Veneto, è quello di valorizzare il patrimonio lattiero caseario regionale, portando l’attenzione del consumatore sulla qualità, varietà e diffusione dei prodotti caseari locali, a partire dai formaggi Dop, passando per i formaggi tradizionali fino alle peculiarità legate alla fantasia ed all’ingegno di ogni singolo produttore.



I numeri del comparto

Il Veneto produce circa il 10% del latte nazionale Consegna latte vaccino 2021: 1.218.163 tonnellate (13.056.756 le tonnellate di latte vaccino prodotto in Italia nel 2021).



Numero aziende venete 2021: 2.404 (24.868 le aziende produttrici di latte in Italia). Forme Dop prodotte in Veneto 2021: 4.090.039, il 3,6% in più rispetto al 2020 (1.548.273 di Asiago Dop, 586.690 di Casatella Trevigiana Dop, 810.634 di Grana Padano Dop, 419.598 di Montasio Dop, 114.495 di Monte Veronese Dop, 295.456 di Piave Dop, 314.893 di Provolone Valpadana Dop).



Le produzioni Dop della Regione Veneto hanno utilizzato 699.303 tonnellate di latte, il 57,4% della produzione totale regionale